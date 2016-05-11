С чего начинается предательство

twitter.com/PavelVeret/status/729618877664120832?lang=ru Бесчувственная и фальшивая «монархическая» демонстрация прокурора Поклонской на шествии «Бессмертного полка» породила в интернете волну «шуток» теперь уже над самим «Бессмертным полком»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не усмотрела нарушения законодательства в выпуске программы «Танцы со звездами», вышедшем в эфире телеканала «Россия» (Россия — 1)» 10 апреля. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос телезрителя.

Напомним, в очередном выпуске развлекательного телешоу «Танцы со звездами», где соревнуются пары, каждая из которых состоит из профессионального танцора и звезды телеэкрана, кинематографа, театра, 10 апреля актер Александр Петров и его партнерша Анастасия Антелава представили хореографическую композицию, где мужчина в нацистской форме танцует с незнакомой девушкой, которую впоследствии убивает снайпер.

Понятно, что нарушений закона нет. И под определение «художественный вымысел» попадает как фильм «17 мгновений весны», так и эти непонятные танцы с нацистом на телеканале с гордым именем «Россия». Только после просмотра фильма ты испытываешь гордость за страну, которая противостояла такой махине как Третий рейх, а после этого «танца» испытываешь чувство омерзения к создателям этого «шоу», которые пытаются объяснить, что нацисты были тоже люди и они хотели любить…

Полное импортозамещение

В противовес Евровидению Россия должна создать альтернативный музыкальный конкурс, где приняли бы участие представители стран-членов ЕАЭС и дружественных России государств и других дружественных России стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Депутатское предложение открывает заманчивую перспективу. Далее можно создать собственный чемпионат мира по футболу и по хоккею, собственную Олимпиаду, собственную Организацию объединенных наций и так далее. Как финал можно предложить, чтобы и Государственная Дума выбиралась из депутата Рашкина и дружественных ему товарищей. Тогда народному избраннику будет вполне комфортно побеждать на выборах и заседать в этой Думе

Поклонская подала пример, как уничтожить «Бессмертный полк»

Если, следуя примеру прокурора Крыма Натальи Поклонской, так пойдет и дальше, и каждый будет приходить в «Бессмертный полк» и нести портреты своих кумиров, затем партийные знамена, потом какие-то плакаты, фотографии политических лидеров, людей, вызывающих у них уважение, то это уничтожит суть этой народной акции. Смысл акции «Бессмертный полк» заключается именно в выражении памяти по отношению к собственным родственникам, которые воевали в Великую Отечественную войну и ковали победу в тылу. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы — доктор исторических наук Михаил Матвеев.

Чёрная сотня: анархия мать порядка

Правительство Украины в ближайшее время планирует создать новое ведомство для борьбы с контрабандой. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания кабинета министров.

«Мы (власти Украины) сейчас работаем над созданием органа, так называемой «черной сотни», которая будет заниматься тем, чтобы пресекать любые проявления контрабанды», — заявил Гройсман.

Новость которая находится за гранью разумного. То есть государство предлагает организовать одних бандитов, чтобы они боролись против других бандитов. к чему это приведёт можно догадаться по следующей новости из «великой европейской державы».

Неизвестные с вертолета обстреляли поместье предпринимателей в поселке Козин (Киевская область), где также находится имение президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев, целью злоумышленников был дом семьи Владимира Костерина и Натальи Жилиной.

По словам свидетелей, снаряды были сброшены с вертолета, который был окрашен в камуфляж. «Из воздушного судна во двор предпринимателей В. Костерина и Н. Жилиной упали 3 зажигательных снаряда», — отмечается в сообщении.

На секундочку… Неизвестный вертолёт! Обстрелял! Зажигательными снарядами! Дом рядом с резиденцией президента! И скрылся!