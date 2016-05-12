Пока в России праздновали День Победы, на Украине его совместили с Днем памяти и скорби. И вот как описывала это событие украинская региональная пресса на неделе с 5 по 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ЛуганскИнформЦентр» (Луганск): «Около 70 тысяч жителей Луганской народной республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать День победы советского народа в Великой Отечественной войне. Утром на Театральной площади Луганска состоялся военный парад, в котором приняли участие порядка тысячи военнослужащих Народной милиции, сотрудников правоохранительных органов Республики, а также воспитанники кадетского корпуса имени героев «Молодой Гвардии» и сводный оркестр. Принимал парад глава ЛНР Игорь Плотницкий, командовал парадом начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко. По центральной площади Республики прошли танки Т-72, БМП и БТР, пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град», самоходные и буксируемые артиллерийские установки. Люди с красными флагами Победы и ЛНР заполнили не только Театральную площадь, но и тротуары вдоль улицы Коцюбинского, по которой проходили парадные расчеты». И около 35 тысяч жителей Республики приняли участие в шествии колонн «Бессмертного полка», в которых пронесли фотографии своих родственников-фронтовиков. Возглавили шествие курсанты клуба «Доброволец» патриотического объединения «Булат», которые пронесли боевые знамена прославленных полков и дивизий, сформированных на территории Луганщины во время Великой Отечественной войны и с честью дошедших до Победы. Один из участников шествия «Бессмертного полка» Александр Дерипаскин встал в колонну с фотографией своего отца — Дерипаскина Николая Васильевича. «Это мой отец, он участник войны, и военные годы у него сложились с 1937 по 1945 год. В ноябре он уволился. В жизни ему пришлось побывать в концлагере два года, из которого он совершил удачный побег, потом он еще воевал и закончил войну на территории Европы», — рассказал Дерипаскин.

«Сіверщина» (Чернигов): «Как праздновали 9 Мая на оккупированных территориях. «Прости ему, потому что не от большого ума», — так часто говорят люди в возрасте. Пожалуй, именно такими словами седовласые ветераны Второй мировой для себя оправдывали разряженного орденами и медалями боевика ДНР Моторолу. В Донецке во время парада в День победы на его груди сверкало больше десятка «отличий». К слову, «официальных» наград он имеет только две: высшая награда армии ДНР — Георгиевский крест Новороссии и орден «За воинскую отвагу 1-й степени». Мания величия проявилась у «прокурорки» оккупированного Крыма Натальи Поклонской. Нацепив «колорадскую ленту», она заговорила о действующей власти Украины словам проповедника: «У них ничего не получится, потому что все равно свет прольется на тьму, и на Украине тоже будет поднят наш флаг Победы и поднята георгиевская ленточка». Заняться «ликбезом» по военной истории на практике решили и на Луганщине. «Во имя высшей справедливости, во имя светлого будущего нашего молодого государства нельзя допустить, чтобы Отечественная война стала для потомков неизвестной войной», — подчеркнула глава Первомайской администрации Ольга Ищенко».

«Таймер» (Одесса): «Одиозная активистка «Евромайдана» Алена Балаба назвала «алкосоветским шабашем» прошедшую 9 мая в Одессе акцию «Бессмертный полк». «Последняя отрыжка «совка». Алкосоветский шабаш. Перегар «победного» угара», — отметила Балаба. По ее убеждению, вышедшие на памятную акцию одесситы действовали в рамках «проектов Кремля» и «дешевой заказухи». «Да, вот такая мы хреновая ‎хунта, что у нас «ватники» ходят бессмертными полками вплоть до своего полного вымирания. Да, эта шваль уже два года орет и плачет, что их «сожгли в Доме профсоюзов». Назад дороги нет, «вата». Вам — в ад», — негодует Балаба. Руководитель Одесской областной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко посетовал на то, что 9 мая в Одессе правоохранители «не выполнили требований закона об осуждении тоталитарных режимов». Как пишет украинский националист, «недобитки «ваты» с лентами и красным тряпьем» были «в достаточно незначительном количестве». Отметим, однако, что фоторепортажи с Аллеи Славы свидетельствуют об обратном — одесситы массово шли возлагать цветы к Вечному огню, возле которого развернули Знамя Победы. «Припершись с символикой оккупанта, они пытались изображать, что все вокруг — их единомышленники. Если там есть, чем думать», — также говорит Стерненко об одесситах, назвав акцию «Бессмертный полк» на Аллее Славы «дешевым шоу». «Полиция не сдержала требований закона об осуждении тоталитарных режимов и не противодействовала им. Уровень реакции правоохранителей по данному вопросу — 2 из 10», — возмущается лидер одесских «правых». «У пророссийских идиотов надо забирать их «сакральные» даты», — добавляет Стерненко.

«Житомир.info» (Житомир): «Житомирские ветераны пришли на площадь Победы с запрещенной символикой — красным флагом с изображением серпа и молота. Участники митинга возложили цветы к подножию танка и с десятками других красных флагов с надписью «Наша цель — социализм» двинулись по направлению Монумента Славы. «У меня весь мужской род погиб на фронте. Весь мужской род. Отец, дяди, все… Не вернулись с фронта. 22 миллиона погибло, не вернулись с фронта. Так что это большой праздник, со слезами на глазах, этот День победы», — говорит Дмитрий Лысюк. Флаги с изображением серпа и молота, кроме оригинального Знамени Победы, запретили, но на митинге уверены, что на их флаги этот запрет распространяться не должен. «Это память наших отцов, дедов и бабушек. Эту память мы, продолжатели династии, должны беречь вечно. И передать молодому поколению, чтобы они помнили нашу историю. Люди не знают, что такое декоммунизация, а там сказано: те флаги, которые освобождали Украину и Советский Союз, не имеют права быть вычеркнутыми. Люди этого не знают. И даже те из администрации, которые у нас здесь есть. Вот в чем причина», — считает член «Всеукраинского союза советских офицеров» Николай Молчанов.

«Провінція» (Черкассы): «Торжества по случаю 71-й годовщины победы над нацизмом в Черкассах запомнились отнюдь не традиционным набором из шествий, возложения цветов и военных песен. По многим каналам прошло видео драки матерящихся молодых людей со стариками, принесшими на Соборную площадь красный флаг. Дело в том, что, согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете их символики», принятому в 2015 году, использование флага СССР в ходе публичных мероприятий недопустимо. Этого могли не знать дедушки с юбилейными медалями на кителе, потолкавшиеся со «свободовской» молодежью. Почему же глупейшая толкотня в центре Черкасс 9 мая ныне на многих каналах ТВ, и не только на Украине? Потому что исполнители поленились внести правки в сценарий, обкатанный на 9 мая в предыдущие годы. Потому что рядом с бодрыми 70-летними дедушками оказался отличающийся обостренной адекватностью лидер местной «Свободы» Юрик Ботнар. Потому что последние несколько лет на Украине есть запрос на энергичный, а не склонный к рефлексии молодняк в стиле «Смерть врагам!». Этим юношам тяжело объяснить, что нет идеалов, ради которых стоит бить стариков».

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск): «В Днепропетровске День победы отметили с красными знаменами и георгиевскими ленточками. В возложении цветов к монументу Славы участвовали десятки тысяч горожан. Цветы к Вечному огню возложили чиновники, партийные организации, ветераны Второй мировой войны и их потомки. Не обошлось без небольших потасовок: молодые люди пытались сорвать георгиевские ленточки с одежды некоторых участников демонстрации. Несмотря на Закон о декоммунизации, на митинге возле памятника-танка были все атрибуты советской эпохи: красные знамена, портреты Ленина и Сталина, георгиевские ленточки. Отмитинговав, колонна скандально известной общественной организации «Союз советских офицеров» прошла маршем вокруг монумента Славы, после чего участники данной акции возложили цветы к Вечному огню. Попытки спровоцировать конфликт имели место, но «офицеры-общественники» шли в плотном кольце правоохранителей, которые не допустили драк и потасовок».

«Индустриалка» (Запорожье): «История с появлением на торжествах по случаю годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне с «георгиевской ленточкой» закончилась для священника из Мелитополя (Запорожская область) санкциями от правящего архиерея. Высокопреосвященнейший Лука запретил настоятелю Свято-Успенского храма Андрею Пирогову служение. Как сообщала «Индустриалка», священнослужитель стал участником конфликта из-за «георгиевской ленточки», приколотой на облачение. Активисты возмутились использованием этого символа, а затем попросту сорвали его с рясы. В Мелитопольском благочинии сообщили, что вчера состоялось собрание, на котором высокопреосвященный Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви Московского патриархата сделал замечание Пирогову и принял решение о запрете ему на служение. Также, по словам представителей благочиния, данный священник высказывал намерение перебраться в Россию».

«Реал» (Винница): «До трех тысяч винничан колоннами утром 9 мая пришли на Европейскую площадь и возложили цветы и венки к Вечному огню у монумента павшим во Второй мировой войне. Многие горожане приходили целыми «династиями» по 3−4 поколения. Только около сотни ветеранов войны области смогли дожить к 71-ой годовщине Победы. Многие из них по состоянию здоровья не принимают участия в торжествах. Но память о Победе жива в их потомках. Винничане возлагали цветы не только к Вечному огню, но и на плиты, на которых увековечены фамилии их героических предков. Цветок мака и желто-голубые ленточки стали основными символами Победы. В этот раз в Виннице торжества обошлись без провокаций. Лишь несколько человек поначалу были замечены с «георгиевскими ленточками», но после того, как следившие за порядком правоохранители сделали им замечание, символ, ассоциируемый в последние два года со страной-агрессором, они сняли».

«Чернівці Таймс» (Черновцы): «9 мая в областном центре состоялись торжественные мероприятия по случаю 71-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, участие в которых принял председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян. Так, руководитель представительной власти края почтил память новейших защитников Украины — участников антитеррористической операции и Героев Небесной Сотни — на аллее славы Центрального кладбища Черновцов, возложив цветы к их могилам. «Низкий поклон ветеранам, которые ценой собственного здоровья одержали победу во Второй мировой войне 71 год назад, и участникам антитеррористической операции, которые теперь борются за победу на Востоке Украины. Только познав ужас войны, можно составить настоящую цену мира. Только в XX веке на долю Украины выпало две кровопролитные войны, которые унесли миллионы жизней. Казалось бы, что в XXI веке подобное не должно повториться. Однако сейчас на Востоке нашего государства опять гибнут лучшие его сыновья, защищая наше право на мирную жизнь и мирное будущее наших детей. Поэтому сегодня я прошу у Господа Бога мира для Украины и скорейшей победы для ее защитников», — отметил в своем приветственном слове Иван Мунтян, обращаясь к участникам праздничного собрания». Тем временем в Черновцах неизвестные разрисовали «танк Никитина», который расположен на улице Гагарина возле железнодорожного вокзала. На броне танка появилась надпись «На Москву!!!». Черновицкие правоохранители, побывавшие на месте происшествия, зафиксировали факт хулиганства, но пока никак не комментируют ситуацию.

«Херсонцы» (Херсон): «9 мая херсонцы отметили важный для многих поколений праздник — День победы. Празднования в областном центре были многолюдными, но прошли спокойно и толерантно». Однако акт вандализма омрачил празднование Дня победы в райцентре Каланчак. Здесь на реконструированном мемориальном комплексе, посвященном памяти погибших земляков, ночью кто-то сорвал и изрезал ножом двухметровый баннер с изображением цветка мака и надписью «1939−1945. Никогда снова». Баннер стоил 3.000 бюджетных гривен и был только-только изготовлен. Однако жителей поселка огорчают не материальные потери, а сам факт покушения на святые для каждого украинца символы. «Раньше на памятники ветеранам в тихом поселке никогда не покушались… Нам надо делать все, чтобы укрепить общество, а не вносить в него раздор. Уничтожение символики единства не добавляет», — констатировал поселковый голова Каланчака Владимир Зинчук.

«Волинські Новини» (Луцк): «Десятки людей собрались на мемориале «Вечной Славы» в областном центре Волыни, чтобы отдать дань воинам, погибшим во Второй мировой войне. Несмотря на сильный ливень, люди и не думали расходиться. Панихида по погибшим и возложение цветов к памятному знаку «Раненый солдат» на мемориальном комплексе «Вечная Слава» состоялись в Луцке 8 мая. Торжественное действо началось с гимна Украины. После этого духовники семи различных религиозных общин начали совместную молитву. Присутствовали духовные наставники из таких религиозных общин, как Волынская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата, Волынская епархия УПЦ МП, Луцкий экзархат УГКЦ, Луцкая епархия Римско-католической церкви, Церковь христиан веры евангельской-пятидесятников, Церковь евангельских христиан-баптистов, Церковь Адвентистов седьмого дня».

«Рівне Вечірнє» (Ровно): «Без парада и салюта, зато с цветами — так в Ровно отмечали конец Второй мировой войны и победу над нацизмом. И хотя ветеранов с каждой весной остается все меньше, в этом году они снова надели свою парадную форму с наградами и вышли 9 мая на улицы, чтобы вспомнить о всех, кто погиб в 1939—1945 годах. В отличие от Киева и Одессы, в Ровно этот день прошел мирно — без провокаций, скандалов или драк. Накануне, 8 мая, на военном мемориале Славы кладбища «Дубенское» ровно в 23:01 зажгли «огонь мира» — именно в это время в Европе закончилась Вторая мировая война и воцарился мир. Утро 9 мая началось с панихиды по погибшим и возложения цветов на мемориале Славы. Городской голова Ровно Владимир Хомко, ветераны, председатель Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко посетили аллею Героев Небесной Сотни и Героев АТО на кладбище «Новое» и площадь Магдебургского права, где находится памятник погибшим за Украину».

«Галичина» (Ивано-Франковск): «В Ивано-Франковске почтили борцов с нацизмом. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Игорь Пасичняк, руководитель аппарата ОГА Валерий Крецул, первый заместитель председателя областного совета Василий Гладий, представители областной и городской власти, участники боевых действий, общественность края. Присутствующие почтили память павших возложением цветов и минутой молчания, после чего представители духовенства различных конфессий отслужили поминальную панихиду. Добавим, что участникам поминального вече ученики школ города прикрепили к одежде цветок мака, который является символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов. Присоединились к акции и общественные активисты, которые вручали ветеранам символические гвоздики с сине-желтыми лентами».

«Новини Закарпаття» (Ужгород): «Закарпатье отметило День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В понедельник, 9 мая, в областном центре состоялось торжественное шествие и возложение цветов к памятным знакам. Традиционно вначале руководители областной власти, правоохранительных и контролирующих ведомств, военкомата, ветераны, дипломаты, общественность края возложили цветы и венки к подножию памятника «Украина — освободителям» на украинско-словацкой границе. Там они склонили головы, отдавая дань героям, которым не суждено было пережить Вторую мировую войну, и нынешним борцам за свободу и независимость нашего государства. Самыми массовыми были мероприятия на Холме Славы. Сотни ужгородцев и гостей города собрались, чтобы почтить всех тех, кто защищал нашу страну от фашистских захватчиков. А школьники поздравили ветеранов цветами и словами благодарности за их подвиг. Также в этот день на площади Народной перед Закарпатской областной администрацией была представлена выставка военной техники и снаряжения. Посетители могли осмотреть БТР и спецавтомобили закарпатских военных и силовых структур. Такие же торжества по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялись во всех районах и городах области».

«НикВести» (Николаев): «В понедельник, 9 мая, на главной площади Николаева собралось несколько тысяч человек, чтоб отметить 71-ю годовщину со Дня победы над нацизмом. Ветеранов поздравляли творческие коллективы Николаева и первые лица города и области. С прошлого года страна начала новую традицию празднования Дня победы. Мемориальные мероприятия ко Дню победы отличаются от советского образца, в частности, акцент делается не на праздновании, а на чествовании жертв Второй мировой войны. Символом Дня памяти и примирения и Дня победы стал красный мак, а лозунгом — «1939−1945. Помним. Побеждаем».

«Zaxid.net» (Львов): «День примирения «со слезами на глазах». Несколько дней назад довелось побывать на «вечере патриотизма» в селе N Киевской области. Крестьяне решили отметить все в один день: и Пасху, и День памяти, и День победы, и годовщину вывода войск из Афганистана, а также почтить воинов АТО и вспомнить годовщину аварии на ЧАЭС. Посреди сцены — столик с пасхой, на проекторе — слайд с красным маком, над сценой — плакат «афганской» группы. В течение нескольких часов на сцене творилась престрашенная смесь. Народный хор пел то пасхальные песни, то «День победы» и «Смуглянку-молдаванку», то переходил на фольклорный репертуар. Время от времени в программе появлялся русскоязычный «афганский шансон» и украиноязычные патриотические песни. Труднее всего было афганцам. Похоже, ни они, ни организаторы действа так и не определились, что произошло в 1988 году — конец «бессмысленной имперской авантюры» или «интернациональная помощь афганскому народу». Короче говоря, в тот вечер сознание крестьян сильно размешали. Причем мешали его в две руки: одной ложкой орудовал Владимир Вятрович, а другой — брежневский идеолог Михаил Суслов. Такая ситуация не уникальна. Она является типичной в регионах между Збручем и Северским Донцом. Особенно это касается провинции, где идеологические процессы — всю жизнь — идут почти самотеком».

«Тернопільська Липа» (Тернополь): «День победы. 9 мая. 2016 год. Тернополь. Кто-то на даче или на огороде в селе сажает картошку, кто-то уехал на пикник с друзьями. А кто-то с охапкой тюльпанов отправился в Парке Славы, чтобы раздать их ветеранам. Правда, таких бабушек и дедушек в этом году там было совсем мало. Точнее, почти не было. 2016 год. 9 мая. День победы. День особенный, неоднозначный по современным историческим оценкам и подходами. Возможно, по состоянию на 9 мая 2016 года День победы того далекого 1945 года представляется нам особым хотя бы потому, что именно тогда закончилась война, наступил мир… А когда наступит этот день для современной войны?! Когда мы будем отмечать наш День победы?!»