Тарифы на газ и евразийский выбор Армении
В начале апреля ОАО «Газпром» объявил о понижении тарифа на поставляемый в Армению природный газ на $15. Таким образом, цена на газ на границе составила $150 вместо $165. Насколько такое понижение реально отобразиться на конечной цене для рядового потребителя и насколько это отображение будет адекватным, безусловно, достойно детального анализа. Этим, собственно, сегодня и заняты многие ведущие армянские эксперты и официальные лица. Проблем здесь, увы, немало. Вместе с тем не меньший интерес представляет также вопрос о прямом воздействии евразийского выбора Армении на ценообразование. В местных СМИ то и дело всплывает вопрос: не имеет ли снижение цены на $15 слишком символическое, несистемное значение в условиях евразийского выбора республики? Вопрос этот, конечно, многогранен, а с профессиональной точки зрения — междисциплинарен. Попробуем разобраться.
Одним из наиболее важных, а часто болезненных вопросов обеспечения энергетической безопасности Армении является формирование тарифов на импортируемое из России «голубое топливо». Изучение этого вопроса крайне важно, особенно ввиду его прямого воздействия на уровень эффективности экономической системы Республики Армения, благосостояния ее граждан и, следовательно, внутриполитической стабильности в государстве. Более того, вопросы формирования тарифной политики России во многом требуют осмысления также во внешнеполитическом контексте, ведь зачастую именно тарифы на природный газ являются своеобразным индикатором геополитического настроения России.
Значимый этап реализации проекта евразийской интеграции — создание Единого экономического пространства (ЕЭП), предусматривающее наличие целого комплекса экономических свобод. ЕЭП предусматривает совместную координацию экономической политики государств-членов преимущественно в ключевых сферах: энергетика, транспорт, финансы и пр. 1 января 2012 г. были введены в действие 17 базовых международных соглашений, которые были призваны сформировать основы функционирования ЕЭП. В частности, три из них (N15, 16 и 17) определяют базовые принципы энергетической интеграции государств-членов, закладывают основы создания единого энергетического рынка. Соглашение N16, в частности, прописывает основы функционирования газового рынка. Для государств-участников предусматривается создать такие условия, которые неизбежно приведут к равнодоходным тарифам на природный газ, иными словами, при формировании тарифной политики на евразийском пространстве предполагается применение единых подходов и стандартов. Вместе с тем возникает вполне закономерный вопрос: могут ли эти единые подходы и стандарты быть в равной степени эффективными как в экономической, так и в политической плоскостях? Данный вопрос обусловлен прежде всего наличием весьма богатого и многогранного политического контента как в самом евразийском проекте (несмотря на постулированные экономические основы функционирования союза), так и непосредственно в процессах формирования тарифов на газ. Ошибочно будет полагать, что тарифы на поставляемый евразийским партнерам природный газ могут иметь единую основу формирования без учета действующего политического расклада. Последнее утверждение обретает особую актуальность при рассмотрении проблемы на примере Армении — страны, находящейся в сложнейшей геополитической ситуации, в отношении которой тарифная политика России обретает значение своеобразной «мягкой силы». Именно в таком контексте современное армянское общество воспринимает газовую и в целом энергетическую проблематику. Очевидно, что в подобных условиях единые принципы формирования тарифов на газ для всех государств-членов ЕАЭС обретают всего лишь показательный характер.
Формирование тарифов на природный газ для армянского рынка имеет и будет иметь свою специфику, для раскрытия которой необходимо обратиться к динамике роста тарифов на российский природный газ для Армении с выявлением влияющих на нее политических компонентов.
Как известно, до 2005 г. Армения, наряду с Украиной, Грузией, Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией, пользовалась особыми льготами в импортировании российского газа. Однако уже в мае 2005 г. руководство «Газпрома» заявило о повышении расценок на газ для Украины и Грузии. В январе 2006 г. армянской стороне удалось добиться временного тарифного компромисса в переговорах с «Газпромом». Стороны условились, что в первом квартале 2006 г. до 1 апреля цена на поставляемый в Армению природный газ останется на уровне $56 за 1000 куб.м.
Итак, к концу 2005 г. в ряде стран, в том числе и в Армении, цены на голубое топливо претерпели резкие изменения.
Цены на российский газ (USD/1000 куб/м, 2005−2006 гг.)
Страны Годы Повышение цены, % 2005 2006 Эстония 80 120 50 Литва 80 120 50 Латвия 85 125 47 Молдова 80 110 37 Беларусь 46,7 46,7 0 Украина 50 95 90 Грузия 60 110 84 Армения 56 110 104 Азербайджан 60 110 84 Как видно из таблицы, в процентном соотношении изменение цен на российское «голубое топливо» больше всего сказалось на Армении. Особенно часто проводилось сравнение с повышением тарифов для Азербайджана и Грузии. Так, если повышение для этих государств было осуществлено на уровне 84%, то цена на поставляемый в Армению газ была повышена на целых 104%. Тем не менее повышение тарифов на природный газ российской стороной в 2005 г. в политическом смысле не носило однозначного характера. Более того, тарифная политика России в указанный период во многом определила дальнейший сценарий формирования энергетической системы Армении. Повысив тарифы в 2005 г., Россия фактически поставила Армению, Грузию и Азербайджан на единый тарифный уровень — $110 за 1000 куб.м. В 2007 г. стало ясно, что 2005 г. был всего лишь первым этапом повышения тарифов. Цены на российский газ (USD/1000 куб/м) Годы Страны Армения Грузия Азербайджан 2005 56 60 60 2006 110 110 110 2007 110 230 235 Итак, в 2007 г. вновь было зафиксировано повышение тарифов на российский природный газ. На сей раз, как видно из таблицы, повышение не коснулось Армении, в то время как цены для Грузии и Азербайджана были повышены на $120 и $135 соответственно. При определении новой тарифной политики, повлекшей за собой указанный «тарифный дисбаланс» в странах Закавказья, российская сторона зачастую мотивировала сдерживание цен на газ для Армении стратегическим партнерством, которое, безусловно, имело место, однако не без прагматического расчета, свидетельством которого является приобретение 5-го энергоблока Разданской ТЭС. Еще в 2005 г. в модернизации «Раздан-5» предпочтение отдавалось иранским компаниям «MAR» и «SANIR», о чем неоднократно заявлялось на официальном уровне. Однако уже в 2006 г., после изменения тарифной политики России в Закавказье, выбор армянской стороны пал на российского инвестора. Очевидно, что сдерживание роста тарифов на природный газ для Армении в 2007 г. было обусловлено перспективой приобретения имущественного комплекса «Раздан-5» (запущен в 2011 г.), на который должно было поступать и перерабатываться в электроэнергию порядка 700 млн куб. м иранского газа, импортируемого по газопроводу «Иран-Армения». Тариф $110 за 1000 куб. м природного газа вскоре также претерпел изменения. В конце апреля 2008 г. Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил стратегию, нацеленную на повышение цен на газ для стран СНГ и Прибалтики. Для Армении новая цена с 2009 г. должна была составить $165 за 1000 куб.м. В сентябре 2008 г. власти Армении и руководство ЗАО «АрмРосгазпром» пришли к соглашению, что тарифы на газ будут повышены с 1 апреля 2009 г. В 2009 г. базовый тариф на российский газ был повышен, однако не до $165, а до $154. Следующее повышение тарифов на российский природный газ состоялось спустя год — в 2010 г. Изначально новая цена должна была составить $200, однако в октябре 2009 г. данное решение было пересмотрено. Согласно новой договоренности между руководством РА и ОАО «Газпром», базовая цена на природный газ с апреля 2010 г. составила $180 за 1000 куб. м вместо запланированныx ранее $200. Следует отметить, что незадолго до принятия решения о снижении цены на газ в апреле 2009 г. в Москве состоялась встреча президентов РФ и РА — Дмитрия Медведева и Сержа Саргсяна, во время которой особый акцент был поставлен на вопросы сотрудничества в сфере энергетики. В частности, одной из ключевыx тем состоявшейся встречи стал вопрос строительства в Армении нового блока АЭС. Как и в случае с приобретением комплекса «Раздан-5», решение о строительстве нового атомного блока в Армении российской стороной и в целом сопутствующая данному решению риторика во многом обусловили снижение тарифа до $180. Данный тариф был заново пересмотрен уже в конце 2013 г., однако в силу т.н. «газовых соглашений» вырос всего на 9 долл. США вместо активно обсуждаемых $90. Тариф $189 был пересмотрен в 2015 г. с понижением на 13%, составив, таким образом, $165 за 1000 куб.м. Важно отметить, что последняя, весьма существенная скидка в политических и экспертных кругах напрямую связывается со вступлением Армении в ЕАЭС. И хотя, согласно официальным заявлениям компании «Газпром-Армения», понижение никоим образом не скажется на внутриреспубликанских ценах на газ (как для рядовых потребителей, так и для крупных предприятий), тем не менее решение о 13%-м понижении представляет собой своеобразный политический ресурс для проевразийски настроенного армянского истеблишмента в регулировании ряда вопросов социального и экономического характера: примененная скидка позволит армянским властям удерживать внутренние тарифы на прежнем уровне в течение достаточно долгого времени и тем самым сохранять некоторую политическую стабильность. Таким образом, проводимая в отношении Армении на протяжении последнего десятилетия тарифная политика лишь подтверждает тезис о том, что политические, геополитические и социально-экономические особенности республики должны и дальше быть системообразующими факторами в процессе ценообразования. Лишь при этом условии возможна полноценная интеграция Армении в единый евразийский энергетический рынок.
Страны
Годы
Повышение цены, %
2005
2006
Эстония
80
120
50
Литва
80
120
50
Латвия
85
125
47
Молдова
80
110
37
Беларусь
46,7
46,7
0
Украина
50
95
90
Грузия
60
110
84
Армения
56
110
104
Азербайджан
60
110
84
Как видно из таблицы, в процентном соотношении изменение цен на российское «голубое топливо» больше всего сказалось на Армении. Особенно часто проводилось сравнение с повышением тарифов для Азербайджана и Грузии. Так, если повышение для этих государств было осуществлено на уровне 84%, то цена на поставляемый в Армению газ была повышена на целых 104%.
Тем не менее повышение тарифов на природный газ российской стороной в 2005 г. в политическом смысле не носило однозначного характера. Более того, тарифная политика России в указанный период во многом определила дальнейший сценарий формирования энергетической системы Армении. Повысив тарифы в 2005 г., Россия фактически поставила Армению, Грузию и Азербайджан на единый тарифный уровень — $110 за 1000 куб.м. В 2007 г. стало ясно, что 2005 г. был всего лишь первым этапом повышения тарифов.
Цены на российский газ (USD/1000 куб/м)
Годы
Страны
Армения
Грузия
Азербайджан
2005
56
60
60
2006
110
110
110
2007
110
230
235
Итак, в 2007 г. вновь было зафиксировано повышение тарифов на российский природный газ. На сей раз, как видно из таблицы, повышение не коснулось Армении, в то время как цены для Грузии и Азербайджана были повышены на $120 и $135 соответственно. При определении новой тарифной политики, повлекшей за собой указанный «тарифный дисбаланс» в странах Закавказья, российская сторона зачастую мотивировала сдерживание цен на газ для Армении стратегическим партнерством, которое, безусловно, имело место, однако не без прагматического расчета, свидетельством которого является приобретение 5-го энергоблока Разданской ТЭС.
Еще в 2005 г. в модернизации «Раздан-5» предпочтение отдавалось иранским компаниям «MAR» и «SANIR», о чем неоднократно заявлялось на официальном уровне. Однако уже в 2006 г., после изменения тарифной политики России в Закавказье, выбор армянской стороны пал на российского инвестора. Очевидно, что сдерживание роста тарифов на природный газ для Армении в 2007 г. было обусловлено перспективой приобретения имущественного комплекса «Раздан-5» (запущен в 2011 г.), на который должно было поступать и перерабатываться в электроэнергию порядка 700 млн куб. м иранского газа, импортируемого по газопроводу «Иран-Армения».
Тариф $110 за 1000 куб. м природного газа вскоре также претерпел изменения. В конце апреля 2008 г. Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил стратегию, нацеленную на повышение цен на газ для стран СНГ и Прибалтики. Для Армении новая цена с 2009 г. должна была составить $165 за 1000 куб.м. В сентябре 2008 г. власти Армении и руководство ЗАО «АрмРосгазпром» пришли к соглашению, что тарифы на газ будут повышены с 1 апреля 2009 г. В 2009 г. базовый тариф на российский газ был повышен, однако не до $165, а до $154.
Следующее повышение тарифов на российский природный газ состоялось спустя год — в 2010 г. Изначально новая цена должна была составить $200, однако в октябре 2009 г. данное решение было пересмотрено. Согласно новой договоренности между руководством РА и ОАО «Газпром», базовая цена на природный газ с апреля 2010 г. составила $180 за 1000 куб. м вместо запланированныx ранее $200. Следует отметить, что незадолго до принятия решения о снижении цены на газ в апреле 2009 г. в Москве состоялась встреча президентов РФ и РА — Дмитрия Медведева и Сержа Саргсяна, во время которой особый акцент был поставлен на вопросы сотрудничества в сфере энергетики. В частности, одной из ключевыx тем состоявшейся встречи стал вопрос строительства в Армении нового блока АЭС. Как и в случае с приобретением комплекса «Раздан-5», решение о строительстве нового атомного блока в Армении российской стороной и в целом сопутствующая данному решению риторика во многом обусловили снижение тарифа до $180. Данный тариф был заново пересмотрен уже в конце 2013 г., однако в силу т.н. «газовых соглашений» вырос всего на 9 долл. США вместо активно обсуждаемых $90.
Тариф $189 был пересмотрен в 2015 г. с понижением на 13%, составив, таким образом, $165 за 1000 куб.м. Важно отметить, что последняя, весьма существенная скидка в политических и экспертных кругах напрямую связывается со вступлением Армении в ЕАЭС. И хотя, согласно официальным заявлениям компании «Газпром-Армения», понижение никоим образом не скажется на внутриреспубликанских ценах на газ (как для рядовых потребителей, так и для крупных предприятий), тем не менее решение о 13%-м понижении представляет собой своеобразный политический ресурс для проевразийски настроенного армянского истеблишмента в регулировании ряда вопросов социального и экономического характера: примененная скидка позволит армянским властям удерживать внутренние тарифы на прежнем уровне в течение достаточно долгого времени и тем самым сохранять некоторую политическую стабильность.
Таким образом, проводимая в отношении Армении на протяжении последнего десятилетия тарифная политика лишь подтверждает тезис о том, что политические, геополитические и социально-экономические особенности республики должны и дальше быть системообразующими факторами в процессе ценообразования. Лишь при этом условии возможна полноценная интеграция Армении в единый евразийский энергетический рынок.