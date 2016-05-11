Совсем недавно Россия проиграла информационную битву за Украину. В результате целой серии ошибок все ведущие медиаресурсы страны оказались в руках оппонентов, что и позволило им (оппонентам) создать иллюзию массовой поддержки Украиной майдана. До поры до времени мягко, а когда нужно — жестко и хором они убеждали в том, что разворот на Запад автоматически приведет к улучшению жизни в стране. И что Россия — тот самый враг, от которого все беды.

Сайт российского информационного агентства «Sputnik Беларусь»

Все это стало одной из ключевых причин поражения — наравне с абсолютной неадекватностью тогдашней украинской власти, с нашей недооценкой масштабов лицемерия и наглости оппонента и с нашей неготовностью к сражению как за умы, так и за майданы.

Судя по тому, что происходит в информационном пространстве другой братской страны — Белоруссии, — выводы не сделаны, уроки не выучены.

Некоторое время назад на базе РИА «Новости» было создано международное информагентство Sputnik. Задача — освещать ситуацию в целом ряде стран на основе наших политических позиций и интересов.

Цель, без сомнения, правильная. Именно отсутствие таких рупоров привело к поражению на Украине, да и не только. Тогда не была сформулирована концепция. Не был предложен образ. Какую альтернативу «европейскому» (конечно, в кавычках) пути мы предлагаем? Неясно. Нет ни концепции, ни рупора, сообщающего об этой концепции.

Задача поставлена верно, но как именно «Спутник» работает с ней? В конце апреля, незадолго до Дня Победы, агентство публикует большой материал с инфографикой, который называется «Оккупация Беларуси в цифрах». И сразу же, в лиде сообщается, что «интенсивность прямых военных потерь на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны оказалась выше… чем в любой другой стране мира».

Из этого читатель как будто должен сделать вывод, что в 1941 году существовала такая страна — Белоруссия, и что именно она больше всех пострадала в этой войне.

Разумеется, текст не полностью состоит из таких ошибок. Все-таки упоминаются «весь Советский Союз», «красноармейцы» и «период оккупации немецко-фашистской Германией». Тем не менее вброс про «оккупацию Беларуси» — это очень опасная ошибка. С этого все и начинается. С того, что гражданам предлагается выдергивать из всей истории только свою собственную страну в ее нынешних границах.

Мы видели это и в Грузии, и на Украине, а ранее — в Восточной Европе, на Балканах, да и не только. Наши западные партнеры не стремятся включать какие-то территории в свой состав напрямую. Они действуют косвенными и преимущественно информационно-пропагандистскими способами. Скажем, Великобритания не входит в состав США, но сможет ли кто-нибудь поспорить с тем, что политический Лондон — самая верная из собачек своего заокеанского друга?

Этот способ стар как мир и называется «разделяй и властвуй». Для начала нужно вывести ту или иную землю (страну, государство) из орбиты влияния оппонента. Как это сделать? Всячески стимулируя обособленческие течения в диапазоне от независимости до национализма. Наши постоянные ошибки дают этой стратегии зеленый свет.

Второй шаг состоит в настраивании той или иной земли (страны, государства) против того, в чью орбиту влияния она входит сейчас. Мол, они вас унижают. Ущемляют. Ограничивают. Не ценят. Смотрят сверху вниз. Они вас подчинили. Без них вы жили бы лучше. Богаче. И мы могли бы сделать вас свободными. Мы бы вас уважали. Помогали.

Знакомо, правда?

Потом появляется пиар‑ и политическое сопровождение этих обособленческих течений, встречи с послами, печеньки, политиканы с компроматом, сакральные жертвы и все остальное. Люди не учатся на ошибках других, и оппонент этим пользуется. Украина от майдана ничего не выиграла и очень многое проиграла. Убитые, раненые, социальное напряжение, гражданская война, обнищание населения, миллиардные долги — и при всем этом власть все в тех же руках. Страна заплатила тысячами жизней и миллиардами долларов за «движение к Эуропе», ничего реального от этого не приобрела, но кто сможет сказать, что ошибки Украины кого-то чему-то научат?

Не следует рассчитывать на здравый смысл народа. Народ и на Украине (по крайней мере, в юго-восточной части ее нынешних границ) не потерял здравый смысл. Оппозиция майдану выигрывает все местные выборы — просто ввиду своей оппозиционности и вопреки своей беззубости. Большинство граждан вопреки агрессивной и лживой пропаганде остаются и спокойными, и вообще аполитичными. Но что это меняет?

Для смены власти в Киеве хватило небольшого и даже не столичного меньшинства. Оно не брало количеством, ему не нужна была поддержка страны. Ему нужна была поддержка политиканов, стремящихся к власти любой ценой, ему нужны были небольшие боевые отряды. А прежде всего ему нужна была поддержка посольств и доминирование своей позиции в СМИ. И вот эти два последних фактора легко могут повториться и в Минске.

Мы имеем дело с оппонентом, который не спорит с нашей позицией, а стремится подменить сам вопрос. Советский Союз при поддержке западных партнеров победил нацизм, и никто не скажет, что это плохо. Вопрос подменяется на другой: а Сталин тоже был плохой, а вы пострадали больше всех, а не хватит ли вам это терпеть, а не пора ли вам (обособленным) идти к нам.

Чтобы бороться с этой опасностью, недостаточно больших бюджетов государственных информагентств. Недостаточно того, что правитель Белоруссии не выступает прямо против Москвы. Нужна сформулированная позиция: каким обществом мы являемся, каким было наше прошлое, каким мы хотим видеть наше будущее. И нужны адекватные, работающие инструменты доносить эту позицию до тех, кто ее и ждет, не позволять их запутать и обмануть.

Все исходные данные у нас есть. У России вместе с Белоруссией и Украиной — славная многовековая совместная история. Сейчас проведены границы, но не разделены сердца. Мы говорим на одном языке, читаем одни книги, разделяем одни ценности. Берия и ГУЛАГ — это плохо, а социалистический идеал и военный героизм — это хорошо. Семья — это союз мужчины и женщины, и семья — это самая важная составляющая общества. Большинство людей, живущих на наших землях, — христиане, но все уважительно относятся к исповеданиям друг друга, и на этих землях никогда не было религиозных войн. Учиться полезному у западных партнеров (скажем, аккуратно убирать улицы или делать айпады) — это важно и правильно, идти на поводу их геополитического лицемерия, их преступлений и их лжи — нет. И так далее.

Все исходные данные у нас есть. И все они могут не помочь, если не будет цельной концепции и если эта концепция не будет продвигаться и освещаться. Суть не в пиаре, но без пиара можно проиграть там, где ты можешь и должен выиграть. А начать нужно с того, чтобы не попадать в ловушки оппонента. Не помогать ему собственными руками.

В вышеупомянутом тексте «Спутника» написано, что «за годы оккупации население Беларуси сократилось на 2,9 млн человек», что было разрушено 209 городов и районных центров, а также 9200 деревень, что было создано 260 лагерей смерти. Следуют рассуждения о том, как пострадали «экономика Беларуси» и каким был «прямой материальный ущерб, нанесенный Беларуси оккупацией». И жирным шрифтом: «По оценкам специалистов, Беларусь более чем какая-либо другая страна Европы (выделено ИА REGNUM) пострадала от Второй мировой войны».

Следующая цитата из «пророссийского» агентства Sputnik: «Экономика республики по промышленным и энергетическим мощностям была отброшена на уровень 1913 года». Вот так: 1913 года. Оказывается, по мысли авторов этого текста, Белоруссия уже в 1913 году имела собственную экономику. Что это? Глупость автора или предательство?

Потери белорусской земли и белорусского народа в Великой Отечественной войне действительно были очень велики. Но это были наши общие потери — вместе с русскими, украинскими и всеми остальными. Общим был враг, общей была война, и общими были потери. Не следует мериться масштабами потерь. Поощрять такое измерительство опасно. От «мы пострадали больше всех» до «если бы не вы, мы бы так не пострадали» — очень короткая дистанция.

А уж распространять это обособленничество Белоруссии за счет средства бюджета России — это вообще за гранью добра и зла.