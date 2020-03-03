



Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

10 мая, 4 часа утра. Утром проехали коммунальные службы, убрали флаги, дворники вымели улицы. Газеты, которые не выходили в праздничные дни, опубликовали свои праздничные репортажи. Вот и всё. И этот день растворился в наших повседневных буднях. А через год всё повторится снова. Очерки, репортажи и т.д. Единственным отличием будет то, что очевидцев тех событий будет намного меньше. А что это значит? А значит это, что уже следующее поколение становится хранителем памяти о войне. И именно оно (поколение) будет транслировать дальше память о войне.

Почему я решил написать это накануне уже нового дня? Наверное, по своей наивности ожидал, что хотя бы в этот день стихнут страсти, бушующие в сетях. Но чего только не было сегодня: изнасилованные немки, и пакт Молотова — Риббентропа, и обилие «колорадов» на московских улицах и т.д. Поэтому уж извините те, кому не понравится то, о чём я буду писать дальше. Заранее хочу сказать и о том, что ни в какие дискуссии вступать не буду, на комментарии, как одобрительные, так и осуждающие меня, реагировать не буду. Так что не тратьте время.

История, увы, наука конъюнктурная. Пример — монголо-татарское иго. Борьба Москвы и Твери за право быть центром объединения Руси. Один и тот же вопрос задаю разным поколениям студентов. Одинаково ли отражены в Тверской и Московской летописи эти события? Хотите, можете ответить сами…

Если уж вы, господа, пишете о пакте Молотова — Риббентропа, публикуя посты, на которых изображены немецкие и советские солдаты в 1939 году, так уж потрудитесь вспомнить о том, кто первым заключил договор о ненападении. Это была Польша. И состоялось это в 1934 г. Не стоит осуждать поляков за это. Говоря современным языком, их просто «кинули». Летом 1933 года был заключён пакт четырёх (Англия, Франция, Италия Германия). Польше пришлось самостоятельно решать вопрос о безопасности своих границ.

Договор помог Польше в 1938 г. после Мюнхена, извините за не дипломатический язык, оттяпать у Чехословакии Тешинскую область. Не слышали? А зря. К концу 1938 года это новое приобретение давало Польше 47% стали. Один далеко не глупый политик по фамилии Черчилль писал в своих мемуарах: «Польша с жадностью гиены приняла участие в разграблении и уничтожении чехословацкого государства».

Пойдём дальше. 19 сентября президент Чехословакии Эдвард Бенеш обратился к СССР относительно уточнения его позиции в сложившейся ситуации. Советский Союз подтвердил, что готов выполнить условия Пражского договора и оказать военную поддержку Чехословакии против Германии. Польша сразу же заявила, что не пропустит советские войска через свою территорию. А Англия и Франция блокировали советские предложения об обсуждении коллективной поддержки Чехословакии. Тоже не слышали? Про пакт Молотова — Риббентропа прочитали, а до этого ещё не дошли? Ну, бог в помощь.

Предвосхищаю ваш вопрос: откуда скромному библиотекарю это известно? Просто, разыскивая некоторые архивные материалы, натолкнулся на то, что разыскиваемый мною человек служил когда-то в дивизии Щорса, и именно эта дивизия была сосредоточена у западной границы в состоянии готовности для броска в Чехословакию. Не обессудьте, о других подразделениях не знаю. Все без исключения государства пытались в это время направить возрастающие германские аппетиты в противоположную сторону и обезопасить свои границы. Все попытки СССР в организации коалиции против Гитлера провалились. Я понимаю, что 9 мая не повод писать обо всём этом, гораздо более интересный повод вспомнить о пакте Молотова — Риббентропа. Но извините, господа, а чем вы тогда лучше тех, против кого вы выступаете с обвинениями в представлении истории однополярной?

Сюжет следующий — изнасилованные немки. В году 365 дней. Но лучший день для того, чтобы поговорить об этом, — 9 мая. Зачем? А затем, что нечего вам, освободители Европы, считать себя освободителями. Да и вообще, лучше бы вы и обелиски свои с могилками с территории Европейского союза убрали. А то, как занозы, торчат, напоминая о том, что здесь были русские (советские солдаты). Но вернёмся к немкам. Было? Было. Есть свидетельства не только потерпевшей стороны, но и свидетельства советских солдат. И кто захочет с ними ознакомиться, может это сделать. Да, в Германию пришли не ангелы. В «логово зверя» вошли солдаты, прошедшие русские деревни, Украину и Белоруссию. Трудно было надеяться на то, что после всего увиденного на Родине они будут испытывать симпатию к немецкому населению.

Многие вспоминают, что статьи И. Эренбурга, с первых военных дней призывающие ко мщению захватчикам, в качестве раскурки не использовались. Их хранили в нагрудном кармане. Но позволю себе напомнить о том, что после того, как в апреле 1945 года в «Красной звезде» была опубликована его статья об одинаковой ответственности всех немцев за содеянное, по нему тотчас же «прошлась» газета «Правда». Позволю себе привести одну выдержку из этой публикации:

«Незачем говорить, что т. Эренбург не отражает в данном случае советского общественного мнения. Красная Армия, выполняя свою великую освободительную миссию, ведет бои за ликвидацию гитлеровской армии, гитлеровского государства, гитлеровского правительства, но никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий народ. Это было бы глупо и бессмысленно».

Насилие над мирными людьми отвратительно, насилие над женщиной гнусно. Это не повод для обсуждения. Повод другой. Трудно понять логику другого человека. Возможно, другой человек испытывал от этого особый смак, выбрав для напоминания об изнасилованных немках именно 9 мая, как бы убеждая нас в том «вот они какие — ваши ветераны!». Безусловно, вы вправе выбирать для публикаций то, что считаете нужным. И упаси меня бог вторгаться на вашу личную территорию. Но если уже взялись писать об этом, то надо было идти до конца. А то получается как в фильме «Джентльмены удачи» — «…тут помню, а тут не помню».

Такие проступки сопровождались жесткими карательными мерами военных комендатур. В первые месяцы 1945 г. за совершённые бесчинства по отношению к местному населению было осуждено военными трибуналами более 4 тысяч офицеров и большое число рядовых. Несколько показательных судебных процессов завершились вынесением смертных приговоров.

А как обстояли дела у союзников? Они ведь не видели рвы с трупами своих соотечественников и спалённые и уничтоженные города и села? Может, они, представители более цивилизованных государств, проявили должное милосердие и гуманизм к гражданскому населению? По мнению историка Мириам Гебхардт, около 860 тысяч немецких женщин и девочек были изнасилованы солдатами союзных войск. Что же об этом не вспомнили? Не укладывается в вашу концепцию? Тогда уж извините, чем же вы лучше некоторых обличаемых вами пропагандистов, излагающих порой только одну сторону существующей проблемы?

На этом позволю себе все исторические экскурсы закончить, так как других обвинительных сюжетов, вырванных из общего исторического контекста, было предостаточно. Попытался проанализировать, что же больше всего возмущало наших соотечественников, оппонентов празднования Дня Победы. Официоз. Людей тысячами загоняют на акцию «Бессмертный полк». Помню, как в прошлом году смаковались фотографии с выброшенными на помойку портретами. Был ли официоз? Был. А куда от него денешься. Праздник-то государственный. Ну, можно на шествие загнать тысячу человек? Можно три, можно поднапрячься и тысяч десять, а десятки тысяч? Вчера вечером встречался с родственниками, которые были на шествии. Встречал молодых людей, возвращающихся домой с портретами своих бабушек и дедушек. Из общения со всеми понял одно: во время шествия возникала особая аура единения живых и тех ушедших, чьи портреты парили над головами. Причём надо иметь в виду: там были люди разного возраста, разного социального положения и, больше того, разных политических убеждений. Для участников шествия в этот день всё было отставлено в сторону. Они пришли показать, что память о своих погибших или ушедших из жизни в послевоенное время всегда с ними.

Что еще раздражало тех, кто потратил в этот день уйму времени на то, чтобы «пройтись железным катком» по дню 9 мая. Раздражали георгиевские ленточки. Хотя не принимаю этого, но могу понять возмущение отдельных граждан Украины. Для них это символ так называемых «сепаратистов». Ну, а мне не нравится приветствие «Слава Украине. Героям слава». Так как знаю, кто его произносил в военное время. Но они живут в своей стране и имеют полное право приветствовать так друг друга. Каждый делает свой выбор. Тогда почему нам пытаются отказать в праве выходить на праздник с георгиевскими ленточками в своей стране? С ними мы выходили на праздники, когда ещё не было «майданов» и «пророссийских сепаратистов». С какого такого перепугу мы должны что-то менять? Если эта лента прикреплена по велению сердца и души, обозначая сопричастность к поколению победителей, так пусть будет. Предвосхищая ваши реплики, скажу о тех, кто крепит её на кроссовки и на другие непотребные вещи. Это не от большого ума. Что делать? Будем объяснять. И им, и тем, кто пытался когда-то жарить шашлыки на пламени Вечного огня.

Странно одно, когда наши отдельные соотечественники приклеили ко всем, надевшим в этот день георгиевскую ленту, изобретенную в сопредельном государстве кличку «колорады». Если вы хотите этим снискать любовь и уважение в своей стране, то вы глубоко ошибаетесь. Видимо, у вас такая же беда, как, уж простите, и во многих наших властных структурах — не хватает аналитиков.

С самого утра я читал ваши посты об этом, не вступая в полемику. Вообще, полемика в фейсбуке — лишняя трата времени. Как можно спорить с человеком, когда не находишься с ним рядом, что называется «глаза в глаза». Сам себя ругаю за то, что изменил своим правилам. Но была причина. Допускаю, что ваши родители воевали. Светлая им память. Но если бы я промолчал бы после всего прочитанного, я бы предал память своих родителей и память своих воевавших родственников. Вам не нравится, что происходит в нашей стране? Ну и что из этого? И мне многое не нравится. Мне не нравятся тупые образовательные реформы, мне не нравится то, что происходит с делом моей жизни, а в частности с библиотечным образованием. Я не в восторге от нашего Министерства культуры. Мне не нравятся те, кто, прикрываясь высокими должностями, разворовывают мою страну. Мне не нравятся люди, которые от «избыточного патриотизма» швыряют зеленкой в лицо Л .Е. Улицкой за то, что она думает не так, как думаю я или они. Лучше бы радетели «чистоты рядов» обратили свой «патриотический гнев» на тех, кто разворовывает страну и, понеся символическое наказание или вообще избежав его, спокойно прогуливается по улицам города. Только, ради бога, не примите это как призыв к действию, а то я забываю, что надо себя сдерживать, так как у нас «умных» людей хватает. Этот день я провёл в семье своего двоюродного брата, фронтового разведчика. Мы сидели с его вдовой, нашей тетей Люсей, внуками и правнуками. Первый её муж пропал без вести в 1942 году, и она на всю жизнь сохранила его фамилию. Мы, дети, внуки и правнуки участников войны, сидели за столом, вспоминали наших, плакали и улыбались. Около семи часов тётя попросила включить телевизор. Мы посадили ее в кресло. С одной стороны стоял я, с другой — её внучка Ирочка. Мы держали ладони пожилого человека в своих руках, и так провели всю минуту молчания. Я стоял и знал, что это будет теперь со мной на всю жизнь (так же, как на всю жизнь со мной будет воспоминание о том, как мы с дочкой стояли ночью в почётном карауле во время «Вахты памяти» у обелиска погибшим студентам, преподавателям и сотрудникам института культуры). Мы вернулись к столу и начали петь фронтовые песни. И вдруг тётя начала нам подпевать, совершенно чётко попадая в ноты и слова. Несколько лет этого никто из близких не слышал. Потом она попросила подвести её к фортепиано и начала играть. Все были потрясены. Эта 98-летняя женщина, несмотря на десятки заболеваний, старческую немощь, нашла силы, чтобы достойно встретить такой день… Мне жаль, что вы так и ничего не поняли, господа, пытаясь 9 мая предъявлять собственные обиды государству, сводить с ним счёты, ненароком оскорбив память миллионов людей. А если бы поняли, у вас хватило бы такта и мудрости в этот день просто помолчать, отдавая дань уважения всем ушедшим и всем, пока живущим среди нас, ветеранам этой страшной войны.