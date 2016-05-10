



Цитата из к/ф «Один народ. Одна страна. Одна судьба». реж. Игорь Стеколенко. 2016. Казахстан Алма-Ата. Сентябрь 1941 года

26 апреля Министерство иностранных дел России опубликовало обзор внешнеполитической деятельности РФ в 2015 году, в котором говорится о том, что Средняя Азия занимает особое место в приоритетах российской внешней политики. В качестве подтверждения приводится большое количество контактов между Россией и странами региона: 19 встреч на высоком и 25 — на высшем уровне.

«Приоритетным направлением оставалось наращивание экономического сотрудничества, его качественное расширение как в двустороннем формате, так и по линии интеграционных объединений. Наряду с этим все большую актуальность приобретали вопросы, связанные с противодействием новым вызовам и угрозам, прежде всего — терроризму, особенно в контексте ситуаций на Ближнем Востоке, в Северной Африке и вокруг Афганистана», — говорится в тексте обзора.

ИА REGNUM предлагает собственный обзор событий, так или иначе связавших страны региона с Россией, составленный на основе публикаций ведущих СМИ.

Казахстан

Поделили Каспий

Правительство России внесло в Госдуму протокол от 13 мая 2002 года к соглашению между РФ и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря. Соглашение позволит провести дополнительную геологоразведку месторождения углеводородов, что дает возможность определить пропорции раздела прибыльной продукции.

Главы России и Казахстана подписали документ 15 октября 2015 года.

Поговорили о Карабахе

Владимир Путин обсудил с Нурсултаном Назарбаевым ситуацию в Нагорном Карабахе.

В телефонной беседе стороны обменялись мнениями о развитии событий в Нагорном Карабахе, глава России проинформировал своего казахстанского коллегу о предпринимаемых российской стороной посреднических шагах.

Кроме того, главы двух стран обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график запланированных встреч на высшем и высоком уровнях в рамках Евразийского экономического союза.

Казахстанцам порекомендовали деликатно отказаться от отдыха в Крыму

Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов рекомендует согражданам, планирующим свой отдых в Крыму, выбрать другое направление для отдыха, «видя такую противоположную позицию по Крыму двух братских нам стран».

Тем согражданам, которые все-таки решили посетить полуостров, министр рекомендует решить, через какую страну они въедут в Крым — через Россию или Украину.

«Моя рекомендация — подходить к этому взвешенно, по-братски, с пониманием собственных интересов, чтобы не появились какие-то трудности во время летнего сезона», — говорит Идрисов.

Российское посольство тем временем уверяет, что казахским туристам в Крыму гарантированы гостеприимство и безопасность.

На треть сократилась торговля с ЕАЭС

За год торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза сократилась на 34,1%. В процентном выражении за первые два месяца 2016 года по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года экспорт снизился на 24%, импорт сократился на 37,9%, однако в абсолютных цифрах Казахстан все еще больше завозит продукции, чем продает.

Дважды запрещенная российская «молочка»

В торговых сетях некоторых регионов Казахстана дважды изымалась молочная продукция российских производителей из-за нарушения технических регламентов безопасности пищевой продукции и не указания информации о содержащихся в ней растительных жирах.

Кроме того, Минэкономики Казахстана напоминает гражданам об их праве требовать материальную компенсацию за вред, нанесенный такой продукцией здоровью.

Киргизия

Кто в Киргизии главный… стратегический партнер?

В начале апреля Киргизию посетил председатель Государственной думы Федерального собрания России Сергей Нарышкин. В Бишкеке он принял участие в работе круглого стола, посвященного теме гуманитарного сотрудничества, и в международном форуме «Евразийская экономическая перспектива». Кроме того, он провел встречи с президентом и премьер-министром республики.

Пост премьера тогда еще занимал Темир Сариев, который напомнил о том, что Россия является главным стратегическим партнером Киргизии.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев также тепло встретил российского гостя. «Мы рады таким визитам, которые укрепляют наше сотрудничество. Очень рад возможности обсудить актуальные вопросы киргизско-российского сотрудничества», — сказал гостю киргизский лидер.

В ходе международного форума спикер Госдумы отметил увеличение числа киргизских трудовых мигрантов в России на 2% по итогам 2015 года и подчеркнул, что за прошедший год из России в Киргизию было переведено $1,49 млрд.

Беспошлинные поставки нефтепродуктов

Правительство РФ поручило Минэнерго с участием МИД России провести переговоры и подписать соглашение с правительством Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

Согласно документу, Россия не будет взимать пошлины на поставляемые в Киргизию нефтепродукты для внутреннего потребления. Российская сторона оставляет за собой право приостановить беспошлинные поставки в случае обнаружения фактов реэкспорта и отсутствия договоренностей, приемлемых для обеих сторон. До конца года планируется утвердить объем беспошлинных поставок.

Российские военные поздравили киргизских ветеранов

Военнослужащие и ученики школы российской авиабазы «Кант», дислоцированной в Киргизии, поздравили ветеранов Ыссык-Атинского района Чуйской области с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Российские военные навестили ветеранов, вручили им продовольственные наборы и пригласили на концерт, организованный на территории части.

«Гуманитарная помощь также была оказана вдовам ветеранов, так как этот социальный слой не должен оставаться без внимания и эмоциональной поддержки. Это те великие женщины, которые мужественно и отважно пронесли свою заботу и любовь через всю свою жизнь», — подчеркнули в пресс-службе базы.

В Киргизии создали движение в поддержку российского президента

Организаторы намерены проявить гражданскую активность и поддержать Владимира Путина в борьбе с терроризмом и созидании ЕАЭС.

«Мы считаем, что все обвинения, которые звучат в адрес Путина, голословны», — говорит сопредседатель оргкомитета движения Тилек Исаев.

Участники подчеркивают, что Россия — главный партнер Киргизии, и, прежде чем начинать в Киргизии какие-либо проекты, Анкара должна наладить отношения с Москвой.

Руководство движения обещает регулярно проводить крупные митинги и другие мероприятия. Ближайшая акция в поддержку российского лидера намечена на май, организаторы планируют собрать около тысячи человек.

Таджикистан

Таджикских мигрантов становится больше

Согласно данным Федеральной миграционной службы, на начало апреля на территории Российской федерации зарегистрированы 878 536 граждан Таджикистана, тогда как месяцем ранее их число составляло 863 426 человек.

Несмотря на снижение суммарного числа зарегистрированных в России граждан стран Средней Азии, количество таджикистанцев растет.

«Очевидно, что кризис в России сильно ударил по миграции, но и в Таджикистане в плане работы особых перспектив нет», — комментирует ситуацию профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин.

Таджикская нота

Посольство Таджикистана направило ноту в МИД РФ после нападения на таджикского гражданина в московском метро. Таджикские дипломаты уверены в том, что преступление произошло на национальной почве, и требуют объективного расследования.

Вопросы безопасности — к России

В Душанбе прошли политические консультации между МИД России и Таджикистана.

Стороны обсудили ряд вопросов обеспечения безопасности и противодействия современному терроризму. По словам посла РФ в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, страны договорились «о расширении двустороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом на ключевых международных площадках — ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАГ».

Позже главы МИД России и Таджикистана Сергей Лавров и Сирожидин Аслов подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на текущий год.

Первые учения сил разведки ОДКБ

В Таджикистане на двух полигонах прошли учения сил разведки стран — участниц ОДКБ «Поиск 2016». В маневрах были задействованы около полутора тысяч военнослужащих России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также экипажи армейской, оперативно-тактической, транспортной и беспилотной авиации.

Военные отработали навыки ведения разведки в горах, сбор, передачу и анализ разведданных, а также захват и уничтожение критически важных объектов в незнакомой местности.

Туркмения

Ашхабад — Астрахань: взаимный интерес

В середине апреля в Ашхабаде состоялась встреча главы МИД Туркмении Рашида Мередова с делегацией Астраханской области во главе с ее губернатором Александром Жилкиным.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере торговли, образования, транспорта и туризма.

Одной из основных тем встречи руководства Астраханской области и представителей российского бизнеса с представителями Союза промышленников и предпринимателей Туркмении стало возведение туркменскими бизнесменами торгово-логистического центра на территории Астраханской области.

Подробности реализации намеченных проектов предстоит обсудить в ближайший месяц в Астрахани.

Петербуржцам показали Туркмению

В петербургском Университете ИТМО состоялась фотовыставка, посвященная жизни современной Туркмении. Кроме фотографий самой закрытой постсоветской страны гостям представили выставку туркменских ковров.

Ответственные лица и туркменские студенты рассказывали об изменениях, которые произошли в стране с момента обретения ею независимости.

Узбекистан

Минус $865 млн долга

Закон о ратификации соглашения по списанию долга Узбекистана перед Россией подписал в начале апреля Владимир Путин.

Документ предполагает единовременную выплату Узбекистаном $25 млн в течение 30 календарных дней. Стороны при этом одновременно отказываются от претензий по операциям бывшего СССР и по кредитам Узбекистану в 1992—1993 годах.

Кроме того, юридически снимаются претензии Узбекистана по Алмазному фонду СССР.

Встреча на высшем уровне

25 апреля президент Узбекистана Ислам Каримов прибыл в Москву с официальным визитом.

Стороны отметили рост импорта узбекской сельхозпродукции в Россию.

Владимир Путин подчеркнул, что Узбекистан — стратегический партнер и надежный союзник России, и напомнил, что РФ занимает второе место среди внешнеторговых партнеров этой страны. Каримов же заявил о востребованности русского языка в Узбекистане. «Молодёжь должна знать друг друга, говорить на одном языке, и тогда не будет проблем между нами, не будет проблем между государствами. Я ярый сторонник этого», — заверил узбекский лидер своего российского коллегу.

По результатам встреч подписано межправительственное соглашение «О взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны» и меморандум о сотрудничестве между Министерством спорта РФ и Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана.