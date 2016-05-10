Эхо 9 мая

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Москве. 9 мая 2016 года

«Бессмертный полк», прошедший 9 мая не только в регионах РФ, но и за рубежом, стал, пожалуй, главным торжеством в День Победы. Он собрал миллионы людей разных национальностей, вероисповедания, говорящих на разных языках. Эти колонны, в которых плечом к плечу шли дети, их родители, старики, стали лучшим свидетельством того, что память о героях жива. Люди общались, делились историями, пели песни. «Принять участие в этой акции ничего не стоит. Память о тех, благодаря кому мы живы, кто спас от коричневой чумы Родину, бесценна», — заявила одна из участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая.

10 мая подводили итоги… А депутат Государственной думы от «Справедливой России» Александр Агеев обратился к главе администрации президента Сергею Иванову с просьбой рассмотреть возможность отметить государственными наградами авторов гражданской инициативы «Бессмертный полк». Он напомнил, что впервые гражданская инициатива под названием «Бессмертный полк» прошла в 2012 году в Томске, ее организаторами стали три местных журналиста: Сергей Колотовкин, Сергей Лапенков и Игорь Дмитриев. «Прошу Вас рассмотреть возможность награждения авторов гражданской инициативы «Бессмертный полк» Сергея Колотовкина, Сергея Лапенкова и Игоря Дмитриева Государственными наградами Российской Федерации» — отмечается в обращении.

Он отметил, что проведение акции вносит существенный вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, позволяет рассказать о судьбе каждого, кто погиб в борьбе с фашизмом, поведать о тех, чей геройский путь позволил освободить Европу, о тех, кто прошел ужасы оккупации, и о тех, кто, не жалея сил, день и ночь трудился в тылу, говорится в обращении депутата.

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Под знамёна «Бессмертного полка» встали миллионы. Акция стала главной частью, смыслом и сутью празднования Дня Победы. В каждом регионе великой страны, в каждом крупном и малом ее населенном пункте 9 мая плечом к плечу прошли живые и павшие — поколения прошлые и поколение нынешнее.

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Акция в этом году впервые прошла в Англии. Плечом к плечу прошли участники в Армении, Израиле, Италии, Молдавии, США и других странах. И в Донецке состоялись военный парад и шествие «Бессмертный полк».

А вот в Эстонии проведение акции едва не сорвали. К 18:00 полиция распорядилась очистить начало улицы Фильтри тэе, и участники акции самостоятельно, но в пешем порядке отправились по ранее утверждённому маршруту. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, принявший участие в шествии, в акции приняло участие более тысячи человек. Они не стали перекрывать проезжую часть, а прошли к Военному кладбищу и памятнику «Бронзовый солдат» по тротуару под контролем полицейских на велосипедах. Полиция не выразила претензий к участникам акции. Однако ранее стало известно, что был арестован организатор мероприятия, эстонский антифашист Дмитрий Линтер. Его отпустили только в 01:30 часов 10 мая. Задержание длилось больше десяти часов. Сразу после выхода на свободу он оказался в больнице, сообщил сам Дмитрий Линтер на социальной странице в Facebook.

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Пусть будут еще беднее?

«КоммерсантЪ» 10 мая опубликовал предложения Минэкономразвития РФ, которые вызвали неоднозначную оценку экспертов. В ведомстве нашли способ выхода из рецессии. Предлагается ограничить роста зарплат в экономике в 2016—2017 гг. с последующей компенсацией в 2018—2019 гг., бурный рост корпоративных прибылей в 2018—2019 гг., инвестиции из ФНБ и бюджета в «системообразующие и эффективные инвестпроекты» и сокращение потребления энергии. Цель «затягивания поясов» — преодолеть переходный период до 2019 года, когда ускоряющийся рост инвестиций, согласно плану, достигнет 24,1% ВВП. Как отмечает издание, предложение содержится в доработанном проекте макроэкономического прогноза ведомства на 2016−2019 гг.

Прогноз предполагает сокращение реально располагаемых доходов населения на 2,8% в 2016 году и на 0,3% в 2017-м, сокращение пенсий — на 4,8% в 2016 году и на 2% в 2017-м. В Минэкономразвития подсчитали, что это приведет к росту доли бедных с 13,1% в 2015 году до до 13,9% в 2018-м.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Минэка, отметил, что речь идет только об одном из предложений — поиски «точек роста российской экономики» продолжаются. «Пока рано говорить о какой-то четко сформулированной позиции», — добавил он.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал предложения Минэкономразвития по выходу России из кризиса несостоятельными. «Можно очень сильно ограбить людей и тем самым повысить прибыли. Но инвестировать в ограбленных смысла не имеет. Эти деньги просто будут выводиться из страны», — заявил Делягин. По его словам, теоретически план действий МЭР мог бы сработать только при выполнении определенных условий, которых в России не наблюдается.

Он обратил внимание, что идеи о развитии при дальнейшем сокращении или «заморозке» доходов населения возникают в околоправительственных кругах с завидным постоянством, «поскольку эти люди бесконечно далеки от народа»: «Заявления некоторых членов правительства очень напоминают заявления Марии Антуанетты, когда она говорила, что раз у людей не осталось уже хлеба, то пусть едят пирожные».

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«Чиновники МЭР не учли, что миллионы жителей России уже за чертой бедности»

Неадекватная петиция

Президенту Украины Петру Порошенко активисты вновь предлагают странные идеи. На этот раз на официальном сайте украинского президента размещена электронная петиция, в которой предлагается отделить Крым от материка, прорыв канал.

Ее составителем является Александр Геннадьевич Чепелев, который полагает, что Киеву стоит ужесточить блокаду Крыма.

«Отгородить Крымский полуостров от материка с помощью искусственного канала поперек перешейка. Полуостров, таким образом, станет островом, что доставит немало проблем оккупационным властям», — говорится в сообщении.

Автор петиции считает, что канал можно будет использовать для быстрого морского сообщения между Азовским и Черным морями, также его наличие исключает подачу пресной воды и беспрепятственный поток товаров жителям Крыма.

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Напомним, что ранее украинская общественность предлагала Петру Порошенко разрушить энергомост, ведущий в Крым с континентальной части России. Соответствующая петиция в апреле была опубликована на официальном сайте президента Украины.

Добавим, что в Крыму уже отреагировали на петицию. Как пишет «Наша газета Крым», вице-премьер республики Руслан Бальбек назвал идею прорыть канал на перешейке нецелесообразной и дорогостоящей: «Пожалуй, киевским политикам проще вычеркнуть Крым из своей жизни, чем развивать дорогостоящие проекты по его блокаде».

По его мнению, инициатива настолько неадекватна, что не найдет поддержки даже среди душевнобольных: «Все эти грандиозные операции по рытью каналов, блокировке строительства Крымского моста не найдут поддержки даже у бывалых посетителей психиатрической клиники… У народа Украины и подавно».