



Иван Шилов ИА REGNUM АПЛ проекта 955 «Борей»

В предыдущей статье мы рассматривали общее количество стратегических ядерных боевых частей и их носителей в США и России (в том числе и их соответствие договору СНВ-3). Кроме того, подробно были проанализированы возможности межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования в арсеналах обеих стран, а также перспективы их развития. В этом же материале взор будет обращён на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Ненадолго вернёмся к договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 и предпоследнему отчёту о его соблюдении от 1 января 2016 года (последний отчет не содержит данных по количеству конкретных типов стратегических носителей), сделанному Государственным департаментом США. Согласно ему, из 762 развёрнутых стратегических носителей 236 составляют БРПЛ Trident II. При этом они несут 1012 ядерных боезарядов (около 66%) из имеющихся в арсенале США 1538 (согласно данным от 1 апреля общее количество боеголовок снизилось до 1481, но за счет каких именно носителей, сказать пока сложно). В то же время МБР наземного базирования Minuteman III несут 441 боеголовку (около 28,5%), а стратегические бомбардировщики считаются как 85 носителей с одним боезарядом каждый (около 5,5%). Таким образом, костяком стратегических ядерных сил США является атомный подводный флот.

Теперь посмотрим, какой процент ядерных боеголовок России несут БРПЛ. Сразу отметим, что имеющиеся данные чуть менее точны, так как подробного официального отчёта за последние годы по количеству конкретных типов носителей и количеству боеголовок на них нет. Тем не менее имеющиеся несистематизированные данные позволяют достаточно точно оценить положение дел. Согласно этой информации, из задекларированных 1735 ядерных боеголовок около 900 находятся на 299 МБР наземного базирования (примерно 52%), около 700 на 160 БРПЛ различных типов (примерно 40%) и доподлинно известно, что имеется около 50 строевых стратегических бомбардировщиков (3%). Полученная погрешность в «пропавшие» 5% указывает на некоторые неточности в имеющейся информации, однако принципиально они картины не меняют — большая часть российских стратегических сил располагается на наземных МБР (более того — 5% из погрешности наверняка приходится на новые МБР наземного базирования), но в целом расклад более сбалансирован, и доля БРПЛ тоже очень велика.

Теперь от количества обратимся к качеству и обратим внимание на имеющиеся у сторон атомные подлодки-ракетоносцы и их вооружение. А также проанализируем перспективы развития этой области сил ядерного сдерживания.

США — обладатель «идеального» носителя?

Военно-морские силы США используют один тип подводных стратегических ракетоносцев — это атомные субмарины типа «Огайо». На данный момент в строю находятся 18 подлодок этого класса, правда, 4 из них переделаны под носители крылатых ракет «Томагавк», поэтому в рамках данного анализа они нам неинтересны. Один ракетоносец «Огайо» способен нести до 24 БРПЛ Trident II, что является рекордным показателем — к примеру, российские атомные подлодки (АПЛ) проекта 941 «Тайфун» (в строю остался один модернизированный образец, переоборудованный в носитель новых БРПЛ «Булава») и 955 «Борей» несут 20 и 16 БРПЛ Р-30 «Булава», хотя их водоизмещение заметно превышает показатели американского соперника.

Подлодки «Огайо» производились с далекого 1976 по 1997 год и, несмотря на это, сохраняют высокий потенциал, показав себя очень надежными машинами (имеется лишь один случай гибели члена экипажа — и то из-за несоблюдения техники безопасности).

Что касается самой БРПЛ Trident II — то для твердотопливной ракеты она обладает уникальными характеристиками. Несмотря на то, что ракета не очень нова (была принята на вооружение в 1990 году), по сравнению с аналогами, такими как российская твердотопливная БРПЛ Р-30 «Булава», она имеет больший забрасываемый вес — 2800 кг против 1150 кг, и большую дальность полета, а также лучшую в мире точность — круговое вероятное отклонение (КВО) боеголовок составляет всего 90−120 метров, тогда как у «Булавы» этот показатель равен 250−350 метрам. Такая точность позволяет оснащать Trident II 14 лёгкими боеголовками W-76 мощностью по 100 килотонн каждая, так как указанная выше точность обеспечивает уничтожение хорошо защищенных шахт наземных МБР противника. Кроме того, ракета установила ещё один рекорд — 134 успешных пуска подряд (и всего 4 неудачных из 156).

Уже сейчас прорабатывается программа замены подлодок класса «Огайо» под названием SSBN (X), так как с 2027 года постепенно начнет заканчиваться ресурс имеющихся в строю «Огайо», составляющий 42 года. К 2040 году «срок годности» закончится у последней АПЛ этого типа.

Согласно последним данным, которые имеются в отчете исследовательской службы Конгресса США от 31 марта 2016 года, первая подлодка SSBN (X) должна быть заложена в 2021 году и построена к 2030 году. Всего же будет построено 12 субмарин нового типа, а общая стоимость программы оценивается в $95,8 миллиарда.

Образ SSBN (X) многим напоминает «Огайо» (к примеру, габаритами), однако есть и серьезные отличия: новая субмарина будет нести 16 БРПЛ, вместо 24 у предшественника (пусковые шахты будут такими же — под ракету Trident II). Кроме того, новый ядерный реактор подлодки не будет требовать перезарядки на протяжении всего жизненного цикла (этот процесс для «Огайо» занимает до 4 лет), а новые системы позволят заметно снизить шумность подлодки.

Что касается новой БРПЛ — никакой предметной информации о её разработке нет. Возможно, будет производиться некая модернизированная версия удачнейшего Trident II.

Российский ВМФ первым получил стратегические АПЛ 4-го поколения

В российском подводном флоте пока нет такого единообразия стратегических АПЛ, как в американском. На данный момент в строю находятся 3 субмарины 667БДР «Кальмар» (Delta-III) с жидкостными БРПЛ Р-29Р (SS-N-18, Stingray по классификации НАТО), 6 подлодок 667БДРМ «Дельфин» (Delta IV), вооруженных наиболее совершенными жидкостными БРПЛ Р-29РМУ2.1 «Лайнер» и Р-29РМУ2 «Синева» (по классификации НАТО — SS-N-23 Skiff), и 3 подлодки нового поколения, проекта 955 «Борей». Также в строю находится единственная подлодка проекта 941 «Тайфун», переоборудованная для испытаний новой твердотопливной БРПЛ Р-30 «Булава».

Что касается субмарин проекта 667БДР — то их ресурс близок к завершению, и они, вероятнее всего, будут списаны в начале 2020-х. Их БРПЛ Р-29Р несут по 3 боеголовки, с круговым вероятным отклонением 900 метров, что является неудовлетворительным показателем для современных изделий. Подлодки же третьего поколения «Дельфин» прослужат ещё достаточно долго и, вполне вероятно, закончат службу вместе со своим главным соперником «Огайо». Они оснащены жидкостными БРПЛ, которые, конечно, имеют свои недостатки перед твердотопливными (сложность и дороговизна эксплуатации, токсичное и опасное топливо и т.п.), однако их тактико-технические характеристики очень хороши. Самая «свежая» модификация БРПЛ — Р-29РМУ2.1 «Лайнер» способна нести 4 боеголовки средней мощности с системой прорыва противоракетной обороны, или 12 боеголовок малой мощности на расстояние до 11 000 километров. Забрасываемый ракетой вес идентичен таковому у TridentII, хотя её стартовый вес на 10 тонн ниже. Подлодка этого типа установила важнейший рекорд — она остается единственным в мире стратегическим ракетоносцем, успешно отстрелявшим за раз весь боезапас (16 БРПЛ). Это случилось в 1991 году во время операции, получившей название «Бегемот-2».

Теперь обратимся к наиболее совершенному подводному стратегическому ракетоносцу России — АПЛ проекта 955 «Борей». Она является первой подводной лодкой 4-го поколения в своём классе. На данный момент в строю находится 3 «Борея», а до 2021 года их станет уже 8, причем следующие 5 подлодок будут построены в модернизированном варианте, с ещё более низкой шумностью. Позже, вероятно, будут построены ещё 2−4 подлодки.

Вообще концепция лодки многим, очень многим похожа на перспективную американскую субмарину SSBN (X). У них похожи габариты, водоизмещение, обе подлодки несут по 16 твердотопливных БРПЛ и обладают заметно меньшей шумностью, чем подлодки 3-го поколения. Однако, в отличие от SSBN (X), имеющегося пока только на бумаге, «Борей» уже находится на вооружении.

Что касается новой твердотопливной БРПЛ Р-30 «Булава», то её создание шло очень непросто. Из 24 пусков 8 оказались неудачными, однако после серии удачных пусков, в 2013 году БРПЛ была принята на вооружение. На первый взгляд, характеристики «Булавы» не вызывают восторгов — её забрасываемый вес вдвое уступает Р-29РМУ2 и Trident II, а КВО оценивается в 250−350 метров (исчерпывающей информации не имеется). Ракета несет 10 легких боеголовок мощностью 150 килотонн. Однако при этом известно, что у ракеты заметно короче, чем у конкурентов, активный участок траектории (один из элементов преодоления системы ПРО), а сама траектория полета ниже (так называемая настильная траектория), что позволяет быстрее преодолеть расстояние до цели, уменьшив время принятия решения у противника. Таким образом, создатели ракеты объясняют кажущиеся низкими характеристики «Булавы» большим количеством средств прорыва ПРО, которыми обладает данная БРПЛ. Проблемы с надежностью ракеты, рано или поздно, должны быть решены. Очередные испытания намечены на июнь 2016 года — будет произведен залповый пуск 2 «Булав».

Выводы

На данный момент США обладают наиболее оптимальной БРПЛ — Trident II. Тем не менее российские жидкостные Р-29РМУ-2 мало чем уступают конкуренту — более того, уже опытно доказано, что возможен залповый пуск всех 16 БРПЛ этого типа, тогда как более 4 TridentII за раз никогда не запускалось. Что касается ракеты Р-30 «Булава» — то она пока «сырая» и требует некоторой доработки, чтобы считать её надежным средством сдерживания. Времени для этого достаточно — АПЛ проекта «Дельфин» прослужат минимум до 2025−2030 года.

Что касается самих стратегических ракетоносцев — российский «Борей», однозначно, шумит заметно меньше, чем «Огайо», и, до появления первых SSBN(X) в 2030-х годах, Россия будет иметь заметное технологическое преимущество над США в этой области.

Что можно сказать однозначно — как российская, так и американская подводная группировка на данный момент может нанести непоправимый урон любому противнику, таким образом, осуществляя стратегическое сдерживание.

В заключительном материале мы поговорим о балансе в области стратегической авиации и подведем общие итоги на основании информации из всех 3 статей.

Англоязычная версия статьи опубликована в американском консервативном издании National Interest.