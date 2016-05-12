



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Серж Саргсян

В начале апреля ОАО «Газпром» объявил о понижении тарифа на поставляемый в Армению природный газ на $15. Таким образом, цена на газ на границе составила $150 вместо $165. Насколько такое понижение реально отобразиться на конечной цене для рядового потребителя и насколько это отображение будет адекватным, безусловно, достойно детального анализа. Этим, собственно, сегодня и заняты многие ведущие армянские эксперты и официальные лица. Проблем здесь, увы, немало. Вместе с тем не меньший интерес представляет также вопрос о прямом воздействии евразийского выбора Армении на ценообразование. В местных СМИ то и дело всплывает вопрос: не имеет ли снижение цены на $15 слишком символическое, несистемное значение в условиях евразийского выбора республики? Вопрос этот, конечно, многогранен, а с профессиональной точки зрения — междисциплинарен. Попробуем разобраться.

Одним из наиболее важных, а часто болезненных вопросов обеспечения энергетической безопасности Армении является формирование тарифов на импортируемое из России «голубое топливо». Изучение этого вопроса крайне важно, особенно ввиду его прямого воздействия на уровень эффективности экономической системы Республики Армения, благосостояния ее граждан и, следовательно, внутриполитической стабильности в государстве. Более того, вопросы формирования тарифной политики России во многом требуют осмысления также во внешнеполитическом контексте, ведь зачастую именно тарифы на природный газ являются своеобразным индикатором геополитического настроения России.

Значимый этап реализации проекта евразийской интеграции — создание Единого экономического пространства (ЕЭП), предусматривающее наличие целого комплекса экономических свобод. ЕЭП предусматривает совместную координацию экономической политики государств-членов преимущественно в ключевых сферах: энергетика, транспорт, финансы и пр. 1 января 2012 г. были введены в действие 17 базовых международных соглашений, которые были призваны сформировать основы функционирования ЕЭП. В частности, три из них (N15, 16 и 17) определяют базовые принципы энергетической интеграции государств-членов, закладывают основы создания единого энергетического рынка. Соглашение N16, в частности, прописывает основы функционирования газового рынка. Для государств-участников предусматривается создать такие условия, которые неизбежно приведут к равнодоходным тарифам на природный газ, иными словами, при формировании тарифной политики на евразийском пространстве предполагается применение единых подходов и стандартов. Вместе с тем возникает вполне закономерный вопрос: могут ли эти единые подходы и стандарты быть в равной степени эффективными как в экономической, так и в политической плоскостях? Данный вопрос обусловлен прежде всего наличием весьма богатого и многогранного политического контента как в самом евразийском проекте (несмотря на постулированные экономические основы функционирования союза), так и непосредственно в процессах формирования тарифов на газ. Ошибочно будет полагать, что тарифы на поставляемый евразийским партнерам природный газ могут иметь единую основу формирования без учета действующего политического расклада. Последнее утверждение обретает особую актуальность при рассмотрении проблемы на примере Армении — страны, находящейся в сложнейшей геополитической ситуации, в отношении которой тарифная политика России обретает значение своеобразной «мягкой силы». Именно в таком контексте современное армянское общество воспринимает газовую и в целом энергетическую проблематику. Очевидно, что в подобных условиях единые принципы формирования тарифов на газ для всех государств-членов ЕАЭС обретают всего лишь показательный характер.

Формирование тарифов на природный газ для армянского рынка имеет и будет иметь свою специфику, для раскрытия которой необходимо обратиться к динамике роста тарифов на российский природный газ для Армении с выявлением влияющих на нее политических компонентов.

Как известно, до 2005 г. Армения, наряду с Украиной, Грузией, Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией, пользовалась особыми льготами в импортировании российского газа. Однако уже в мае 2005 г. руководство «Газпрома» заявило о повышении расценок на газ для Украины и Грузии. В январе 2006 г. армянской стороне удалось добиться временного тарифного компромисса в переговорах с «Газпромом». Стороны условились, что в первом квартале 2006 г. до 1 апреля цена на поставляемый в Армению природный газ останется на уровне $56 за 1000 куб.м.

Итак, к концу 2005 г. в ряде стран, в том числе и в Армении, цены на голубое топливо претерпели резкие изменения.

Цены на российский газ (USD/1000 куб/м, 2005−2006 гг.)