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По данным Роспотребнадзора, в 2016 году клещи захватывают все новые территории. Граждане подписывают петиции за обработку лесных массивов химикатами, как во времена СССР. Но и дуст нас, похоже, не спасет. В условиях глобального потепления полностью популяцию клещей уничтожить не получится. Значит, придется привыкать с ними жить.

География клещевого энцефалита и его «друзей»

Клещевой вирусный энцефалит — это инфекция, поражающая оболочку, серое и белое вещество и другие отделы головного и спинного мозга ЦНС, корешки спинномозгового нерва и периферические нервы, приводящая к развитию парезов и параличей.

Все взрослое население России неоднократно сталкивалось с проблемой нашествия клещей, вне зависимости от того, выезжаем ли мы на природу или прогуливаемся по городу в весенний и осенний период.

Многие отмечают, что клещей стало заметно больше, а меры спасения от них на государственном уровне обычным гражданам практически не заметны. От клещей обрабатываются лишь территории детских санаториев и пансионатов. Также можно заметить, что в больших городах пытаются обработать траву на газонах.

Вакцинацию от клещевого энцефалита проходит совсем небольшое количество взрослых в европейской части России, и, куда меньше запланированного Минздравом — на Дальнем Востоке и за Уралом.

Между тем даже в Московской области существуют два района «эндемичные» по клещевому энцефалиту — Дмитровский и Талдомский районы. Полностью эндемичными по энцефалиту являются — Ленинградская, Костромская, Томская, Кемеровская, Свердловская, Тюменская, Вологодская, Калининградская и Еврейская автономная области, а также Пермский и Приморский края, Республика Удмуртия.

В несколько лучшем положении — Ярославская и Тверская области. Но и в них возможны единичные случаи заболеваний, которые «вывозят» на себе отдыхавшие в эндемичных областях местные жители.

При первых лучах весеннего солнца появляется масса любителей отдохнуть на природе. Хотя люди, в отличие от животных, являются, скорее, случайной добычей клеща, они должны помнить о том, что клеща они могут подцепить в любой местности, где существуют травы и кустарники.

Голодные клещи могут сутками находиться в позе ожидания, поднявшись на высоту от 50 см до полутора метров. Свою жертву они чувствуют по тепловому излучению и изменению концентрации углекислого газа с помощью специального «радара» — органа Хэллера. Получив сигнал, они цепляются за одежду или падают на проходящего мимо человека или животное и с огромной скоростью ползут вверх — к наиболее нежным участкам кожи — в подмышки, под волосы, за уши. Самец клеща насасывается на несколько часов, самки могут сосать кровь сутками.

Любой владелец собак и кошек старается предпринимать все возможные меры, чтобы обезопасить своего питомца от иксоидных клещей (ixodes persulcatus — лат.), которые вызывают такие страшные заболевания, как пироплазмоз — паразитарное заболевание, которое проявляется разрушением клеток крови — эритроцитов. Оно вызвано паразитом Piroplasma canis (Babesia canis). Инкубационный период пироплазмоза — от 3 до 7 дней (порой до 3 недель!) после укуса клеща. Если вы не заметили самого клеща, то остальные симптомы пироплазмоза надвигаются внезапно, как гром среди ясного неба.

Я хорошо помню, как мне приходилось лечить от пироплазмоза мою овчарку, и потому, едва я завижу на собаке даже не всосавшегося клеща, меня охватывает настоящий ужас. Животное сутками приходилось спасать от неминуемой смерти: колоть уколы, держать под капельницами.

Несчастье сопровождалось всеми классическими признаками пироплазмоза: температура, моча цвета мясных помоев, «желтые белки». К счастью, рядом была хорошая ветеринарная клиника с лабораторией, где делали экспресс-анализ. Но ветеринару все было ясно и без этого анализа.

Не менее опасны заболевания, вызываемые иксоидными клещами, и для людей. Самые распространенные — на всей территории РФ — бореллиоз, или болезнь Лайма, вирусный энцефалит несколько менее распространен на европейской территории России, и больше — к востоку. На Дальнем Востоке также можно отметить: клещевой риккетсиоз северной Азии, гранулоцитарный и моноцитарный эрлихиозы человека.

При укусе клеща можно заразиться «микст-инфекцией», то есть сразу несколькими заболеваниями. По статистике, таких «счастливчиков» примерно треть от всех обратившихся за медицинской помощью после укуса клещей. И даже при стертой (лихорадочной) форме клещевого энцефалита процесс протекает очень болезненно: с признаками интоксикации, общемозговыми и менингеальными симптомами, а также длительным астеническим синдромом у выздоровевших.

Распознать клещевую инфекцию сложно, лучше, конечно, не допускать. Но уж если укус произошел, то рекомендуется сразу после него обратиться к инфекционисту или невропатологу. Потому что инкубационный период, во время которого заболевание происходит незаметно, у каждой инфекции свой.

Клещевой энцефалит проявляется через месяц, боррелиоз — 14−30 дней, но иногда он и позже никак себя не проявляет, но чреват осложнениями. Эрлихиозы (эпидемические инфекционные мононуклеозы) «ведут себя тихо» около двух недель. Затем могут появиться:

лихорадка;

озноб;

мышечные и суставные боли;

тошнота и потеря аппетита;

головные боли;

усталость.

Иногда могут появиться:

ригидность (неподвижность) затылочных мышц;

путаница.

Потому следует внимательно наблюдать за своим состоянием, мерить температуру, осматривать место укуса. И при малейшем недомогании бежать к врачу, так как любое из этих заболеваний может привести к летальному исходу.

Война без правил: трагическое открытие энцефалита

Впервые ученые задумались о клещевом энцефалите как о самостоятельном заболевании с явно выраженными сезонными всплесками — в 30-е годы ХХ века — в период освоения Сибири и Дальнего Востока. В регионе строилось много военных предприятий, исправительно-трудовых учреждений, и был большой приток «свежего», не ведавшего опасностей местной природы населения.

В 1933—1936 годах вспышки тяжелого заболевания были особенно многочисленны в таежных районах. Оно характеризовалось поражением нервной системы, парезами, параличами и большим количеством смертей.

В 1937 году — после многочисленных призывов медиков к властям разобраться с этой проблемой — на Дальний Восток была отправлена экспедиция Наркомздрава под руководством известного советского эпидемиолога и вирусолога — профессора Льва Зильбера (1894—1966).

Это была важнейшая экспедиция, открывшая вирус и определившая переносчика клещевого весенне-летнего (дальневосточного) энцефалита, то есть, иксоидного клеща.

Экспедиции Наркомздрава на Дальний Восток проводились с 1937 по 1939 год при поддержке хабаровских эпидемиологов. Многие ученые-эпидемиологи сами стали жертвами клещей, перенесли энцефалит и стали инвалидами.

— В 1937 г. при вскрытии умершего больного один из первооткрывателей ВКЭ — М. П. Чумаков заразился клещевым энцефалитом и перенес энцефалополиомиелит, — пишет в своей статье ведущий научный сотрудник лаборатории медицинской экологии ИПКСЗ, кандидат медицинских наук В. А. Деменев. — Острая инфекция со временем перешла в хроническую болезнь, которая протекала пожизненно до 1993 г. Во время проведения полевых работ подвергся нападению клещей талантливый энтомолог Б. И. Померанцев. У него развилось тяжелое заболевание, которое вскоре закончилось смертью. В разгар работ руководитель первой экспедиции профессор Л. А. Зильбер, руководитель отряда А. Д. Шеболдаева и эпидемиолог Т. А. Сафонова были арестованы властями по ложному обвинению: в содействии диверсии японцев, якобы распространивших японский энцефалит на Дальнем Востоке.

Зильбер был приговорен к длительному заключению, однако, благодаря активной борьбе за его освобождение его младшего брата — писателя Вениамина Каверина, а также эпидемиолога-бактериолога Зои Ермольевой и писателя Юрия Тынянова его выпустили на свободу. В 1939—1940 годах Зильбер организовал первую эпидемиологическую лабораторию при Наркомздраве и вновь был арестован. На зоне он работал врачом, а после того, как его перевели в тюремную «шарашку», разрабатывал лекарство против рака. В 1944 году его снова освободили.

Еще во время первой экспедиции эпидемиологов на Дальний Восток еще один выдающийся ученый — Михаил Петрович Чумаков (родился в 1909 году в поселке Епифань Кимовского района Тульской губернии — умер в Москве в 1993 году), также стал жертвой клещевого энцефалита. В результате он частично потерял слух и подвижность правой руки. Однако именно Чумаков выдвинул гипотезу, что энцефалит распространился далеко за пределы Дальнего Востока — за Урал. Он возглавил еще несколько экспедиций по изучению клещевого энцефалита.

В 1942 году организовал и возглавил лабораторию по изучению болезни, от которой пострадал сам. Чумаков показал возможность культивирования ВКЭ в тканевых фрагментах и позже, в 1944 году впервые выделил вирус из крови хронического больного клещевым энцефалитом (кожевниковской эпилепсией). Буквально за несколько лет ему удалось создать и успешно применить лечебную сыворотку, показавшую отличные результаты по борьбе с клещевым энцефалитом.

Позже Чумаков возглавил «Институт полиомиелита», изобрел множество вакцин, включая вакцину против кори. Но даже фактом своей смерти профессор решил принести пользу науке как человек, десятки лет страдавший клещевым энцефалитом.

Согласно завещанию Михаила Петровича, после констатации его смерти — его коллеги провели посмертное исследование мозга Чумакова, изучив изменения, которые произошли после первоначального инфицирования вирусом ВКЭ с манифестациями острой инфекции.

Боррелиоз на всю страну!

Многие считают, что опасность заражения клещевым энцефалитом в наши дни сильно преувеличена. Но если обратиться к статистике, то она четко доказывает обратное.

В 2015 году в России зарегистрировано 2308 случаев клещевого вирусного энцефалита (далее — КВЭ), из них — 295 среди детей до 17 лет. При этом — 24 летальных исхода, из них один — среди детей (в 2014 году — 23 случая, из них один — среди детей, в 2013 году — 28 смертельных исходов от КВЭ, из них 2 — среди детей). Максимальное количество летальных исходов в Кировской (4) и в Новосибирской областях (3).

Большая часть заражений больных, по данным Роспотребнадзора, произошла при посещении «зеленых» мест отдыха — территорий массового пребывания и отдыха людей (парки, скверы, кладбища и т.д.), а особенно при нахождении в лесных массивах.

Как уберечься от укуса клеща? И возможно ли это? На этот вопрос нам отвечает врач-инфекционист Илья Акинфиев.

— Уберечь себя от укуса клеща не сложно, — считает врач. — Хотя все нижеперечисленные меры не гарантируют абсолютную безопасность. Однако есть общепринятые правила:

«Голый пупок» в лес не идёт! Отправляясь в лес, оденьтесь для леса

Одежда должна быть с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. Обувь — высокая: сапоги или высокие ботинки. Штаны обязательно заправлены в обувь! И не забыть про головной убор! Одежду желательно иметь светлую, чтобы вовремя увидеть клеща. В идеале, всю одежду, либо — рукава и штанины следует обработать отпугивающим аэрозолем! Есть специальная одежда, которую выпускает одна известная фирма. Она оснащена карманами-ловушками, специальной пропиткой итак далее. Но я не вижу в ней смысла для разовых выходов на природу. Она нужна, если вы — лесник или егерь!

* Не заходите в высокую траву! Не ложитесь в нее и не садитесь! Стоит держаться центра тропинки, не лежать, не сидеть в траве!

* Не забывайте тщательно осматривать себя и своих спутников после выхода из леса.

* Если на вашей собаке или кошке — специальный ошейник от блох и клещей, они должны прилегать к шее, а не болтаться на ней. Так как воздействие происходит, только если ошейник нагревается от шеи.

* После прогулки обязательно осмотрите своих четвероногих друзей: не только визуально, но и на ощупь. Даже используя специальные ошейники, таблетки и спрей, вы имеете шанс поймать клеща.

* Для того чтобы извлечь клеща, в ветеринарных аптеках продаются специальные приспособления — клещедёры (лопаточка, похожая на маленькую копию гвоздодера, ручка-лассо, пластиковые щипчики, маленький пинцет). Можно использовать собственные пальцы и марлю или бинт! Способ с ниткой весьма сложный! Поэтому лучший вариант — пинцет.

— Ухватив клеща около головы, поворачиваем его вокруг оси на 180 градусов, можно и меньше. Клещ — не саморез, нам не нужно его выкручивать, — объясняет Илья Акинфиев. — Нам нужно сломать его челюстной аппарат, расставленный внутри кожи, и далее — плавным движением на себя клеща вытаскиваем, получилось убрать с головкой — замечательно, оторвали и она внутри, не страшно, бывает. Смажьте место укуса йодом! Что же касается смазывания брюха клеща маслом… Способ действует, но мы теряем драгоценное время, поэтому я его не советую! Далее следует обратиться к врачу…

В том, что клеща обязательно надо сохранять и отдавать на исследование, врач сомневается. Услуга стоит 1800 рублей и далеко не всегда нужна.

Хочу заметить по моему собственному опыту, что в условиях сельской местности сделать исследование не всегда возможно. Когда клещ укусил мою взрослую дочь в Тульской области, ей посоветовали пропить курс докситоцина «на всякий случай». Раньше для профилактики боррелиоза назначали антибиотики, сейчас это считают не обязательным, а оттого часто получают пациента с запущенными формами боррелиоза.

Так что клеща стоит отдавать на исследование, только если вы обнаружили его у ребенка от нуля и до 5 лет. Таким маленьким детям профилактика антибиотиком совсем уж ни к чему. Взрослым же следует сдать кровь на исследование через 14 дней, дабы, в случае необходимости, не запускать заболевание!

Понятно, что клещ, оказавшись на шкуре домашнего животного, в доме может спокойно переползти на постель и одежду человека. Клещи могут выпасть и с принесенных в дом цветов и растений. Их тоже рекомендуют тщательно осмотреть. Заражение может произойти и при расчесывании места укуса. Так что забота об извлечении клещей должна коснуться каждого члена семьи.

В деревнях и на дачных участках хорошим подспорьем в борьбе с клещами являются куры, которые с удовольствием их поедают. Однако и они не могут быть «гарантами» полного уничтожения клещей. Клещи с удовольствием селятся у родников и в высокой траве. Потому трава на любом участке, как правило, скашивается. При этом по правилам хозяин должен обойти участок с белой простыней на палке, которой он водит по траве, дабы убедиться, насколько сильно уже заселен клещами его участок. На белой тряпке они всегда видны.

А теперь напомним еще об одном опасном заболевании — клещевом боррелиозе, завоевавшем… всю территорию РФ. Зараженные боррелиями клещи обнаруживаются практически на всей территории страны, за исключением Архангельской, Астраханской, Магаданской областей, республик Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Калмыкия и Саха, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской и Чувашской республик, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов.

В эпидемический сезон 2015 года, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 7359 случаев инфекционного клещевого боррелиоза (далее — ИКБ), 727 — среди детей до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 5,05 на 100 тысяч человек, что на 11,8% выше показателя прошлого года (4,45).

Наибольшее количество заболеваний ИКБ в 2015 году зарегистрировано в Москве (1142), Санкт-Петербурге (337), Свердловской (519), Вологодской (369), Московской (332), в Кировской (318), Новосибирской (295), Кемеровской (272), Нижегородской (146), Костромской (135), Белгородской (135) областях, Пермском (387), Красноярском (257), Приморском (146) краях.

— Боррелиоз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, которые живут в кишечнике клещей. Это — очень важно, потому что во время укуса заражения не происходит, — объясняет инфекционист Илья Акинфиев. — Клещ, насосавшись крови, срыгивает её частично назад, тут и происходит высадка бореллиозного десанта! Болезнь характеризуется кольцевидной эритемой (кольцевое покраснение на месте укуса), которая мигрирует и изменяется в размерах. Если его не лечить, то проявления на коже исчезнут сами собой. (Внимание! Есть и безэритемная форма!).

Исчезновение проявления на коже не истолковывается как излечение, а лишь обозначает переход в хроническую стадию.

— Три года хроническое течение не даёт никаких симптомов — а потом происходит поражение суставов, сердечной мышцы, а также… глаз! — рассказывает Илья Акинфиев. — Своевременная диагностика, вовремя начатое лечение спасает от грозных осложнений этого заболевания!