



Иван Шилов ИА REGNUM Руслан Коцаба

В историю торжества свободы слова на постмайданной Украине вписана новая яркая страница. Посажен человек, который активно участвовал в обоих майданах. Человек, который после начала «АТО» съездил в Донбасс и выяснил, что там действительно не хотят ни майдана, ни киевской власти. Человек, который призывал уклоняться от мобилизации и участия в гражданской войне.

История

Коцаба родился в 1966 году в том же Ивано-Франковске. Его история довольно типична для будущих майдановцев. Служил в Советской армии. В 1990-м участвовал в «революции на граните» (студенческих волнениях части западноукраинской молодежи). Учился и работал во Львове и Ивано-Франковске.

Во время первого майдана Коцаба был руководителем палаточного городка. Возглавлял региональное объединение «проевропейской» партии «Пора». Несколько лет работал внештатным корреспондентом телеканала «112». Весьма активно поддерживал и второй майдан.

Донбасс

С этого безупречно свидомого пути Руслан свернул в 2014 году. Когда незаконный «президент» Украины Александр Турчинов объявил «АТО» в Донбассе, Коцаба, как и положено журналисту, поехал на место событий. И тут для него многое изменилось.

Тут выяснилось, что местные жители действительно против и майдана, и Киева. Выяснилось, что в ополчении действительно воюют местные жители. Выяснилось, что украинские военные, которых тут никто не ждет, действительно совершают военные преступления.

И Коцаба об этом рассказывал. И, что хуже всего, рассказывал и на российских каналах тоже. Необходимость майдана он по-прежнему не ставил под сомнение. Но при этом считал, что если Донбасс не хочет быть в этой постмайданной Украине, то и не надо.

Преследование

Массовая мобилизация в «АТО» началась в первые недели 2015 года. Накануне Коцаба опубликовал на YouTube видеообращение под названием «Я против мобилизации». В первые же дни его посмотрели десятки тысяч человек.

В этом обращении сказано коротко и ясно: происходящее — гражданская война; Донбасс не хочет жить с Украиной; его надо отпустить; «лучше от двух до пяти [лет] отсидеть в тюрьме, чем идти на сознательное убийство своих соотечественников», «невозможно, чтобы в XXI веке люди убивали других только за то, что те хотят жить отдельно». Те же мысли журналист высказывал и на российском телевидении, по-прежнему не ставя под сомнения необходимость майдана.

Как это свойственно тоталитарным государствам, преследование началось с жалобы стукача, «общественного активиста» Тараса Демьянова. Это имя следует запомнить. Стукач Демьянов написал в Службу безопасности Украины заявление, в котором просил привлечь Коцабу к уголовной ответственности за государственную измену и уклонение от мобилизации. СБУ к стукачу прислушалась и возбудила уголовное дело.

Процесс

К тому времени был убит Олесь Бузина и многие другие его коллеги, и Коцаба не мог не знать, что его ожидает (тюрьма — в самом лучшем случае). Но скрываться он не стал. Арестовали его в том же Ивано-Франковске в феврале прошлого года.

В качестве меры пресечения выбрали содержание под стражей. Коцаба просил отпустить его под домашний арест — у него две дочери. Суд отказался, мотивировав это тем, что журналист может сбежать в Донбасс.

В ходе судебного процесса Коцаба не стал открещиваться от ранее сказанного и снова повторил: не надо идти на эту войну, она — гражданская, не надо убивать людей за их желание жить отдельно. Сторона обвинения потребовала для него 13 лет тюрьмы.

При этом обвинению не удалось представить ни одного свидетеля, который бы сказал, что призывы Коцабы стали для него лично причиной уклоняться от мобилизации. В качестве свидетелей выступали вернувшиеся из «АТО» солдаты, которые говорили, что слова журналиста их оскорбили, а также повлияли на условия службы (якобы замедлили ротацию солдат).

«Западные партнеры» Украины, конечно, не могли полностью проигнорировать судебный процесс, в ходе которого человека хотят посадить на 13 лет за высказывание личного мнения и профессиональную деятельность. Amnesty International выразила свою озабоченность. Но поскольку лицемерие и лживость «западных партнеров» общеизвестны, то серьезного давления оказано не было, и журналиста не освободили.

Приговор

Рассмотрев все аргументы, суд приговорил Коцабу не к 13, а к 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным в шпионаже (не уточнив, в чью пользу был шпионаж и в чем конкретно выражался — видимо, в репортажах). Также он признан виновным в призывах отказаться от мобилизации и в «препятствовании деятельности вооруженных сил Украины» (посредством этих призывов).

В то же время суд не посчитал преступлениями другие пункты, предложенные обвинением: получение журналистской аккредитации в ЛНР (то есть СБУ просила посчитать уголовным преступлением саму журналистскую деятельность), участие в шоу на российском телевидении (то же самое) и репортажи из зоны «АТО» (еще раз то же самое).

Недавно на Украине был принят закон, по которому каждый день пребывания в СИЗО засчитывается за 2 дня в тюрьме. Таким образом, Руслан Коцаба увидит свою жену и дочерей «всего» через год.

Пожалуй, эта история и не требует никаких комментариев. Можно быть с юности свидомым, поддерживать все майданы. Но если ты честный человек, то рано или поздно ты все-таки выяснишь, как устроена реальность. Выяснишь, что на юго-востоке НА САМОМ ДЕЛЕ не поддерживают ни Киев, ни майдан, ни «АТО».

И если ты честный человек, а профессия у тебя — журналист, то ты не сможешь этого не рассказать. Тебе будет казаться, что ты все правильно делаешь. Ты считаешь майдан добром — и майдан победил. Но ты считаешь, что нельзя убивать за несогласие с майданом — и призываешь остановить гражданскую войну и отпустить Донбасс.

Но майдан — это не для честных людей, которые ищут правды. Майдан — это для тех, кто хочет сохранять атмосферу истерики и сплачивать общество ненавистью к «врагу», потому что это сплочение позволяет оставаться у власти, воровать кредитные миллиарды и все остальное, что еще не своровано. Руслан Коцаба не нужен майдану.

А пункт о государственной измене судьи из обвинения вычеркнули. Нельзя изменить тому, чего нет.