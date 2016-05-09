Тогда, много десятилетий назад, враг не дошел до Сибири, и здесь не было линии фронта, не было выжженной земли, не было тягот оккупации. Но, как верно заметил сегодня на митинге в честь 71-й годовщины Великой Победы мэр Иркутска Дмитрий Бердников, в годы войны линия фронта прошла через сердце каждого иркутянина. Перефразируя, можно уверенно сказать, что она, линия фронта, прошла через сердце каждого сибиряка.

Александр Тырышкин Горно-Алтайск

Сибиряки не только ковали победу в тылу, не только в спешном порядке и в нечеловеческих условиях разворачивали здесь эвакуированное производство. Сибиряки были отличными и отважными воинами. Зимой 1941-го они не дали врагу занять Москву, после чего триумфальная поступь врага была сломлена. Многие знают сибирских героев — это, например, трижды Герой Советского Союза, летчик-ас Александр Покрышкин; эвенк Семен Номоконов, за годы войны уничтоживший из своей снайперской винтовки 367 противников, в том числе генерал-майора; замученный в концлагерях, но не посрамивший чести уроженец Омска генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев; уроженец Горного Алтая Темирей Казаков, уложивший в одном бою 120 нацистов и подбивший четыре немецких танка; санитарка Мария Цуканова, вынесшая с поля боя 52 десантника, но сама сложившая голову… И таких героев — огромное множество.

Сегодня во многих городах Сибири был дождь. Но это не помешало людям выйти на улицу, чтобы почтить память своих предков, самоотверженно боровшихся за победу. Во всех 12 региональных центрах прошел «Бессмертный полк», а в Красноярске — даже дважды — утром и после обеда. В Новосибирске, как сообщают организаторы, количество участников акции по сравнению с прошлым годом выросла в пять раз — до 250 тыс. человек.

В Кызыле сегодня вспоминали, что Тува явилась первым иностранным государством, которое в той войне официально поддержало советский народ. Дело в том, что в 1941 году Тува была самостоятельным государством, в состав СССР она вошла в 1944 году. Местные историки утверждают, что власти Тувинской Народной Республики на 12 часов раньше Уинстона Черчилля приняли Декларацию, где было однозначно написано о том, что Тува со своей армией, вместе с партией, со своим народом будет участвовать в войне с фашистской Германией, поддерживая советский народ.

Не обошли вниманием в Кызыле и современную ситуацию в мире. Участники митинга почтили память не только героев той, Великой Отечественной войны, но и вспомнили об Александре Прохоренко, погибшем при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. Этот героический поступок молодого офицера произвел огромное впечатление не только на жителей России, но и многих других стран.

Так что не даром на митинге в Горно-Алтайске сказали, что не победить врагам нашу Родину. «Не смогли победить тогда, не смогут и сейчас, — заявила первый вице-премьер Алтая Наталья Екеева. — Никакие санкции, никакие информационные войны не смогут победить такую великую многонациональную страну, как Россия!»