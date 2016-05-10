Так, например, издание АВС сообщает: «Российская армия показала на параде в честь победы России (так в оригинале — прим. ИА REGNUM) над фашизмом во Второй мировой войне свое самое современное оружие. Более двухсот единиц бронетехники были замечены на улицах русской столицы. Эти машины сопровождали 10 тысяч военнослужащих, среди которых впервые в истории был отмечен отряд женщин. Все это проходило под пристальным взглядом президента Путина, который в своей речи перед началом шествия призывал граждан России к единству и лояльности своей стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы 9 мая 2016 года

Составной частью парада было также авиашоу, в котором Москва хотела поразить мир своим Ту-95, бомбардировщиком, способным нести крылатые ракеты дальнего радиуса действия, и эскадрильей вертолетов, которые в настоящее время используются в сирийской миссии».

«Прямо сейчас мир толкают к новому ужасу и насилию. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить эту опасность, и Россия для этого готова объединить свои усилия с усилиями других государств, — это сказал Путин с трибуны перед началом парада, отмечает каталонская La Vanguardia. — После этого по Красной площади прошли новые образцы российских вооружений. Впервые в истории страны в параде приняли участие подразделения Воздушно-космических сил, Национальной гвардии и женский кадетский эскадрон (так в оригинале — прим. ИА REGNUM). Перед Мавзолеем прошли системы мобильных пусковых установок баллистических ракет «Ярс» и системы противовоздушной обороны С400, которая защищает российскую базу «Хмеймим» в Сирии. Солнце над Красной площадью сверкало необычайно ярко».

Последняя фраза автором составлена так, что теряешься в догадках: то ли это легкая зависть, что погода в Москве была чудо как хороша на праздник, то ли обвинение во вмешательстве человеческих сил в природное погодообразование.

«Парад в Москве и многих других городах России прошел всего через несколько дней после того, как Сирийские войска освободили от «Исламского государства» (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM) Пальмиру, а петербургский оркестр дал там невероятный симфонический концерт прямо на руинах объекта, объявленного Всемирным наследием человечества».

Обычно резкая в суждениях El Mundo на этот раз ограничилась небольшим фоторепортажем и минимумом сведений о параде, сообщив, что «10 тысяч военных прошли по Красной площади Москвы, отмечая советскую Победу над нацистами во Второй мировой войне. Российский президент Владимир Путин и верхушка Кремля поприсутствовали на этом событии». И все. Не слышали корреспонденты газеты речи российского лидера с идеей создания внеблоковой системы безопасности, не было «Бессмертного полка» из нескольких сотен тысяч человек. Были только самолеты на фоне памятника Минину и Пожарскому, «армия в юбках» (ну как мимо такого пройти, когда оно проходит мимо тебя?), тяжёлая ракета на восьмиосном тягаче, Путин перед микрофонами, да Шойгу в открытом лимузине — вот и весь фотосказ о 9 мая в Москве.

А вот La Razón места на своем портале не пожалела, посвятив событию сразу два репортажа: и фото‑ и текстовой.

«Парад в честь Победы над фашистской Германией проходит в России 9 мая ежегодно. В этот день вся страна поминает 26 миллионов жизней, отданных народом Советского Союза за освобождение от нацизма. Эту войну здесь называют Великой Отечественной.

Выступая перед собравшимися, президент Путин сказал, что «Победа — это отражение лучших качеств нашего народа, его героической природы. Готовностью россиян защищать интересы Родины можно только гордиться. Это же должно послужить и предупреждением тем, кому вдруг захочется проверить наши силы». Он вновь призвал к патриотическим чувствам русских, которые забывают обо всех своих внутренних распрях перед лицом внешней общей опасности. Парады прошли в этот день во многих городах России, а также в Крыму и контролируемых повстанцами украинских городах Луганске и Донецке, где тоже в ходе шествия демонстрировалось российское вооружение. После парада состоялись многочисленные марши жителей страны, несших портреты предков, павших во Второй мировой».

Корреспондент El País Пилар Бонет рассказала читателям газеты о том, как по-разному прошел День Победы в трех некогда братских республиках Советского Союза: России, Белоруссии и Украине.

«В Москве состоялся парад Победы, который принимал Владимир Путин, стоявший на Мавзолее Ленина рядом с Нурсултаном Назарбаеым. Впоследствии Путин прошел по Москве вместе с «Бессмертным полком», неся фотографию своего отца в матросской форме. В прошлом году российский президент тоже принимал участие в этой акции, придуманной в свое время в Томске. Состоялся парад и в Грозном. Принимал его, стоя на фоне самой большой мечети в России, руководитель республики Рамзан Кадыров. В этот день в 2004 году в результате теракта погиб его отец, тогдашний президент Чечни Ахмат Кадыров. Попытались террористы сорвать праздник и на этот раз — при попытке устроить взрыв были убиты два шахида, а несколько полицейских получили ранения.

На Украине отмечали этот день в новых условиях: в стране принят закон о преодолении влияния коммунизма, и официальным символом Победы стал красный мак вместо георгиевской ленты. Президент Порошенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и сказал, что «за два года нынешней патриотической войны за нашу независимость мы приучили мир к тому, что умеем побеждать врага не только нашим оружием, но и силой духа украинского народа». В украинской столице были зафиксированы стычки различных групп населения. Представители радикальных слоев сжигали георгиевские ленты.

В Минске президент Лукашенко напомнил, что Белоруссия первой из республик СССР приняла на себя жестокий удар агрессора и потеряла в той войне 25% своего населения. «Мы придаем большое значение братским отношениям с русскими и украинцами», — добавил Лукашенко».

«Парад — это впечатляющее эффектное зрелище, — пишет в Republica Хуан Чичарро. — Он проходит ежегодно и, признаюсь, каждый раз вызывает у меня все больше эмоций.

Парад — это одновременно и публичная демонстрация военной силы России, и предупреждение и даже угроза противникам, и стимулирование патриотических чувств, и возможность для людей проявить свою любовь к своей армии и испытать чувство гордости ею.

Проводя парад, Россия говорит: «Я здесь!» Путин послал народам мира сигнал, который должны все услышать».