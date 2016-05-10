



Леон Бакст. Эскиз декорации к балету «Елена Спартанская». 1912

«Разве артист-художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей эпохи?» — вопрошал Бакст.

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Париж 1910 года был очарован русскими. Для второго года своих сезонов Сергей Дягилев привез в Гранд-опера балет «Жар-птица», музыку к которому написал молодой Игорь Стравинский, и изящную интермедию «Карнавал» — плод совместной работы Михаила Фокина и Всеволода Мейерхольда. Но главной премьерой стала «Шехерезада». Балет, созданный Фокиным на музыку Римского-Корсакова, воплотил в себе всю эклектичность стиля модерн.

В.А.Серов. Портрет Льва Бакста. 1897

Реакция парижан на русский балет оказалась бесподобной. Бакст стал чрезвычайно популярен. После Клеопатры и Шехерезады его стиль восприняли законодатели парижской — по сути мировой — моды. Разрезы на платьях, цветные парики, яркие краски, шаровары, тюрбаны — всё это вошло в жизнь под незабываемым воздействием увиденного на сцене. Русский поэт Максимилиан Волошин писал: «Бакст сумел ухватить тот неуловимый нерв Парижа, который правит модой, и его влияние в настоящую минуту сказывается везде в Париже — как в дамский платьях, так и на картинных выставках». Эскизы его костюмов и декораций были немедленно выкуплены у автора парижским музеем декоративных искусств.

Великий художник русского модерна Леон Бакст — настоящее имя Лейба Хаим Израилевич Розенберг — родился в 1866 году в белорусском городе Гродно. Его отец, ученый-талмудист, желал сыну хорошей карьеры, а профессия художника в это понятие, по его мнению, не укладывалась. И тратить время на рисунки мальчику было запрещено. Тогда он стал рисовать ночью. Устав от борьбы с сыновьим упрямством, отец послал работы сына скульптору Марку Антокольскому в надежде на разгромные отзывы. К счастью для искусства, Антокольский рисунки похвалил.

Леон Бакст. Лошадь

В 17 лет юноша поступил вольнослушателем в Императорскую Академию художеств, но проучился в ней всего 4 года. Молодой художник покинул академию после того как кто-то из педагогов крест накрест перечеркнул его холст «Оплакивание Христа», написанный на большую серебряную медаль. По мнению учителя, получилось излишне реалистично. Позже юноша занимался живописью у Альберта Бенуа, зарабатывая на жизнь и оплату уроков иллюстрациями для детских книг. В первый раз художник выставил свои работы в 1889 году под эффектным псевдонимом Бакст, укоротив фамилию бабушки — Бакстер.

Италия, Германия, Франция — обязательные вехи для настоящего русского художника того времени. В 1893 году творческий поиск привел в Париж и Льва Бакста. Отныне с этим городом будет неразрывно связана его судьба. Он учился в студии и академии, жил продажей этюдов, искал себя в русле существующих традиций, не заметив работ ни импрессионистов (ни Гогена, ни Сезана), ни символистов. Восхищался французскими романтиками — Жерико и, в особенности, Делакруа. Бакста манили не масштабные работы мэтра, а его легкие полотна. Вслед за своим кумиром он даже осуществил поездку в Алжир.

Леон Бакст. Девушка в кокошнике. 1903

Шесть лет художник провел между Петербургом и Парижем. В один из петербургских наездов он познакомился с «Невскими пиквикианцами» — кружком, организованным Александром Бенуа. Первоначальный костяк группы составляли: Константин Сомов, Дмитрий Философов, музыкант и критик Альфред Нурок, а идейным вдохновителем был Дягилев. Именно он настоял на переименовании группы в «Мир искусства».

Леон Бакст. Портрет Александра Бенуа. 1898

Группа сделала вывод — одним из новых видов искусства должен стать синтез нескольких его видов. В частности — слияние слова, музыки, живописи, танца… Идеальной площадкой для реализации подобной идеи являлся театр. На первых выставках «Мира искусства» Бакст представлял пейзажи парижского времени и портреты друзей. И быстро вошел в моду как портретист. Но большую славу создала ему журнальная графика — так узнаваем был его почерк, соединяющий лаконичность японской гравюры и изысканность рисунков Бердслея. В XX век Бакст вошел признанным художником-универсалом, одинаково свободно владеющим цветом и линией, большими формами и миниатюрой, портретной живописью, книжной графикой, шрифтами. Вскоре все эти таланты он отдал своему основному призванию — театру.

Его первой театральной работой стало оформление небольшой театральной пантомимы «Сердце маркизы» 1902 году. Для создания костюмов к античным пьесам «Эдип в Колоне» и «Ипполит» Бакст изучал вазопись и греческую скульптуру, а через несколько лет поехал в Грецию с Валентином Серовым. Там он создает полотно «Древний ужас» с Афродитой, улыбающейся пока за ее спиной рушится мир. Картина удостоилась золотой медали в Брюсселе.

Леон Бакст. Древний ужас. 1908

Семейная жизнь Бакста не складывалась. Большей частью он вынужден был жить один, глубоко страдая от этого. Из письма жене: «Вот я и у цели. Признание непостижимое, невероятное в центре Мира — Париже… все мне оставляют карточки, приглашают на обеды, завтраки и т.д. — и мне очень грустно и одиноко…» В том году они расстались с женой Любой. Развод оформили в 1910 году. У художника на всю жизнь сохранились хорошие отношения с женой, сыном и падчерицей, которых ему так не хватало.

Любовь Бакста к дочери создателя знаменитой Третьяковской галереи была столь сильна, что из-за нее он отказался от своей веры — иудаизма — и принял христианство. После развода он вернулся к вере отцов. И в соответствии с законом России об иудеях немедленно получил предписание покинуть Петербург. Ему полагалось жить в черте оседлости. Но Бакст почему-то предпочел уехать в Париж.

Бакст наряду с Серовым и Сомовым стал выдающимся портретистом. Он создал галерею знаменитых портретов современников: художников и литераторов. А портрет Анны Бенуа «Ужин» — образец живописи модерна — в 1902 году взорвал публику. «Всех прямо скандализирует эта дама. Что в ней?» — недоумевал автор. Не меньший резонанс вызвал и портрет диктатора от мира искусства Дягилева с няней.

Леон Бакст. Ужин. 1902

Первым спектаклем, который Бакст оформил для Дягилева, стала «Клеопатра». Эротичные костюмы и разноцветные парики, созданные художником, мгновенно вошли в моду. Каждая последующая работа Бакста восхищала и очаровывала по-новому. Для Парижа Бакст стал самым французским из русских. Его идеи быстро подхватил модельер-новатор Поль Пуаре и модный дом Paquin. Скорость, с которой женщины реагировали на малейшую его фантазию, изумляла самого Бакста — вплоть до цветных причесок.

Леон Бакст. Шах Шакриар. Эскиз костюма. 1910

Постепенно Дягилев стал привлекать к постановкам и западных авангардистов — Пикассо, Дерена, Гри, Брака. В 1919 году, когда Дягилев отдал постановку Дерену, художник прекратил отношения со старым другом.

После Франции Бакст поехал завоевывать Англию. С 1912 года его выставки регулярно проходили в Лондоне — в обществе изящных искусств. Там он оформил для особняка Ротшильда «Замок спящей красавицы». В первый приезд в США Бакст познакомился с текстильным бизнесменом, который заказал у художника рисунки для тканей по русским и восточным мотивам, а также на индейские темы. Эскизы тканей по мексиканским, перуанским, индо-китайским мотивам в стиле арт-деко были реализованы в США в промышленных масштабах.

Леон Бакст. Рисунок для ткани. 1922

В 1924 году Бакст впервые выступает как сценарист — написал либретто и оформил полную мистицизма постановку «Иштер» для Иды Рубинштейн, параллельно работая над сценарием для Сары Бернар.

В июле на репетиции «Иштер» с Бакстом случился нервный припадок. Его госпитализировали. В Париже 27 декабря 1924 года он умер от отека легких.

Леон Бакст. Покои Федры. Эскиз декорации к трагедии «Федра». 1923

Картины художника рассеяны по музеям всего мира, и лишь некоторая часть хранится в России. В Москве — в Театре-музее имени Бахрушина, в Русском музее и в Музее театрального искусства в Петербурге.

Смотрите галерею картин и эскизов Льва Бакста