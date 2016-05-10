



Иван Шилов ИА REGNUM Неразлучные друзья

17 марта 2016 года агентство Azery Daily опубликовало статью, посвященную визиту Ильхама Алиева в Анкару. Сама эта статья выдержана в очень специфическом стиле, который напоминает северокорейский стиль славословия в адрес вождей, наполненный пафосом «идей чучхе». Судите сами:

«Правитель останавливает шаг. Его останавливает неопределенность. Речь не о непреодолимой силе, а скорее о непреодолимой ответственности за страну, чтобы покинуть ее в столь роковой час. Кровоточит рана. Столица в крови. Как покинуть страну, которую ты приучил к стабильности? Ведь ты же правитель?!»

Любые теракты однозначно заслуживают осуждения. В этом нет сомнения, и Россия однозначно осудила как организаторов, так и исполнителей этих преступлений. Но каков пафос некоего Сейидбейли, автора публикации! Особенно показательно пафосное — «правитель», которое он намертво припечатывает к образу «султана» Эрдогана. Что поделаешь, «султан» — уже устоявшееся «погоняло» провокатора-политика с его протухшей идеей «неоосманизма», так раздражающей все народы, побывавшие под ненавистным для них ярмом османов.

Для чего вводится это понятие — «правитель»? Чисто прагматическая цель — распространить сие понятие и на собственного правителя, но уже в Азербайджане. Что поделаешь, издержки местной демократии. Положено поцеловать сапог правителя, значит, славословим, возносим, упиваемся все новыми и новыми статусными эпитетами. Таковы правила игры и законы средневекового общественного сознания. Что поделать, если другого не дано! За неимением гербовой, пишем на простой.

Впрочем, и трагичное подмечено: «Великая держава окружена смутой… Столица в крови…» Впрочем, не только столица Турции, но и неофициальная столица Турецкого Курдистана — Диярбакыр, другие города Курдистана тоже залиты кровью курдов, которые для Эрдогана как бы «не в счет». Зачем «султан» затеял кровавую бойню против курдов? Впрочем, понятно, что, если Господь хочет наказать человека, он лишает его ума. Жаль только, что в случае с правителями от этого недостатка страдают простые люди…

При этом фантазии автора распространяются и на более широкий охват событий будущего. Рассуждая о неких силах, которые терактами стремятся помешать встрече двух «правителей», автор пишет:

«В первый раз, да и во второй… Велением рока, Господа или большой политики (на ваш выбор!) в Анкару стреляли в минуту, когда Эрдоган раскладывал аргументы в разные корзины накануне вылета в Баку. Первый взрыв, потом второй…

Не сомневайтесь, так было бы и в третий!.. Неведомые силы, олицетворяющие большую политику, словно схватив его за подол пальто, пытались остановить, преградив ему путь в Баку».

Эк хватил! Конечно, мания величия — это бакинская поведенческая норма, а выдать ординарный визит за исторический — тоже норма для напыщенного щелкопера с конспирологическим сознанием.

Хотел бы обратить внимание и на еще один момент в цитируемой публикации — исторический, и на попытку формирования неких общих ценностей «двух стран и одной нации»: «Разве всемогущий Нури-паша или бесстрашный Энвер-паша приближались к стенам бакинским ради захвата ключей города? Так приходят лишь братья, и не потому, что к ним взывали о помощи, они приходят по велению сердца и совести. И так всегда поступают лишь братья!..»

Это уже исторически крайне интересно. Кровавый убийца, сыгравший немаловажную роль в Геноциде армян, ассирийцев и греков во время Первой мировой войны — Энвер-паша выступал с революционными речами не только в Баку. Он поехал в Туркестан якобы устанавливать советскую власть и приступил там к строительству халифата. То есть современный создатель ИГИЛ-ДАИШ Аль-Багдади — всего лишь жалкий компилятор «великих идей» Энвера.

Главное, на что упирает автор в своем эпическом повествовании, — это то, что братский Азербайджан стремится на помощь братской Турции, которая теперь в беде. Конечно, эта беда красочно расписана, но ни слова не говорится о том, что именно Эрдоган и навлек ее на головы сограждан. Естественно, что сразу же возникают вопросы, а как братский Азербайджан может помочь братской же Турции в условиях, когда он сам погрузился в пучину решения собственных внутренних проблем.

Начнем с проблем политических. Власть Ильхама Алиева уже не так прочна, как это казалось всего лишь пару-тройку лет назад. Совершенно очевидно, что внутри азербайджанской элиты идет борьба всех против всех. Главный вопрос в этой борьбе — кому будет передана власть. Вопрос этот остается открытым, и именно вокруг ответа на него и разгорается вся подковерная, да и открытая борьба. Желание Ильхама Алиева сделать своей наследницей в президентском кресле собственную жену Мехрибан Алиеву вызывает глубокое отторжение даже у значительной части его собственного окружения.

Причем особенно это касается тех фигур, которые достались Алиеву в наследство от его отца Гейдара Алиева. Насколько спокойно пройдет передача власти? Не вернется ли Азербайджан в начало 1990-х годов, когда в стране произошло несколько госпереворотов? Ответы на эти вопросы и станут главным содержанием всего внутриполитического броуновского движения.

Правда, у всего происходящего в турецко-азербайджанских отношениях есть и другой аспект. Возможно, что два лидера — Алиев и Эрдоган — просто решили сверить часы и обменяться опытом по нейтрализации политических оппонентов и упрочению клановых систем.

Наверное, лидеру Азербайджана было бы интересно услышать, как именно его турецкий коллега сумел отправить за решетку всю верхушку армии и тем самым нейтрализовать мощнейшую не только политическую, но и социальную группировку в своей республике.

К тому же Алиеву, который в настоящее время борется с некоторыми фигурами, близкими к его отцу, будет интересно услышать из первоисточника и понять, как же именно Эрдоган развязал войну против своего учителя и в прошлом твердой опоры — Фетхуллаха Гюлена и возглавляемого им «параллельного государства» в лице движения «Хизмет». На Азербайджане это тоже сказалось — сторонников Гюлена убрали из властных структур именно по настоянию Эрдогана.

Возможно, что и Эрдогану будет интересно узнать про то, как создаются новые «вертикали власти», а де-факто наследственные монархии. Ведь у него уже есть взрослые дети, хотя и с сомнительной репутацией, и наверняка ему захочется передать власть кому-нибудь из них.

Таким образом, у двух лидеров есть о чем поговорить. Так сказать, обменяться творческим опытом.

Однако если говорить о практической ситуации в «домашнем хозяйстве» союзников, то она не так уж и радужна.

Азербайджанская экономика в настоящее время находится не в самом лучшем положении. Падение цен на энергоносители и связанная с этим девальвация маната привели к значительным убыткам в государственной казне. Особенно это касается так называемого резервного фонда, значительная часть которого была растрачена на поддержание падающей национальной валюты.

Кстати, уже сама констатация этого факта ставит под сомнение главный тезис вышеуказанной статьи о том, что именно экономическая тема красной нитью проходит через весь визит Алиева к Эрдогану. Напомним, что и Турция переживает не лучшие времена. Провокация со сбитым российским бомбардировщиком и последовавшие за этим санкции со стороны России сказались и на внешнеторговых возможностях Турции, и на туристической отрасли, погрузившейся в острейший кризис. Слишком большая плата за авантюризм и безрассудство политика, взявшегося мстить за разрушающийся преступный бизнес своей семьи…

Возникает простейший вопрос: на какие средства стороны собираются реализовывать грандиозные проекты, которые были так ярко и широко озвучены в ходе визита?

В первую очередь — это транспортные проекты. Назначение этих проектов очень хорошо понятно. Они нацелены на то, чтобы провести большинство транспортных путей в обход России и окончательно изолировать стратегического союзника России — Армению от любых коммуникаций с внешним миром. Таким образом, с политической составляющей этих амбициозных проектов все ясно. Экономическая же целесообразность большинства из них вызывает огромные вопросы.

Взять, к примеру, железнодорожный путь, который по намерению организаторов должен связать Великобританию и Китай. Старт проекта намечен на декабрь 2016 года. Совершенно очевидно, что такой кружной путь через территории Азербайджана и Турции значительно протяженнее прямого маршрута через территорию России, да и по своей рентабельности однозначно проигрывает российскому Транссибу. К тому же и Россия не теряет времени. После реконструкции и некоторой модернизации путь через российскую территорию из Китая в Европу займет 10 дней. Это намного быстрее, чем через азербайджанскую и турецкую территории. И уж конечно в этой ситуации не будет необходимости проводить перевалку грузов на каспийских терминалах в азербайджанских портах и, после морской перевозки, перегрузку в портах Казахстана, как предлагают азербайджано-турецкие авторы данного проекта.

Что же касается железнодорожного маршрута Баку — Тбилиси — Карс, то совершенно очевидно, что под него нужны немалые средства, с которыми возникли проблемы вследствие падения цен на энергоносители. В политическом угаре грузинские партнеры согласились взять на строительство кредиты в Азербайджане, за которые придется расплачиваться в ходе будущей эксплуатации маршрута. Возможности Грузии в финансовой сфере тоже под вопросом. Но чего не сделаешь, чтобы насолить России! Можно и уши отморозить назло бабушке…

То же самое можно сказать и о многочисленных трубопроводных проектах, которые Турция хочет реализовать совместно с Азербайджаном. Что-то уже реализовано, да и планов — громадье. Только что же перекачивать после реализации новых проектов? Запасы нефти и газа явно переоценены, но если эту переоценку можно приписать гениальной операции Алиева-старшего, сумевшего привлечь огромные средства, используя антироссийский дух западных партнеров, то очередная партия в «наперсточной» игре может и не пройти.

Однако опять процитируем автора: «Ильхам Алиев поступил даже не как глава дружественного и тем более братского государства, а как самый настоящий брат. Вспомните сцену прибытия президента в Анкару! Одинокий и задумчивый, погруженный в нелегкие мысли, Эрдоган встречает кортеж президента Азербайджана. Останавливается машина. Алиев выходит из автомобиля и идет к президенту Турции. Эрдоган протягивает руку, Алиев заключает его в объятия. Крепко сжимает угрюмого президента в своих объятиях».

Каков стиль, а? Впрочем, пышный по форме визит оказался пустоватым по содержанию. А как прикрыть пустоту? Только пышными фразами, что успешно и сделали журналисты Azery Daily. Хотя реальный результат все-таки есть! Азербайджанское министерство обороны заполнят турецкими офицерами — нет-нет, конечно, не оккупантами, а «братьями», которые и намерены учить азербайджанских коллег современной войне. Только с кем? Главный опыт турецкой армии — это война с курдами. Что, и Азербайджану понадобится такой опыт?

Газета «Ноев Ковчег»— ИА REGNUM