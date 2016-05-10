Таблоид Sun поступил в соответствии с принципом «как бы чего не вышло» и предпочел воздержаться от каких-либо аналитических рассуждений и далеко идущих выводов. Редакция отреагировала фоторепортажем, снабдив иллюстрации подписями, часть из которых не прятала чувства восторга, охватывавшего журналистов при составлении реплик. По вооружению, показанному на параде, издание прошлось вскользь, а вот на женской его части глаз и перо журналистов сильно задержались.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Москве. 9 мая 2016 года

«Всеобщее внимание привлекла путинская «армия в мини-юбках»: высокие черные сапоги до колена и непривычно короткие юбки, заканчивающиеся на несколько дюймов выше колена, золотое шитье по мундиру, эффектные черно-белые головные уборы и белые перчатки — все это производило незабываемое впечатление», — отмечает издание. Путин сделал ставку на превращение сурового, «застегнутого на все пуговицы» дефиле военных в парадное яркое шоу. И ему это удалось: «По Красной площади промаршировали 10 тысяч солдат, проехали «Арматы» и стратегические ракеты, с воздуха парад «поддержали» Су-35 (те самые, что Россия использует в Сирии), но больше всего запомнятся всем эти бравые женщины, чеканившие шаг», — пишут журналисты.

«Владимир Путин разбомбил силы НАТО… проведя самый мощный военный парад в истории России», — не сдерживая эмоций, написал в Mirror корреспондент Карен Рокетт ровно год назад, освещая тему празднования Дня Победы в России в 2015 году. Год спустя издание тоже не осталось в стороне от освещения событий, однако основное внимание уделила не войскам, проходившим по Красной площади в целом, а сосредоточилось на женском персонале.

«Президент Путин выпустил свою «армию в юбках», проведя сексистский парад. Скорее всего, это был выпад российского лидера с целью шокировать и оглушить морально всех врагов его страны. На праздничном смотре была показана самая современная военная техника: самолеты, ракеты, способные нести ядерный заряд, танки, но именно женщины были выше всяких похвал и пользовались наибольшим вниманием».

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«Прошедший парад — лучший способ продемонстрировать, как могут реконструировать, преобразовать, модернизировать армию несколько миллиардов долларов, вложенных в эту программу», — завершает Mirror.

«Владимир Путин в своей приветственной речи сказал, что Советский Союз — это та страна, которая принесла избавление народам мира от нацизма, — пишет Telegraph. — Он подчеркнул, что его страна всегда готова протянуть руку дружбы тем, кто этого действительно хочет. И особо выделил, что не приемлет двойных стандартов, применяемых в политике Западом».

Приведя мнение президента РФ о двойных стандартах, газета тут же на собственном примере показала, как это выглядит, сменив тему репортажа: «Среди тех видов вооружений, что участвовали в нынешнем параде в Москве, были и самолеты Су-35, применяемые Россией в Сирии, и обновленная версия зенитной установки «Бук», из которой, по мнению голландских исследователей, был сбит летом 2014 года над Восточной Украиной малазийский пассажирский лайнер».

«После завершения формальности прохождения войск на площадь вышли сотни тысяч россиян (не только в Москве, но и Санкт-Петербурге и многих других городах), которые несли портреты своих родственников, участвовавших в той войне. Это движение, известное, как «Бессмертный полк», родилось в Томске в 2012 году в виде частной инициативы, но оказалось столь популярным в стране, что стало непременным атрибутом праздника. Некоторые критики говорят, что государство взяло «Бессмертный полк» под свой контроль. Путин тоже принял участие в этой процессии, неся в руках фотографию своего отца Владимира, ветерана войны, который был ранен нацистами», — завершает публикацию Telegraph.

Independent не стала описывать все то, что происходило на Красной площади 9 мая, возможно, руководствуясь принципом лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Или прочитать. Фотографии с московского парада вошли в топ снимков дня. А на словах газета добавила следующее: «Для западных союзников было экстремальной удачей, что русские, а не они, заплатили своей кровью почти по всем счетам мясника-Гитлера. Однако в воображении народов стран Запада, и в частности американцев, укоренилось мнение, что Вторую Мировую выиграли мы. Воюя на пляжах Нормандии и Иводзимы, отбивая у почти не сопротивлявшихся фашистов Францию. Нас убеждают в этом речами Уинстона Черчилля и Дуайта Эйзенхауэра. Но приезжайте в Россию — и вы услышите совсем иное: здесь эту войну называют Великой Отечественной и помнят ее в совершенно ином свете. Нам трудно отделить советский триумф от десятилетий холодной войны, которые за ним последовали. Но мы не должны забывать о том, как Советский Союз выиграл войну в Европе».

ВВС представила на своем портале большой фоторепортаж, который свидетельствовал, скорее, об интересе фотографов к конкретным образцам новых вооружений, показанных в ходе парада, чем к каким-то социальным составляющим праздника.

«Россия вкладывает миллиарды долларов в модернизацию своих вооруженных сил и ежегодный парад — это время отчета о проделанной работе, — делится мыслями электронное издание. — Это еще и своеобразная выставка достижений оборонной промышленности России, на которой будущим иностранным покупателям демонстрируются новые товары».

«Состоявшимся парадом, показом военной мощи, Путин фактически предупредил Запад и НАТО о том, что не следует применять двойные стандарты в отношениях с Россией, — констатирует Daily Mail. — Выступая с речью, президент РФ отметил, что хочет построить систему международной безопасности в рамках предпринимаемых им шагов в борьбе против терроризма и предостерег «некоторые страны» от «близорукой политики вскармливания преступных организаций». Он не назвал конкретные страны, заигрывающие с террористами, но призвал весь мир к тому, чтобы антитеррористическая система безопасности была внеблоковой, что противоречит обычному настрою Запада и НАТО.

Парад меньшего масштаба российские войска провели и в Сирии на военной базе Хмеймим».

Газета обращает внимание на то, что «рядом с Владимиром Путиным во время парада стоял глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, а многие лидеры государств опять не приехали. Эта тенденция впервые проявилась в прошлом году, когда из-за украинского кризиса западные политики высокого ранга проигнорировали приглашение Путина побывать на параде в честь 70-летия Победы, в результате чего хозяин Кремля отмечал это событие в компании глав Китая, Кубы и некоторых других видных фигур из дружественных Москве государств».

«Грандиозный парад в честь Дня Победы прошел при ярком солнечном свете, — сообщает Reuters. — Российский лидер, чьи войска присоединили в 2014 году Крым, а теперь помогают Асаду в Сирии, смотрелся в этих лучах очень выгодно.

Власти, при поддержке СМИ, решили использовать этот день в качестве стимула к объединению разных политических сил, подъему патриотического духа и чувства национального самосознания. По словам Путина, этот праздник стал символом священной сплоченности народов России. Президент РФ подчеркнул, что в таком единстве и верности Родине — вся сила, доверие и достоинство россиян. Некоторые главы бывших республик Советского Союза расценивают состоявшийся парад, как бряцание оружием, и говорят, что это несет угрозу Европе. Однако Россия отвергает подобные обвинения, считая их нонсенсом. Государственная пресса критикует руководство Украины и Польши за систематический демонтаж памятников военного времени, установленных во славу советских солдат, которые освободили эти страны от нацистов».