



Иван Шилов ИА REGNUM Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич

Полиция безопасности Латвии: Российский бизнес продолжает инвестировать в транзитную отрасль Латвии

Несмотря на напряженность в отношениях между Латвией и Россией на политическом уровне, а также на публичные заявления российских властей о переориентации грузов в отечественные порты, значительных изменений в грузообороте латвийских морских гаваней за прошедший год зафиксировано не было. В 2015 году российские предприниматели продолжали инвестировать в транзитную отрасль Латвии, что доказывает их желание и в дальнейшем использовать местные порты. Об этом сообщает латвийский портал Delfi со ссылкой на отчет Полиции безопасности Латвии (ПБ).

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При этом в ПБ отмечают, что среди партнеров латвийских портов есть предприятия, владельцы которых приближены к российской политической элите, что может неблагоприятно отразиться на интересах государственной безопасности. Если российская элита примет решение о переориентации грузов в другие порты, а лояльные ей предприниматели последуют этому указанию, латвийская транзитная отрасль может серьезно пострадать. Недостаточный прогресс в диверсификации латвийских грузов может в перспективе неблагоприятно отразиться на экономической безопасности страны, считают в ПБ.

В прошлом году сменилось руководство предприятий Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) и Российские железные дороги, что вызвало у участников отрасли беспокойство из-за возможного уменьшения грузов российского происхождения. В первые месяцы текущего года опасения подтвердились, подчеркивает латвийская сторона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года по железной дороге в Латвии было перевезено 13 млн тонн грузов, что меньше на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Перевозки нефти и нефтепродуктов упали на 20,9%, минеральных удобрений — на 3,4%, каменного угля — на 36%.

Напомним, что российская компания «Уралхим» (лидер в производстве аммиачной селитры в РФ, занимает второе место по объемам производства аммиака и азотных удобрений) владеет 51% терминала по перевалке и краткосрочному хранению сыпучих минеральных удобрений Riga fertilizer terminal в Рижскому порту. Кроме того, компания является контролирующим акционером в предприятии Ventamonjaks (крупнейший на Балтийском море терминал по перевалке жидкого аммиака) в другом латвийском порту — Вентспилсском. Также в Вентспилсе собственником специализированного терминала по перевалке угля является совместное предприятие Ventspils Tirdzniecības Osta и компании Indtec Baltic Coal, которая представляет интересы владельца груза — ОАО «Шахта Заречная», поставляющего уголь из России. Шахтой владеет «дочка» российской корпорации «Уралвагонзавод».Кроме того, в латвийско-российском совместном предприятии LatRosTrans, которое обеспечивает транспортировку дизельного топлива по магистральному трубопроводу от границы с Беларусью до Вентспилса, холдинг Ventspils nafta (VN) владеет 66% долями капитала, а российская компания «Транснефтепродукт» (дочернее предприятие «Транснефти») — 34%.

Напомним, что Латвия последовательно занимает жесткую антироссийскую позицию на международной арене. Первые лица государства неоднократно делали резкие и оскорбительные заявления в сторону России. Так, например глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сравнил Россию с Третьим рейхом.

«Эстонский транзит умер еще в 2007 году»

Сегодня в эстонском транзите остались лишь сильные компании, которым по силам переждать тяжелые времена, даже работая некоторое время в минус, пишет эстонский портал rus.err.ee. Из портов Эстонии уходят не только российские нефтяные грузы. Так, например, практически полностью прекратилась перевалка грузов через зерновой терминал порта Мууга AS MGT Muuga Grain Terminaal. Объемы перегрузки зерновых упали с 1 млн тонн в 2007-м до 40 тысяч в 2009-м году. После 2007 года стало практически невозможно получить у РЖД железнодорожное разрешение для перевозок на Эстонию, указывает издание. Последние три года терминал экспортирует эстонское зерно, работая на 10% от своего максимума.

«Я немного не понимаю, когда сегодня все бегают и говорят, что транзит умирает. Он умер в 2007 году. Надеюсь, что когда-нибудь все повернется в другую сторону, и все-таки экономика будет преобладать над политикой. И раньше транзит в Эстонии то рос, то падал. Но если падала «нефтянка», то компенсировали за счет зерна, угля, еще чего-то. Сейчас Эстонии нечем компенсировать этот спад», — говорит председатель правления AS MGT Muuga Grain Terminaal

Напомним, в апреле стало известно о решении России сократить в два раза железнодорожные перевозки в направлении Эстонии — с 12 до 6 поездных пар в день, что может вызвать серьезный кризис в транспортной отрасли страны. По словам председателя правления ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) Сулева Лоо, спад железнодорожного транзита в эстонском направлении оказался «драматичным и неожиданным». При этом он отрицает наличие политической подоплеки в решении российской стороны. «Причины экономические — нефть упала в цене. Россия производит меньше мазута, и она нашла для его продажи лучшие возможности в своих портах. Вот так все просто», — цитирует Лоо эстонское издание Postimees. Как указывает издание, десять лет назад, то есть в 2006 году, Эстонская железная дорога принимала из России в среднем 32,4 поезда в сутки

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2015 год эстонские порты перевалили 35 млн тонн грузов, что на 20% меньше показателей 2014 года.

Проблему падения грузооборота в портах Латвии нужно решать на уровне государства — Америкс

Сокращение грузооборота портов Латвии — это «не катастрофа и не безвыходное положение», считает вице-председатель Рижской думы, председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс. Как сообщает латвийский портал LSM. lv, по мнению Америкса, улучшить ситуацию в сфере транзита помог бы пересмотр тарифов на услуги грузоперевозок от Latvijas dzelzceļš. При этом председатель правления Рижского порта подчеркнул, что все крупные порты Латвии сталкиваются с проблемой сокращения грузопотоков, и эту проблему следует решать на государственном уровне. «Нужно проанализировать те издержки, что связаны с транспортировкой грузов по железной дороге», — сказал он. Как сообщает издание, на фоне сокращения объемов перевалки управление Рижского свободного порта не исключает возможности внесения поправок в бюджет и сокращения вложений в крупные инвестиционные проекты. Отметим, порт Рига сократил грузооборот в первом квартале текущего года на 13,8% сравнению с аналогичным периодом 2014 года — до 9,1 млн тонн.

В октябре прошлого года, незадолго до снятия с поста, экс-министр сообщений Латвии Анрийс Матисс рассказывал в интервью латвийскому порталу Delfi о полученном из России «сигнале»: Москва якобы может забыть историю с «Бронзовым солдатом» (варварский перенос памятника воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат» произошел в апреле 2007 года — прим. ИА REGNUM) и перенаправить часть грузопотоков из латвийских портов в эстонские, тем самым наказывая Ригу за «свежие политические моменты», как в свое время наказывала Таллин. То, что российский грузопоток по-прежнему исключительно важен для Латвии, подтвердилось в конце августа прошлого года, когда местные СМИ сообщили о возможной приостановке транзита угля из РФ через Рижский порт. Предполагалось, что Латвия потеряет большую часть грузопотока с российской стороны из-за решения РЖД начать ремонтные работы в связи с плохим состоянием железнодорожных путей, соединяющих прибалтийскую страну и РФ. В Рижском порту потери из-за остановки транзита оценивали в 130−140 млн евро, так как каждый миллион тонн переваленного через Ригу угля приносит Латвии примерно 10 млн евро.

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К созданию Транскаспийского маршрута в обход России хотят привлечь компании из США

Кризис в отношениях России и Турции повышает актуальность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для транспортировки грузов через Азербайджан на рынки Центральной Азии, заявил в интервью информационному агентству Trend министр экономики Турции Мустафа Элиташ. По словам министра, Турция провела встречи с представителями Азербайджана, Казахстана и Туркмении по вопросу эффективного использования Транскаспийского транспортного коридора. Стоит отметить, что азербайджанская сторона предлагает привлечь к реализации проекта инвесторов из США. «Для американских компаний существует множество возможностей в разных сферах — логистике, строительстве, коммуникациях и услугах. С помощью Транскаспийского маршрута грузы могут быть доставлены из Европы в Азию в три раза быстрее, чем по морю. Экономические, а также стратегические выгоды проекта очевидны. Работа с проверенными партнерами для развития, процветания и безопасности одного из важнейших регионов мира в интересах Соединенных Штатов», — пишет в своей статье в газете Washington Times посол Азербайджана в США Элин Сулейманов. Напомним, что в конце апреля в Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне (США) прошла конференция «Транскаспийский торговый и транзитный коридор Восток-Запад», которая собрала представителей более 50 крупных международных компаний. Организаторами мероприятия выступили посольства Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции в США.

ТМТМ пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. Потенциал контейнерных перевозок по ТМТМ к 2020 году оценивают в 300 тысяч TEU. Однако опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что на Транскаспийском маршруте не хватает инфраструктуры, контейнерных мощностей и кадров.

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