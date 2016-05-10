



konsciouskloud.com Янтарная комната. Фрагмент

Разгадкой тайны Янтарной комнаты занимались и занимаются многие исследователи в России и далеко за ее пределами. На эту тему накоплено огромное досье, состоящее из сотен различных газетных и журнальных публикаций. Пока известно только следующее: в годы Второй мировой войны судьбой Янтарной комнаты почему-то активно интересовался заместитель Гитлера по партии Мартин Борман, а также британская разведка. После освобождения советскими войсками Кенигсберга в Пруссию по поручению Сталина для поисков Янтарной комнаты был командирован представитель Министерства культуры РСФСР профессор А.Я. Брюсов. Вслед за ним в марте 1946 года туда же выехал бывший хранитель Екатерининского дворца-музея А.М. Кучумов. Ему удалось обнаружить следы Янтарной комнаты, точнее, всего лишь ее вставные, съемные элементы — так называемые флорентийские мозаики XVIII века. Исследователь тогда высказал предположение, что Янтарная комната не погибла и спрятана где-то в Калининграде или его окрестностях. На основе представленного Кучумовым письменного отчета было принято решение об организации правительственной комиссии и поисковой экспедиции. С этого момента и начинаются вопросы, на которые до сих пор не получено ответа.

Почему в конце 1950-х — начале 1960-х годов была введена строгая цензура на сообщения о поисках Янтарной комнаты и ряд известных имен исследователей был зашифрован? До 1984 года поиски Янтарной комнаты проводились на более чем 130 объектах, которые были закрыты. Чего опасалось высшее советское партийное руководство: того, что Янтарную комнату могут разыскать и растащить любители «сокровищ», или чего-то иного, не декларируемого официально?

Символ русско-прусского союза

В 1716 году Пруссию посетил русский царь Петр Великий. Правивший тогда этим государством король Фридрих-Вильгельм I расщедрился и преподнес Янтарную комнату в дар русскому царю. Некоторые немецкие историки утверждают, что «фельдфебель Вильгельм» не разбирался в искусстве и не мог по-настоящему оценить янтарное сокровище. Но это далеко не так. Фридрих-Вильгельм отличался большой скупостью и цену вещам знал. Его дар был с определенным мистико — политическим прицелом. Янтарная комната как бы олицетворяла союзнические отношения немцев с русскими, которые независимо от сложнейших политических и геополитических перипетий, сохранялись практически вплоть до 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз.

В 1743 году императрица Елизавета Петровна решила убрать Янтарным кабинетом покои нового Зимнего дворца. Следующий прусский король Фридрих II прислал изготовленную специально в Кенигсберге янтарную раму. В 1755 году Янтарный кабинет по распоряжению императрицы перевозят в летнюю резиденцию, в Царское село. Янтарное сокровище как бы скрепляло родственные узы прусской и русской царствующих династий.

До 1941 года Янтарная комната почти не реставрировалась. Состояние панелей, если судить по описаниям специалистов довоенного времени, оставляло желать лучшего: доски, на которых крепились пластинки мозаики, ссохлись, и панно стало осыпаться. Многие куски янтаря были утеряны и заменены «серым» янтарем. Любопытно, что буквально накануне Великой Отечественной войны Сталин поручил известному архитектору И. Крестовскому начать реставрацию комнаты. Почему, хотя это и не успели сделать?

В конце 1941 года немцы разобрали и вывезли Янтарную комнату в Восточную Пруссию. Достоверно известно, что ее принимал известный немецкий специалист по янтарю, директор Прусского музея изобразительных искусств и хранитель Кенигсберского янтарного собрания доктор Альфред Роде.

Сделаем одно отступление. Дело в том, что немецкий генералитет, состоявший в основном из пруссаков, предпринимал все возможное для того, чтобы Янтарная комната не попала в руки уполномоченного по делам охраны произведений культуры и искусства рейхсляйтеру Альфреду Розенбергу. Гитлер настойчиво добивался Янтарной комнаты. Он не только питал особое пристрастие к янтарю, веря в приписываемые ему чудодейственные свойства, но и с мистической точки зрения полагал, что обладание янтарным сокровищем положит конец господству в Германии «духа пруссачества». Доктор Роде всячески препятствовал этому. В сохранившемся архивном документе-письме, адресованном высшему немецкого руководству, Роде настаивал, чтобы шедевр оставался в лоне Родины, поскольку он изготовлен из прусского янтаря. Была и другая сторона вопроса: Роде — опять-таки мистически — полагал, что вывоз Янтарной комнаты из Пруссии будет означать исчезновение ее с политической карты мира.

До весны 1944 года Янтарная комната эскпонировалась в одном из залов кенигсбергского королевского замка, но вход в него осуществлялся только по специальным пропускам. Когда в августе 1944 года по Кенигсбергу стали наноситься мощные англо-американские бомбовые удары, Гитлер потребовал перевезти Янтарную комнату в Берлин. Доктор Роде продолжал сопротивляться. Однако до сих пор неизвестно — успели ли гитлеровцы эвакуировать Янтарную комнату или спрятали ее в одном из подвалов кенигсбергских замков.

В июне-июле 1945 года Роде обсуждал эту тему уже с представителями советских властей. Старик на вид, с трясущейся правой рукой, всех уверял, что лучшие янтарные коллекции были эвакуированы. Но он не знает куда. Допросы продолжались до декабря 1945 года, когда главный свидетель о сохранности Янтарной комнаты и его жена Эльза таинственно исчезли, а сними, возможно, и единственная возможность выяснить судьбу Янтарной комнаты.

Интрига в том, что среди исследователей существует мнение, что документы, связанные с Янтарной комнатой до сих пор где-то упрятаны или уничтожены. При этом речь идет не только о зарубежных, но и даже российских архивах. Кенигсберг перестал принадлежать Германии, Янтарная комната бесследно исчезла. С тех самых пор поисками шедевра заняты любители и профессионалы всего мира. Но путь ее по-прежнему скрыт туманом загадок, слухов и домыслов. Один из них: Янтарная комната будет обнаружена тогда, когда, как заявлял OSTKRAFT филолог и историк Николай Шелягович, станет явью геополитический проект о возрождении Ятвяжской Руси, охватывающей территорию юго-запада Белоруссии, северо-запада Украины, северо-востока Польши и, безусловно, Калининградскую область. Напомним, что несколько веков назад эти земли принадлежали славянам.