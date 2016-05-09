Многие жалуются, что День Победы в России излишне политизирован. Кто-то считает, что на праздновании этой даты «основана легитимность» правящего режима. Но, может быть, споры о Победе в политических, тем более предвыборных баталиях сегодняшнего дня в чем-то играют даже меньшую роль, чем в 90-е?

9 мая 1945 года. Москва

Конечно, от празднования Дня Победы власти постсоветской России никогда не отказывались. Даже 9 мая 1992 года в этот день на Красной площади в Москве проходило дефиле военных оркестров. И все же куда чаще к теме Победы, по понятным причинам, апеллировала именно лево-консервативная оппозиция. Для нее это был не просто вопрос памяти, но один из символов для мобилизации сторонников. Для команды Бориса Ельцина тема Победы была поводом сыграть на поле оппонентов, расширить свою электоральную базу, попытаться перехватить инициативу у коммунистов. Именно поэтому и власти, и левая оппозиция в 90-е куда чаще обращались к теме Победы, решая тактические, краткосрочные политические задачи.

В ходе президентской гонки 1996 года Борис Ельцин обратился к волгоградским ветеранам как к «сталинградцам» и дал понять, что не будет препятствовать возвращению городу предыдущего названия. Это самый известный политический ход, сделанный командой первого президента в данном направлении. Но ведь и в 1995 году власти учреждают орден Жукова, организуют на Красной площади парад с участием ветеранов. А министр обороны Павел Грачев, принимая парад военной техники на Поклонной горе, произносит фразу «наш советский народ». Не стоит напоминать, что тот год тоже был предвыборным — в декабре будет избран новый состав Госдумы.

На противоположном политическом фланге в начале 90-х в День Победы проходят акции радикальных противников Кремля. Например, 9 мая 1992 года был организован массовый митинг «Свободу узникам Матросской Тишины!» с требованием прекратить процесс над членами ГКЧП. А в конце того же десятилетия тема Победы становится главной в парламентской предвыборной кампании КПРФ. На думских выборах-99 изображение ордена «Победа» активно использовалось в агитматериалах этой партии, «За Победу!» был одним из ее главных лозунгов. В названии предвыборного блока, который должен был объединить коммунистов с союзниками, предлагалось использовать то же словосочетание, например, «КПРФ — аграрии — патриоты — За победу!».

Сегодня власти и лево-консервативные силы в какой-то мере поменялись местами. В 90-е Ельцину и его соратникам приходилось ступать на поле коммунистов, чтобы заставить День Победы работать в своих политически интересах. На днях депутат Госдумы от КПРФ Павел Дорохин подарил папе римскому Франциску георгиевскую ленточку. А ведь еще недавно многие коммунисты относились к акциям с ленточками весьма скептически, называя их, например, «откровенным издевательством над важнейшей составляющей самых почитаемых русских и советских наград».

Складывается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Есть консолидация большей части общества вокруг Дня Победы. Кандидаты всех уровней поздравляют сограждан с праздником, активисты системных партий раздают георгиевские ленточки. Но вряд ли кто-то всерьез собирается делать тему Победы одной из главных в своей предвыборной кампании. Даже в ходе президентской гонки 2012 года, на фоне акций протеста оппозиции, сторонники Кремля затрагивали этот вопрос весьма осторожно. Да, были георгиевские ленточки против «белых лент». Был пропрезидентский митинг на Поклонной горе. Но, например, в своей речи на митинге 23 февраля 2012 года в Лужниках Путин темы Победы не касается вообще. Он упоминает о Бородинской битве 1812 года, а не, скажем, о Битве за Москву 1941−1942 годов. Уже тогда создавалось впечатление, что президент не хочет девальвировать данную тему.

На самом деле, все объяснимо. Когда общество консолидируется вокруг какой-то темы, системным силам уже трудно выделиться, используя ее в конкуренции друг с другом.

Более того, общество куда придирчивее относится к высказываниям и действиям политиков по подобным вопросам. Для аналогии вспомним, какой скандал разразился в Израиле в октябре 2015 года. Тогда премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что идею Холокоста подсказал Гитлеру муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни. Главу правительства тут же обвинили в том, что он снимает ответственность за это преступление с лидера нацистской Германии.

В России схожую закономерность, видимо, почувствовал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, быстро отреагировавший на сообщения о планах принудительной мобилизации школьников Балаковского района на акцию «Бессмертный полк». Сразу трем высокопоставленным областным чиновникам были объявлены выговоры, губернатор раскритиковал действия подчиненных в специальном заявлении.

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Нельзя сказать, конечно, что дискуссии о Победе совсем уйдут из области «вульгарной политики» и взаимных предвыборных «уколов» даже среди системных сил. Но факт остается фактом. С темой будут обращаться куда осторожнее. И рост внимания к Дню Победы в последние годы, консолидация большей части общества вокруг этого праздника сыграли здесь существенную роль.