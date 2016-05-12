В России началась разработка некоторых элементов перспективного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин». Согласно информации источника в российском ВПК, сроки завершения разработки и принятия на вооружение нового «ядерного поезда» станут известны в 2018 году. Ранее, в 2014 году, командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал, что эскизное проектирование «Баргузина» завершено.

Иван Шилов ИА REGNUM БЖРК РТ-23 УТТХ «Мо́лодец»

Разберемся, что же собой представляет БЖРК, что известно о «Баргузине», и как повлияет его принятие на вооружение на стратегический баланс в мире.

Задача «ракетного поезда» — всегда быть «невидимым» для противника

Идея создания поезда, несущего межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), появилась в 60-х годах прошлого века. В отличие от МБР шахтного базирования, координаты которых выяснить не так сложно (а сейчас и вовсе просто — учитывая наличие современных спутников), и атомных подводных лодок, которые теоретически тоже возможно отслеживать с помощью различных средств обнаружения, железнодорожный состав, внешне ничем не отличающийся от обычного, но несущий смертоносный груз, обнаружить практически невозможно.

Работы по разработке БЖРК велись как в США, так и в СССР, однако американцы так и не довели дело до конца. В СССР же был создан и принят на вооружение комплекс РТ-23 УТТХ «Мо́лодец». В один железнодорожный состав входило три пусковые установки с одной твердотопливной МБР в каждой. Общий вес МБР, несущей 10 ядерных боеголовок, вместе с пусковым контейнером составлял 126 тонн (а вместе с вагоном — все 150 тонн), что требовало оснащать БЖРК тремя тепловозами — это и было главным «слабым местом» комплекса, за которое могли зацепиться американские спутники. Еще одним недостатком комплекса была серьезная нагрузка на железнодорожное полотно, из-за чего огромная протяженность путей была перестроена с учетом проезда таких поездов. Тем не менее имевшиеся до 2003 года 12 БЖРК «Мо́лодец», курсировавшие по всей стране, представляли серьезную мощь — они несли 36 МБР и 360 боеголовок. При этом, в отличие от мобильных МБР типа «Тополь» или «Ярс», железнодорожный состав может преодолевать за день расстояния до тысячи километров, поэтому обнаруживать и контролировать замаскированные под обычные гражданские поезда БЖРК было очень сложно.

Не зря, согласно договору СНВ-2, БЖРК должны были быть сняты с вооружения. И, несмотря на то, что договор так и не был ратифицирован Россией, все БЖРК после 2003 года были сняты с вооружения и уничтожены. В договоре же СНВ-3 БЖРК не запрещены.

«Баргузин» будет легче и незаметнее «Мо́лодца»

Впервые о возможности воссоздания российских БЖРК говорилось в 2009 году, а в 2013-м заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил о том, что БЖРК будет разработан Московским институтом теплотехники (создателем таких твердотопливных МБР, как «Тополь», «Ярс» и «Булава»).

Согласно имеющейся на данный момент информации, в состав нового «ядерного поезда» будут входить 6 вагонов — пусковых установок с МБР РС-24 «Ярс». Эти вагоны будут выглядеть как обыкновенные рефрижераторные вагоны, а сам состав — как обычный товарный. Преимуществом нового БЖРК станет заметно меньший вес МБР «Ярс» по сравнению с ракетой РТ-23 УТТХ — он составляет примерно 50 тонн, против 126 тонн у предшественника. Таким образом, вес вагона с ракетой не должен превышать 70−80 тонн, что в два раза меньше, чем у пусковых установок «Мо́лодца», а главное, соответствует весу товарных вагонов при полной загрузке. А это уже решает и финансовую проблему — перестраивать и часто ремонтировать железнодорожные пути больше не придется — вполне подойдут и самые обычные рельсы. И самое главное — состав будет «тянуть» всего один тепловоз, и тот самый демаскирующий фактор, о котором мы говорили выше, исчезнет.

Ценой меньшего веса «Ярса» является меньшее количество забрасываемых боеголовок (4 против 10 у РТ-23 УТТХ), однако точность новых боеголовок заметно выше, а договор СНВ-3 ограничивает количество боеголовок на уровне 1500 единиц. К тому же состав будет везти 6 МБР РС-24 с 24 боеголовками, против 3 МБР РТ-23 УТТХ с 30 боеголовками — в итоге разница получается небольшой.

Стратегические ядерные силы России ещё надежнее обеспечат сдерживание противника

Развертывание американской системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) заставляет Россию сделать серьезный упор на развитие сил ядерного сдерживания. На данный момент элементы ЕвроПРО, которые развертываются в Румынии и Польше, не представляют реальной угрозы для российских ядерных сил. То же самое касается и стратегической ПРО на территории США — системы GBMD (Ground-Based Midcourse Defense). Однако сам факт одностороннего выхода американцев из договора по ПРО и развитие этого вида оружия (неизвестно, до какого уровня оно будет развито через 20−30 лет) заставляет РФ принимать превентивные меры — обновлять ядерные силы сдерживания, делая упор на системы, способные прорывать систему противоракетной обороны противника.

Другим дестабилизирующим фактором является концепция «Глобального молниеносного удара», предусматривающего нанесение быстрого разоружающего удара по любому противнику неядерным оружием — в первую очередь крылатыми ракетами, а в перспективе гиперзвуковым оружием.

БЖРК позволят эффективно бороться с этой концепцией — они постоянно в движении, найти их все на просторах всей России практически невозможно (по крайней мере, если исключить прямой шпионаж и подкуп), соответственно, даже если все подлодки, шахтные носители и часть грунтовых мобильных носителей будут уничтожены, противник всё равно получит мощный ответный удар, лишающий смысла его затею.