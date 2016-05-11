В истории с Натальей Поклонской и иконой Николая II именно о последнем и спорит большинство комментаторов. Между тем главный вызов для политического будущего прокурора Крыма теперь заключается вовсе не в этом. И здесь не так уж важно, с чьим именно изображением она появилась в День Победы.

bloknot.ru Наталья Поклонская

Подробнее: «Поступок Поклонской — непродуманное желание выделиться»

Напомним, что Наталья Владимировна вышла на акцию «Бессмертный полк» не с портретом кого-то из воевавших родственников, а с иконой последнего императора. Многих волнует вопрос, не станет ли эта история ударом по репутации «Бессмертного полка». На самом деле традиции празднования Дня Победы, успевшие прижиться, дискредитировать трудно. Сколько ни писали на заре ельцинской эпохи, что этот «пережиток» скоро будет забыт, в 1995 году 82% опрошенных (по данным ВЦИОМ) заявляли, что собираются отмечать данный праздник. Сколько ни говорили в начале 90-х, что парады на 9 мая были только «демонстрацией агрессии» и ничем больше, многие граждане все равно ждали их возвращения. Про «Бессмертный полк» и сейчас много негативных публикаций, а на популярности акции это никак не отражается, даже наоборот. Есть, конечно, для духа этой инициативы опасность. Вдруг на будущих подобных акциях появятся люди с портретами персонажей, никак с Великой Отечественной войной не связанных. В том числе с явной целью «потроллить». И будут говорить: «Почему прокурорам можно, а нам нельзя?» Но вряд ли это проблема нерешаема.

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Однако это вопрос глобальный. А что же с будущим самой Поклонской? Как правило, главную угрозу для крымского прокурора видят именно в непопулярности Николая II. Последний император, и правда, далеко не самый авторитетный в глазах россиян исторический персонаж. Но не сказать, чтобы особенно ненавидимый. Например, в октябре 2011 года ВЦИОМ проводил опрос об оценке деятельности руководителей России. Тогда 31% респондентов ответили, что Россия при Николае II развивалась в правильном направлении, 24% — что в неправильном, а 44% затруднились ответить. Предсказуемо, что реже остальных ставили «положительную оценку» Николаю сторонники КПРФ (23%). Зато симпатизирующие ЛДПР чаще и развитие страны при этом монархе называли правильным (40%). А вот среди избирателей единороссов вектор развития России при последнем императоре положительно оценили 32%, ничем не выделившись на фоне опрошенных в целом. Получается, как раз тут Наталье Владимировне бояться особенно нечего. Россияне в целом к Николаю II скорее равнодушны. А баллотироваться куда-либо от КПРФ Поклонская вряд ли собиралась.

Но как россияне отреагируют на нарушение традиций «Бессмертного полка»? Тут тоже не все так просто. Конечно, многие консервативные избиратели, узнав про историю с 9 мая, с осуждением покачают головами. Но есть ведь и другая прослойка граждан, причем не маленькая. Старые лидеры системной оппозиции им приелись, единороссы слишком уж часто «застегнуты на все пуговицы» и потому скучны.

У такого избирателя рождается запрос на особый тип политика, который в чем-то сродни звездам шоу-бизнеса, то есть эпатажен. Интересно, что собственно «звезды», идущие в политику, освоить такой стиль могут далеко не всегда. Деятели, совсем не связанные с эстрадой, успешно вживаются в новую роль куда чаще. На Западе немало подобных примеров.

В США сенатор от Техаса Тед Круз, долгое время считавшийся самым перспективным противником Дональда Трампа, еще летом 2015 года выпустил забавный ролик. Камера запечатлела, как политик «приготовил» бекон, обернув его вокруг ствола пулемета, нагревавшегося во время стрельбы. Среди республиканцев в схожем амплуа, но раньше выступала Сара Пэйлин, экс-губернатор Аляски и первая женщина — кандидат в вице-президенты США на выборах 2008 года. К слову, она недавно поддержала того же Трампа. В ее биографии как раз переплетаются политика и шоу-бизнес. До начала политической карьеры она занимала второе место на конкурсе «Мисс Аляска», после отхода от активной политической деятельности вела реалити-шоу «Невероятная Америка с Сарой Пэйлин». Наконец, экс-мэр Лондона Борис Джонсон не раз радовал избирателей высказываниями в духе раннего Владимира Жириновского. Например, британский политик уверял, что «голосование за консерваторов увеличивает вашей жене грудь и повышает ваши шансы стать обладателем BMW».

Если избиратель хочет от политика чего-то подобного, Наталья Поклонская, как героиня «Крымской весны», будет для него скучна. Скорее его «зацепит» ее схожесть с аниме-персонажами, на видеоклип с ней он тоже обратит внимание. А историю с иконой Николая II он вполне может воспринять как перформанс, выделяющий крымского прокурора на общем «скучном фоне». Святой гражданин Романов или по воронам стрелял, такого избирателя будет не особенно волновать.

Другое дело, что Наталье Владимировне прочат выдвижение в Госдуму от «Единой России». А «партия власти» вряд ли будет рисковать и работать с такой своенравной аудиторией. Скорее, это ближе проектам, ориентированным на избирателей без жестких политических предпочтений — от «Справедливой России» до «Партии роста».

Однако тут есть проблема. Чтобы эффективно выступать в таком амплуа, политику надо быть расчетливым хладнокровным циником. Его избиратель должен ясно видеть, что все «понарошку». А Наталья Поклонская производит впечатление как раз предельно серьезной идеалистки. Для политика это уязвимое место. Идеалистов в политической среде боятся. В этой ситуации прокурор Крыма рискует стать «своей среди чужих, чужой среди своих». Хотя далеко не факт, что этот Рубикон прокурор Крыма уже перешла.