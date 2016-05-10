



Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху и Барак Обама

Ближний Восток по-прежнему окутан завесой тайн. Несмотря на острую межклановую борьбу в Турции, центральное внимание приковано к Ирану, который с подписания Венского соглашения в июле 2015 года стремительно возвращает позиции в политике, военной сфере и энергетике. Израиль озадачен. Отныне Тель-Авив и Вашингтон вынуждены считаться с позицией Тегерана в арабо-израильском урегулировании, где прогресс немыслим даже в долгосрочной перспективе, поскольку Израиль очень силен, а Палестина очень слаба. Подобную мысль ранее озвучивал президент США Барак Обама, рассуждая об антагонизме между арабами и израильтянами. Но все ли так просто, как кажется на первый взгляд?

Интервью экс-руководителя израильской службы внешней разведки «Моссад» генерал-майора Меира Дагана, опубликованное 5 мая с.г. (спустя два месяца после смерти) телеканалом Channel 2, обнажило нюансы, которые переворачивают картину с ног на голову. «Ядерная сделка с Ираном состоялась благодаря усилиям [Биньямина] Нетаньяху», — заявил Даган в беседе с ведущей Иланой Даян. На ответную реплику Даян о том, что премьер-министр боролся против сделки даже ценой разлада с США, Даган парировал: «Это неправда. Это просто неправда». Вот как разведчик описывает хронику событий: «В определенный момент Нетаньяху начал грозить, что нападет на Иран. Он и тогдашний министр обороны [Эхуд Барак] заявили, что единственный способ предотвратить получение Ираном бомбы — нападение. Они говорили о возможностях и готовности ЦАХАЛа, оповещая весь мир о том, что Израиль собирается пойти на этот шаг…» — заявил Даган, сославшись на отчеты разведки 2010 года, в которых говорилось о готовности еврейского государства ударить по Ирану, чтобы остановить развитие ядерной программы.

По его словам, «в результате анализа американцы пришли к заключению о том, что война с Ираном негативно отразится на их интересах». «И поэтому они занялись поиском альтернативы, которой и явилась сделка. Они сказали: «Мы предпочитаем войне плохую сделку». А тем человеком, который помог ускорить заключение сделки, — со всеми его воплями и публичным несогласием — оказался премьер-министр Израиля», — резюмировал Даган. Из слов бывшего шефа «Моссада» следует, что Обама и Нетаньяху действовали на иранском направлении в тандеме, прикрываясь непримиримой риторикой. Любопытный поворот, не так ли?

Точности ради напомним, что тезис Дагана о нежелании США санкционировать удар ЦАХАЛа по Ирану подтвердил и экс-глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта, которого цитирует Times of Israel. «Я думаю, что он [Даган] опасался принятия решения именно с политической точки зрения, а не военной. Даган был очень обеспокоен тем, что кто-то нажмет не ту кнопку», — отметил бывший американский министр. Если брать интервью Дагана за основу, то сразу возникает вопрос: какие гарантии безопасности получил Нетаньяху от Вашингтона взамен поддержки иранского досье? Очевидно, что ответ мы получим еще нескоро.

А пока автор этих строк предлагает перенестись из Тель-Авива в Тегеран. 9 мая агентство Tasnim News, которое считается рупором Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликовало заявление замначальника Генштаба ВС ИРИ генерала Али Абдоллахи о пуске баллистической ракеты, спровоцировав оживленную дискуссию в западных СМИ. Приведем его полностью: «Две недели назад мы протестировали ракету с дальностью полета в 2 тыс. километров, погрешность поражения которого составляет не более 8 метров. Мы в состоянии запускать баллистические ракеты…» После того как эту цитату стали тиражировать американские издания, с опровержением выступил министр обороны ИРИ бригадный генерал Хоссейн Дехган. «Иран не проводил испытания ракет с дальностью в несколько тысяч километров, как об этом сообщают СМИ». «Более того, мы никогда не преследовали завоевательных планов. Все наши действия продиктованы исключительно оборонительными задачами. На этом фундаменте построена военная доктрина страны. Безопасность и развитие региона напрямую связаны с оборонительными возможностями Ирана», — подчеркнул военачальник.

Дехган сразу объяснил интригу следующим образом: «Американцы и саудовцы пытаются распространить атмосферу суматохи и напряженности в регионе, культивировать в общественном сознании иранофобию с последующим ее выводом в повестку дня». Означает ли эта фраза выпад в адрес Абдоллахи? Не исключено. Впрочем, Тегеран никогда не скрывал своей позиции о том, что Вашингтон вынашивает захватнические планы. Поэтому в окружении рахбара Али Хаменеи участились заявления о том, что Венское соглашение Ирана с Западом — начало контрреволюции внутри страны. В другом контексте подобные тезисы следовало бы списывать на политическую риторику.

Однако в настоящее время есть основания полагать, что американские неоконсерваторы заняли решительную антииранскую позицию. Достаточно обратить внимание на статью израильского журналиста Халеда Абу Тоамеха (Toameh), опубликованную 9 мая с.г. на сайте нью-йоркского исследовательского центра Gatestone Institute, во главе которого стоят «ястребы» Администрации Джорджа Буша — младшего: экс-посол США при ООН Джон Болтон и бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. В лучших традициях неоконсерватизма Тоамех рассказывает американскому читателю о том, как «Иран вливает огромные деньги в ХАМАС и «Исламский джихад» в надежде ликвидировать Израиль и построить на его месте исламскую империю».

Игра привлекает всех. В том числе и скандального кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который пытается перетянуть на свою сторону правый и ультраправый электорат. Трамп красноречив: «Администрация США относилась пренебрежительно к Израилю, нашему большому другу и единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке. И это лишено морали. Президент Обама не стал другом для Израиля. Он относился к Ирану с нежной любовью и заботой, сделав его великой державой. Благодаря Белому дому Иран возвысился за короткий период времени. Это все произошло в ущерб безопасности Израиля и США».

Над Тегераном сгущаются тучи. А это значит, что только союз Ирана с Россией будет в состоянии уравновесить исторический альянс американских неоконсерваторов и израильских ликудников. После президентских выборов в ноябре 2016 года события ускорятся. Куда качнется маятник внешней политики США? Пока Уолл-стрит благоволит к республиканцам.