



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Покушение на Ионна Павла II

13 мая 1981 года тогда никому не известный турок из деревни Исмаилли ила Малатья Мехмет Али Агджа совершил неудачное покушение на жизнь Иоанна Павла II. Во время прохождения папского кортежа по площади Святого Петра в Риме он ранил Иоанна Павла II в живот и руку. Как позже признавали врачи, только чудом пуля не затронула позвоночник и крупные артерии. Тем не менее хирургам с трудом удалось остановить сильное кровотечение у Иоанна Павла II. Операция длилась более пяти часов: Папе удалили несколько дециметров кишечника, а всего врачи насчитали восемь опаснейших повреждений в брюшной полости пациента.

Террорист был задержан на месте преступления. Сразу же после ареста он заявил, что принял решение убить Папу единолично и воплотил его в одиночку и наотрез отказывался сотрудничать с полицией. «Дело Агджи» до сих пор остается запутанным, террорист давал противоречивые показания. В рамках расследования Агджа 128 раз давал показания. К тому же следствие искало лиц или силы, которые могли стоять за покушением на Папу.

Папа римский Иоанн Павел II, раненный во время покушения. 13 мая 1981

Это был завершающий этап холодной войны, и, естественно, большинство западных СМИ указывали на КГБ СССР как главного заказчика преступления. На этом направлении в логическую цепочку выстраивались такие факты: якобы глава КГБ Юрий Андропов считал Папу-поляка, выходца из социалистической Польши, самым серьезным противником СССР, поскольку он оказывал поддержку польскому движению «Солидарность» и его лидеру Леху Валенсе, который, в свою очередь, не скрывал намерения свергнуть в Польше просоветский режим. Но на суде доказать эту версию не удалось. Только через два года после суда Агджа заявил, что его будто бы завербовали спецслужбы Болгарии. В этой связи власти Италии арестовали трех граждан Болгарии и трех граждан Турции. Но все обвиняемые были оправданы за отсутствием достаточных доказательств.

Была и версия о причастности к покушению на понтифика ЦРУ. Мол, Агджа состоял в националистической организации фашистского типа «Серые волки», которая через турецкие спецслужбы была связана с ЦРУ. Нельзя обойти вниманием и следующий факт: Папа Римский через два года после покушения встречался с Агджой в тюрьме «Ребиббиа». По данным итальянских СМИ, якобы понтифик пытался добиться от Агджи ответа на вопрос, кто хотел его смерти, но террорист не сказал ничего нового.

Папа римский Иоанн Павел II разговаривает с покушавшимся на него Мехметом Али Агджой. 27 декабря 1983

В мае 1981 года Иоанн Павел Второй объявил о том, что прощает Агджу. Потом по просьбе Папы президент Италии Карло Чампи помиловал преступника в год 2000-летия христианства. Однако вслед за этим вступили в действие власти Турции. Они добились экстрадиции Агджи и обвинили еще в одном преступлении — убийстве известного журналиста Абди Ипекчи. Но в 2006 году Агджа попал под частичную амнистию и был освобождён «за примерное поведение и в связи с истечением установленного наказания».

Но дело было в том, что популярность Агджи в Турции стала заметно расти. Его личность продолжала оставаться таинственной. Он охотно давал интервью журналистам разных стран, намекал на то, что много знает о причастности спецслужб — не только бывших социалистических стран — к покушению на папу римского. Ходили слухи и о том, что Агджа собирается написать книгу о своем покушении на папу Иоанна Павла II, ищет издателя, который согласился бы сразу выплатить ему гонорар 7 миллионов долларов.

Образ Агджи становился в Турции привлекательным. Оказавшись на свободе, он он стал говорить только по-английски, предрекать «конец света», а потом неожиданно обрушился с критикой на лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, назвав его «виновным в 50 тысячах смертях коммунистическим чудовищем». Но фактом остается следующее: если раньше следователи, то теперь уже и историки не могут ответить на большое количество вопросов в связи с покушением на Иоанна Павла II.

Место в котором произошло покушения на папу римского Иоанна Павла II

Действовал ли Агджа в одиночку или в составе группы? Если в составе группы, то кем были остальные убийцы, и кто спланировал покушение? Агджа многозначительно молчал или называл себя невиновным, давал какие-то новые показания, а потом быстро от них отказывался. Существует даже мнение, что Агджа не был причастен к убийству и его использовали только как подставное лицо итальянские экстремисты и радикалы. Но как бы то ни было, турецкие СМИ стали превращать Агджу в «национального героя». Его всегда окружали и сопровождали репортеры, сторонников скандировала лозунги и играла на дудках и барабанах. Голоса же тех, кто считал террориста асоциальной личностью заглушались.

Что это? Бред, спланированная Агджой игра или игра, в которую его заставляют играть какие-то силы, — неизвестно. В 2013 году вышла из печати книга Али Агджи «Mi avevano promesso il paradisо» («Мне обещали рай»). Автор признаёт, что он врал в прошлом насчёт болгарской и русской связи с его преступлением; сейчас он утверждает, что заказ на убийство папы был выдан иранским правительством и что он побывал в Иране в 1980-м году, где его обучали использованию различных видов оружия и взрывчатки. Но можно ли считать заявления Агджи правдой, и знает ли он ее? Ответа нет.