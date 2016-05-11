Парад 9 мая в Москве западные СМИ освещают с военной точки зрения, перечисляют наличие новое техники, говорят о том, что Россия продолжает демонстрировать силу, угрожать и готовится к войне. В этом году у военных на Красной площади рассмотрели даже сирийский загар на лицах, и порадовались, что из международных лидеров к Путину приехал только Назарбаев. Про «Бессмертный полк», однако, написали восторженно, поражаясь количеству человек, принимающих участие в акции, придраться было не к чему, для сарказма места не было.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы 9 мая 2016 года

Corriere della Sera пишет о «Параде русской гордости». Газета дает небольшую историческую справку: Россия празднует День Победы над нацистcкой Германией, 71 год назад завершилась Великая Отечественная война. Капитуляции Германии была подписана в Берлине вечером 8 мая 1945 года, но в Москве уже было 9-ое число. Вот почему русские сегодня отмечают окончание Второй мировой войны, в результате которой погибли 27 миллионов человек, треть из них военные. Парады издание определяет как «захватывающие дух». Русские празднуют День Победы с захватывающими дух парадами от Дальнего Востока до столицы — кульминацией традиционного парада на Красной площади в присутствии государственных лидеров. По мнению редакции, парад — это возможность закрепить чувство национального единства и возродить гордость за славное прошлое, ведь именно оно лежит в основе амбиций российской власти. Газета также приводит выступление Владимира Путина, который говорил «спокойным голосом» и заявил, что Россия готова работать в современной системе безопасности. «Мы открыты к объединению усилий с другими государствами в борьбе с терроризмом».

Информационное агентство Askanews пишет о сирийском загаре российских военных. В статье отмечается, что военный парад — демонстрация той силы, которая в последние месяцы внесла вклад в сирийскую кампанию. Издание пишет, что необычно загорелые лица большинства военных, приученных маршировать с поднятыми подбородками, гордый взгляд, очевидно, что до недавнего времени они провели время там, где солнце сильно отличается от московского. И очевидно, что в первый раз парад в Москве имеет рассказать нечто больше, чем просто о победе 71 год назад.

Агентство отметило, что Россия по-прежнему одинока на международном уровне, несмотря на возвращение на геополитическую шахматную доску. Потому что единственным гостем парада стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Вместе с ним Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. А потом президент России шел в толпе с изображением своего отца. Далее агентство рассказало об акции «Бессмертный полк»: в день величайшего триумфа для российского патриотизма поток людей заполнил километры улиц, люди несли черно-белые портреты отцов, бабушек, дедушек и прадедов, которые боролись против нацистов и одержали победу. Впечатляющая река людей, молодых и старых, студентов и пожилых. Народ становится «бессмертным полком», как и была изначально названа эта инициатива. Люди с портретами шли не только по городам России, но и за рубежом: в Праге, Париже, Барселоне, Мадриде и даже Сан-Франциско.

EastJournal выразил недоумение тем, почему в головах русских демонстрация военной техники ассоциируется с миром. Как пишет журналист-обозреватель, День Победы, в конечном счете, для России становится днем празднования войны, где на улицах господствуют не символы мира (в конце концов, дата не должна напоминать, как 71 год назад прекратилась трагическая война в Европе?), но танки, ракеты и хорошо вооруженные войска. В русском коллективном бессознательном именно этот самый очевидный аспект, который должен быть соблюден в День победы, все с нетерпением ждут 9 мая, чтобы иметь возможность посмотреть на впечатляющий парад военной техники. EastJournal подчеркивает, что так Советский Союз и Россия привыкли видеть День Победы, на самом деле, принуждая, даже через эти празднования, принимать как нормальный факт постоянное состояние «милитаризованности» в обществе. Сильная нация, которая в прошлом выиграла и преследовала противника, продвигая вперед все «патриотическое», сразу ассоциируется с военной мощью, которая должна быть видна, ее нужно чествовать. Война (войны), с которыми борется такая нация, становятся источником гордости, часто протекающий в национализм. Независимо от решений, которые принимает руководство такой страны, вперед по-прежнему выдвигается «Миссия» «великой Родины».

Сайт независимых журналистов Agenzia giornalistica italiana высказался о том, что миф о Победе является одним из ключевых элементов, на которых Путин перестроил новую Россию, не только как военную силу (аннексия Крыма два года назад, победы в Сирии, где воздушные силы Москвы вмешалась ради поддержки режима Дамаска), но в качестве оплота цивилизации и «христианского мира» против терроризма и секуляризма. Факт на котором автор основывает свое мнение: Русская Православная Церковь способствовала нравственному и духовному наполнению праздника 9 мая, потому что Патриарх Московский Кирилл в прошлом году назвал поражение Гитлера от Сталина как «чудо Бога». В тексте также говорится о двух символах Дня Победы: Георгиевской ленточке и акции «Бессмертный полк»: святая и неотъемлемая часть повествования о Победе и лента Святого Георгия, черная и оранжевая, которая стала символом сопротивления нацизму, россияне с гордостью носят ее повсюду в эти дни. После военного парада вот уже в течение нескольких лет также проходит акция под названием «Бессмертный полк», в которой тысячи граждан, особенно молодежь, приглашаются на парад с портретами бабушек и дедушек, которые воевали во время Второй мировой войны. Эта инициатива родилась в качестве народной, но быстро распространилась среди русских общин за рубежом.