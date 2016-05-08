



Три толстяка. Кадр из фильма Алексея Баталова «Три толстяка» (СССР, 1966)

Вот уже третий год подряд Прибалтика громко заявляет о растущей российской военной угрозе: Россия якобы завидует выдающемуся росту уровня благосостояния независимых республик, поэтому желает их оккупировать. Насчет степени реальности подобной угрозы мы как-нибудь поговорим отдельно, а вот в части благосостояния прибалты, в общем-то, лукавят. Например, по показателю ВВП на душу населения Литва, Латвия и Эстония имеют примерно по 28 тыс. долларов на человека, в то время как в России он достигает 25,4 тыс. долларов, то есть, разница не такая и существенная.

Тем более, как обычно в подобных случаях и бывает, это далеко не вся правда. Дело даже не в том, что без малого наполовину благосостояние прибалтов обеспечивалось паразитированием на российском внешнеторговом грузовом потоке, который заканчивается. История куда интереснее. Дело обстоит так, что экономический Конец света в Прибалтике наступит уже в 2020 году, а вероятнее всего — годом ранее. Впрочем, Польшу он накроет тоже.

Когда создавали Евросоюз, его конструкторы провозглашали благую цель всеобщего процветания. Помимо социальной стабильности, выравнивание материального благосостояния всех территорий обеспечивало рост платежеспособного спроса, тем самым расширяя рынок сбыта для производителей. Эту задачу должны были решать так называемые программы регионального развития ЕС, преследующие четыре основные цели: содействие развитию и структурному выравниванию отсталых регионов; трансформация регионов, страдающих от промышленного спада; стимулирование развития и структурного выравнивания сельских районов; стимулирование развития и структурного выравнивания северных районов. Для удобства все это обычно называют общим термином — программа структурного выравнивания.

Их реализуют три организации: Европейский социальный фонд (ESF), Европейский фонд регионального развития (ERDF) и Фонд сплочения (CF), чьи совокупные расходы за 2007−2013 годы достигли 336,2 млрд. евро или 30% расходной части общего бюджета Евросоюза. Еще примерно столько же тратится по программам поддержки стабильности сельского хозяйства. Это когда платят за то, чтобы крестьяне не работали. Важно отметить, что речь идет не о кредитах, которые кто-то когда-то должен будет вернуть, а действительно о помощи, т. е. деньгах, вообще возврату не подлежащих.

Теоретически механизм общего котла выглядит справедливо. В него все страны-члены по одинаковой методике скидываются, из него же по одинаковой методике потом на свои надобности деньги берут. На первый взгляд, все честно, если бы не детали. Право на помощь получают только те страны, чьи ключевые экономические показатели, например, среднедушевой доход или величина регионального продукта, отстают от среднего по ЕС более чем на 20%. А так как уровень экономического развития, стало быть, и благосостояния, в разных странах отличается, то и помощи им достается сильно не одинаково.

Из структурных фондов ЕС компенсируется от 75 до 90% стоимости региональных проектов для Греции, Ирландии, Португалии и десяти новых стран ЕС, включая Польшу и Прибалтику. В то время как для Бельгии, Дании, Люксембурга и Нидерландов размер компенсации не превышает 25%, а Германия, Франция, Великобритания и Австрия, не получают вообще ничего, они являются чистыми финансовыми донорами. Хорошо запомним этот момент, потому что именно он лежит в основе всего сейчас происходящего в Европе, в том числе, резкого роста антироссийской военной истерии в Прибалтике и Польше.

Поляки долгое время козыряли тем фактом, что на развитие своей инфраструктуры они тратят денег существенно больше, чем «по калькулятору» способна выделить их собственная экономика. Не удивительно, если вспомнить, что за последние 6 лет на строительство одной тысячи километров дорог из фондов выравнивания им было подарено 10 млрд. евро. С 2000 по 2006 год аналогичная помощь поступила по 114 программам в 50 регионов в 13 «новых странах-членах», в которых проживало 22% населения ЕС. Например, на реконструкцию подъездных путей порта в Вентспилсе, продление ВПП и реконструкцию системы освещения аэропорта «Рига», реконструкцию подъездных путей порта в Лиепае, развитие водного хозяйства в Риге и ряд других проектов ЕС подарил Латвии 126 млн. евро.

Самодовольство младоевропейцев можно было понять. Мы им сетовали на утрату доставшейся от СССР промышленности, а они слушали и ухмылялись. Еще бы, ведь за то, чтобы уровень промышленного развития той же Литвы стал сильно ниже, чем в Германии, немцы ежегодно отстегивают Вильнюсу существенные суммы халявной помощи. Начиная с 2011—2013 годов эти деньги, в том числе, из фондов поддержки сельского хозяйства, в Польше и Прибалтике стали формировать не менее 20% доходной части бюджета. Даром!

Самое забавное, что изначально программы выравнивания должны были существовать только до 2006 года, но следующее расширение границ ЕС привело в Европу новых «нуждающихся», и их продлили до 2013 года. А когда подошел и этот срок, младоевропейцы, прежде всего, латыши, литовцы и эстонцы под предводительством поляков, продавили сохранение механизмов дармового финансирования сначала до 2016 года, а потом и принятия программ на 2017−2020 годы.

Только одной Латвии, ВВП которой за 2015 год составил 24 млрд. евро, а доходная часть бюджета — всего 7,4 млрд., до 2020 по программам поддержки обещано 4,42 млрд. евро, плюс еще 1,07 млрд. евро из фонда ELFLA на развитие села, и еще 0,1 млрд. из фонда EJZF на развитие рыболовства. То есть, по самым общим оценкам, на ближайшие пять лет Латвия должна получить даром от ЕС еще один свой годовой бюджет. Та же картина в Литве, Эстонии и Польше. Какая, к черту, тут может быть ностальгия по промышленной мощи советских времен? Деньги возникают сами собой буквально из воздуха.

Казалось, райское счастье будет длиться вечно. Но, как всегда, незаметно, но и к прибалтам подкрался северный пушной зверек. В бесконечно богатой Европе внезапно закончились деньги. Двадцатилетний опыт реализации программ выравнивания показал, что они не приносят ожидаемых результатов. Эффект догоняющего роста, т. е. когда темпы роста ВВП отстающей страны превышают показатель ведущих экономик группы, не был зафиксирован нигде. Из собственной евростатистики вытекает, что расширение границ Евросоюза привело к тому, что 92% его общего населения проживает в регионах, где подушевой ВВП составляет менее 75% от среднего по ЕС, и 2/3 — в регионах, где менее 50%. Совокупная численность населения, нуждающегося в приоритетной помощи из общего бюджета ЕС, за последние годы выросла с 73 до 153 млн. человек.

Не удивительно, например, что Британия задумалась о выходе из ЕС. Она в общий котел в год отдает 11,2 млрд. евро, а назад получает только 6,5 млрд. евро. Германия отдает на 7 млрд. евро больше, чем получает, Италия — на 4,8 млрд., Швеция — на 1,1 млрд., Австрия — на 0,6 млрд. Словакия «переплачивает» больше миллиарда, что вообще является исключением, так как все остальные государства Восточной Европы прочно сидят в захребетниках. Даже промышленно развитая Чехия из общего котла забирает в два раза больше, чем в него кладет.

Сведя дебет с кредитом и посмотрев на статистику прошедших десятилетий, доноры решили, что они уже заплатили достаточно. Кто хотел, тот получил возможность структурно выровняться и к среднему уровню подтянуться. Раздавать халяву вечно никто не обещал. Богатые и развитые уже дважды соглашались в порядке исключения еще малость подождать. Дальнейшая стратегия ЕС будет основываться не на выравнивании доходов, а на обеспечении устойчивого экономического роста каждой страны. Причем искать способы делать это каждый должен будет самостоятельно. Как говорится, дальше каждый гуляет на свои.

Для младоевропейцев это означает экономический Конец света. В буквальном смысле слова. Дефицит бюджета за 2015 год в процентах от ВВП составил: в Латвии — 1,1%, в Литве — 1,6%, в Польше — 1,8%. Даже «экономически успешная Эстония» имела превышение доходов над расходами всего на 0,1% ВВП. Лишившись евродотаций, все они получат дефициты государственных платежных балансов не менее чем в 20−25% бюджета. Учитывая прочие неприятности, вроде сокращения объема российской экспортной логистики, на которой раньше можно было неплохо паразитировать, и закрытие рынков сбыта их собственной продукции в России, речь фактически идет о близком Большом дефолте, по масштабу в разы превосходящем пресловутую Великую депрессию в США.

Понимают ли в Восточной Европе и Прибалтике ближайшую перспективу? Безусловно, да. Во-первых, резко выросли темпы попила уже согласованных евроденег. Все, что еще не довыбрано, надо успеть освоить. Например, по старым проектам в Латвии отставание достигает 1,1 млрд. евро. Только на текущий год правительство страны пытается «законтрактовать» в Брюсселе дополнительные проекты на 100 млн. евро. А самое неприятное, Европа практически не дает денег наперед. Только после предъявления выполненной работы, причем с обязательным положительным заключением независимого экспертного аудита по количеству и качеству.

Отсюда такие ударные темпы обновления инфраструктуры в Прибалтике. Дополнительным стимулом является тот факт, что Брюссель рассматривает проекты масштаба реализации от 2 до 4 лет. То есть, предельным дедлайном, когда еще будут шансы утвердить в рамках программ выравнивания новый проект, является 2018 год. Ну, самый край — первый квартал 2019-го. Потом, действительно совсем все. Халявные евроденьги кончатся, и для Восточной Европы и Прибалтики наступит Конец Света.

Собственно, в этом факте и кроется ответ на вопрос о причинах резко обострившейся в Польше и Прибалтике русофобской истерии. Несмотря на официальные заявления и четверть века национализма, фактический размер националистической базы там остается узким. Особенно в Прибалтике, где доля «русского» населения составляет около трети жителей, а местное население бодро шурует на Запад. Без дотационных денег Евросоюза экономика прибалтийских республик с громким треском однозначно ляжет. Минимум 30-процентное, а скорее всего еще больше, падение уровня жизни обернется гражданскими беспорядками, чреватыми не просто сменой фамилий в правящих Кабинетах, и даже не сменой самих Кабинетов. Весьма вероятен приход к власти тех элитных групп, которые изменят государственный геополитический вектор на кардинально противоположный.

А там и до «крымского сценария» рукой подать. Однажды утром появляются вежливые зеленые человечки, референдум и… три столпа Североатлантического альянса дружно просятся в состав РФ. Кошмар и ужас всей системы европейской безопасности! В мгновение ока русские войска оказываются на границе с Польшей. А это уже прямой путь несокрушимым русским «Арматам» к берегам Одера. А с них и до Берлина буквально рукой подать. Русские уже близко! Их спецназ уже шастает по лесам Эстонии. Их разведбаты по Куршской косе ходят почти как у себя дома. Дула их танков торчат из-за каждого приграничного куста.

Страшно? Тогда дайте денег! Дайте контингенты НАТО. Американские, немецкие, да какие угодно, лишь бы побольше, с тяжелым вооружением и на постоянное базирование. На строительство инфраструктуры денег дайте тоже. И не прекращайте финансирование программ по структурному выравниванию. Иначе смерть. Нам. Вам. Всем. Поэтому это только на неискушенный взгляд бывшая комсомолка и коммунистка Даля Грибаускайте потеряла голову от русофобии. Ничего подобного. Она все очень трезво осознает — для нее Конец света уже действительно близко.