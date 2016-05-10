



Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Russia и Putin, а также все, что связано с ними, — это гарантия посещаемости интернет-страниц британских изданий.

Вот, например, наводчица Савченко, которую английская пресса упрямо продолжает называть летчицей. И даже «женщиной — пилотом вертолета». Кто бы интересовался ее судьбой или даже вообще знал о существовании этой воительницы, если бы не «кровавый тиран Путин», засадивший ее за решетку? А так — Надя у всех на глазах и на слуху. У некоторых даже навязла в зубах. Но придется терпеть. Савченко нынче не просто персона, возведенная в ранг украинской Жанны д’Арк. Она еще и кандидат в президенты своей страны. Неофициальный, конечно, но который должен гарантированно выиграть, как считает еженедельник Sunday Times.

«Надя Савченко готовится выйти из тюрьмы, и ее соотечественники собираются отпраздновать возвращение национальной героини, — раскрывает ближайшее будущее корреспондент издания Марк Франкетти. — Ожидается, что Порошенко и Путин договорятся об обмене летчицы на кого-то из российских военных, плененных на территории Украины».

О возможном освобождении Савченко догадывается не только журналист, работающий в Альбионе, но и большая масса людей, проживающих на территории незалежной.

«Вокруг Нади уже оживилось движение: все пытаются найти к ней подходы, чтобы приблизиться и задружиться. Это и понятно: многие эксперты полагают, что на волне популярности она может стать новым президентом Украины, и потому знакомство с ней сулит неплохие перспективы, — размышляет журналист. — Однако они не учитывают другого: она набросится на многих политиков, заседающих сегодня в правительстве, будучи недовольна их деятельностью, и просто съест их».

В таком прогнозе — ничего удивительного. Революция, как известно, пожирает своих детей. А Савченко нынче для многих украинцев и есть живой символ революции.

Похожего мнения относительно перспектив новой политической звезды незалежной придерживается и Mirror.

После двухлетнего пребывания в заключении и нескольких проведенных голодовок ее популярность резко возросла, считает газета. «По инициативе Юлии Тимошенко Надю избрали в Раду. Теперь к новой героине все политики будут липнуть, как золотая пыль, а для действующего президента Петра Порошенко она становится главным соперником. И прекрасно сознавая это, он обязан ее освобождать, потому что не делать этого не может — народ требует».

Четыре крупнейшие партии Великобритании неожиданно объединились, — отмечает Independent. — Выяснилось, что у них — одинаковые взгляды на приближающийся референдум «быть или не быть в ЕС». Все они считают, что выход из сообщества несет в себе большую опасность для страны, и потому решили вместе противостоять этой угрозе.

Опасность эту, правда, «скованные одной цепью» лейбористы, консерваторы, зеленые и либерал-демократы видят не в возможных потерях для экономики или внешней политики.

Они распространили совместное заявление, которое воспринимается, как «странное шоу». В нем говорится, что ЕС активно борется за сохранение окружающей среды и выход Великобритании лишит ее поддержки Сообщества в этой сфере, а сам Лондон с защитой своей экологии не справится.

«Что Европейский парламент сделал для нас?» задается вопросом издание и тут же выдает свой ответ: наша окружающая среда является источником радости и благополучия для всех нас, это — жизненно важный ресурс. Наш климат должен быть защищен. Чтобы предотвратить глобальное потепление, требуются коллективные действия, и только это — единственно возможное решение. Европейский союз занимает центральное место в этой борьбе.

Вот так — просто и ненавязчиво Independent напоминает всем основной принцип, благодаря следованию которому Британия и добивается успехов: таскать каштаны из огня чужими руками. Применительно к ситуации с пресловутым глобальным потеплением это звучит примерно так: остаться в ЕС уже следует хотя бы потому, что остальные 27 стран объединения решат наши проблемы за нас.

Традиционная мантра «выход Великобритании из ЕС выгоден только Путину» на этот раз не прозвучала. Наверное, из стремления как-то разнообразить список причин, почему не надо выходить.

«Чернобыль ничему не научил Путина, — считает корреспондент Times Бен Макинтайр. — Ровно 30 лет назад, 6 мая 1986 года в «Правде» была опубликована первая правдивая информация о случившемся на атомной электростанции. Чернобыльская авария оказалась не просто катастрофой, разрушившей десятки тысяч человеческих жизней. Попытки скрыть аварию и возможные ее последствия подорвали веру в коммунистическую систему и разрушили СССР. Очень красноречивая демонстрация того, что может случиться, если правда из бетонного саркофага лжи все-таки просочится».

Российский президент уроков трагедии не усвоил, по мнению автора, потому что тридцать лет спустя в своей речи, посвященной катастрофе, ни словом не обмолвился о замалчивании фактов, а сконцентрировал всё внимание на героической борьбе спасательных служб, ликвидировавших последствия аварии. Россия так и не поняла, что удушение правды ведет к политическому краху, и она повторяет путь Советского Союза — Путин продолжает жестко контролировать СМИ, а в случае каких-либо неудач сваливать всю вину на западную пропаганду. Но это не отменяет нарастания напряжения в стране и не предотвращает возможный взрыв».

Financial Times упорно продолжает искать признаки развала российской экономики. С момента произнесения Бараком Обамой эпохального «экономика России разорвана в клочья» издание денно и нощно силится найти подтверждение словам американского лидера. И кажется, почти нашло — косвенным признаком развала Financial Times видит «возвращение Владимиром Путиным на одну из ключевых консультативных ролей Алексея Кудрина, служившего в свое время министром финансов РФ».

Эта мера говорит о серьезной озабоченности Кремля положением в экономике и тем, как данная ситуация может повлиять на исход парламентских выборов в сентябре 2016 г. Пять лет назад фальсификация результатов голосования обернулась мощными уличными протестами и митингами, — утверждает газета. — Возвращение Кудрина — это попытка успокоить либеральную часть руководства страны, в котором в последние годы явное превосходство было на стороне силовиков. Теперь же видный реформатор с западным типом мышления получил право голоса. Хотя обольщаться не стоит: должность, на которую назначен Кудрин, — заместитель председателя Экономического комитета при президенте РФ — не самая влиятельная. Для осуществления либеральных реформ же требуется максимальная степень свободы, на что Путин не отважится, поскольку это может подорвать и его позиции, и силовиков, его окружающих.

Заявив это, издание само себя тут же опровергает: «Может случиться и так, что глава Кремля назначит Кудрина премьером вместо Медведева. Но для такого шага нужно, чтобы обострилась обстановка внутри страны». По мнению газеты, население России же умеет ограничивать себя в потребностях и жить в таком режиме годами, ради мечты о светлом будущем. Путин же будет для укрепления своего рейтинга будет отваживаться на все более рискованные и все более дорогостоящие военные авантюры. Фундамент под ним, таким образом, станет становиться все более хрупким, а вероятность катастрофического внезапного обрушения его режима будет нарастать.