Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 1 — 7 мая стали: папа Франциск мечтает о новом европейском гуманизме; Россия устроила концерт в Пальмире; Британия обещает принимать тысячи беспризорных детей из лагерей беженцев; Дональд Трамп — это «меньшое зло» для консервативных католиков; в Ватиканских музеях открывается выставка белорусского сакрального искусства, спустя год — русского и другое.

6 мая в Ватикане в присутствии европейских лидеров состоялось вручение папе Римскому Франциску международной премии имени Карла Великого, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Он удостоился этой награды «за выдающийся вклад в защиту мира, понимания и милосердия в европейском обществе ценностей». Понтифик обратился к европейским политикам с большой речью, в которой говорил о «европейской душе», наделенной «творческим духом, изобретательностью, умением восстанавливаться и выходить за пределы собственных ограничений». В ХХ веке Европа показала всему человечеству, что возможно начать все заново: после трагических столкновений, которые привели к чудовищной войне, «Божьей благодатью появилось беспрецедентное новшество», то есть идея единой Европы. Однако сегодня эта «семья народов» все меньше ощущает стены Европы стенами своего собственного дома. Цитируя свои же слова, произнесенные в Европейском парламенте, папа снова сравнил Европу с бабушкой. Создается впечатление, что «Европа устала и постарела, она бесплодна и безжизненна, а великие идеалы, вдохновлявшие Европу, судя по всему, утратили притягательную силу». Папа видит «Европу, пришедшую в упадок», утратившую свою способность порождать и творить. Франциск Отец призвал победить соблазн «идеологической колонизации» в Европе, мы неустанно должны стремиться к диалогу и продвигать культуру диалога, а также перейти от «ликвидной экономики», поощряющей коррупцию как средство для извлечения прибыли, к «экономике социальной», основанной на подлинной включенности всех компонентов. Папа завершил продолжительную речь словами о своей европейской мечте: «Я мечтаю о новом европейском гуманизме».

L'Osservatore Romano (Ватикан) пишет о концерте в Пальмире. Музыка симфонического оркестра Мариинского театра в Санкт-Петербурге во главе с маэстро Валерием Гергиевым прозвучала в древнеримском амфитеатре Пальмиры, города в центральной части Сирии, который в прошлом месяце армия президента Башара Асада при решающей помощи России вырвала из рук так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). На том же месте, где джихадисты учинили одну из своих самых зверских расправ, Гергиев исполнил произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Прокофьева и Родиона Щедрина. Российское телевидение транслировало концерт, чередуя его с кадрами военных операций российской армии. Президент России Владимир Путин выступил в прямом эфире до начала концерта. «Сегодня мы испытываем чувство благодарности к тем, кто боролся с терроризмом, и выражаем надежду на то, что Пальмира снова станет сокровищем для всего человечества», — сказал Путин.

AsiaNews (Рим, Италия) комментирует решение турецкого премьер-министр Ахмета Давутоглу уйти в отставку с поста председателя правящей партии «Справедливость и развитии» (ПСР) и не добиваться переизбрания. Эта новость не вызвала большого удивления, потому что в последнее время в политических кругах ходили разговоры об открытой борьбе между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Давутоглу. Президент не простил премьеру его проевропейских взглядов. Многие аналитики полагают, что успехи, записанные на счет Давутоглу, вместе с растущей симпатией к нему со стороны европейских канцелярий беспокоили Эрдогана, который видел в премьере уже не союзника, но конкурента. Теперь следует ждать и перестановок в кабинете министров. По слухам, его возглавит министр транспорта Бинали Йылдырым, зять президента, о котором известно, что он играет в рулетку в сингапурских казино. Пропрезидентские издания начинают говорить о «западных заговорах», направленных на свержение Эрдогана в пользу Давутоглу. «Исламская турецкая партия» теперь разделена на четыре части: одна за нынешнего президента; другая — за бывшего президента Гюля; третья, хотя и малочисленная, за Давутоглу; четвертая — за проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в изгнании в Соединенных Штатах. Вместе с тем, отставка премьера может привести к досрочным выборам, результаты которых, на этот раз, не будут бесспорными для ПСР.

Армянская апостольская церковь Святого Кириака в Диярбакыре не сможет получить награду Европейского союза за успешно проведенные реставрационные работы, передает Agenzia Fides (Ватикан). Действия армянской общины столицы Турецкого Курдистана по восстановлению памятника архитектуры удостоились премии ЕС в сфере культурного наследия. Однако вручить награду в самой церкви невозможно — ведь она была конфискована военными властями Турции в марте этого года якобы «в целях безопасности», наряду с другими храмами исторического центра города. Собор Святого Кириака является самой большой армянской церковью на Ближнем Востоке. Его величественные купола можно увидеть из любого уголка Диярбакыра. Нынешнее строение — это реконструкция здания, разрушенного в 1914 году.

Саудовский строительный гигант Binladen Group уволил 77 тысяч иностранных рабочих и готовится в ближайшем разорвать контракты с 12 тысячами местных рабочих и служащих, информирует AsiaNews. Ранее концерн использовал до 200 тысяч иностранцев на различных строительных площадках страны, преимущественно, египтян. Около 50 тысяч мигрантов отказываются покинуть страну, потому что им не заплатили, по крайней мере, за последние четыре месяца. Представитель компании подтвердил информацию о сокращении сотрудников, но утверждает, что со всеми ними полностью рассчитались. Binladen Group, которая принадлежит семье Усамы бен Ладена, сильно пострадала от экономического кризиса и обвала крана в сентябре 2015 года на работах в Большой мечети в Мекке, что привело к гибели 109 человек. В итоге сам король Салман решил прервать с концерном ряд контрактов. Официальные источники говорят, что безработица в Саудовской Аравии составляет 11,5%, но реальная цифра может быть гораздо выше.

Британия обещает принимать тысячи беспризорных детей из лагерей беженцев, рассказывает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Это решение приветствовал примас Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс. Под давлением со стороны парламента премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов взять не только 3.000 детей из лагерей беженцев на Ближнем Востоке, но и детей, зарегистрированных до 20 марта в лагерях в Греции, Италии и Франции (даты сделки ЕС с Турцией). «Я призываю католическую общину продолжать работать с местными органами власти и протянуть руку помощи беженцам, прибывающим к нам», — сказал кардинал. Несколькими днями ранее Николс в своей проповеди на ежегодной мессе для мигрантов подчеркнул, что католики должны протестовать против иммиграционной политики, которая могла бы подвергнуть жизнь детей опасности.

Реализация права на исповедание своей религии в 2015 году ухудшилась, говорится в докладе двухпартийной Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). Об этом сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Я боюсь, что мы проигрываем битву идей, — заявил в ходе презентации доклада председатель USCIRF Роберт Джордж. — Нам нужна поддержка американского народа по этому вопросу». Среди стран, вызывающих особую озабоченность, упоминаются Китай, Бирма, Северная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Эритрея. Комиссия также просит государственный департамент добавить в этот перечень Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Ирак, Вьетнам, Египет, Пакистан и Сирию. США должны быть лидером в принятии беженцев и жертв религиозных преследований, говорится в докладе. Нация должна поставить перед собой цель принимать 100.000 сирийских беженцев. Конгресс также обязан использовать «поправку Лаутенберга» в отношении иранских религиозных меньшинств, спасающихся от преследований со стороны правительства. Вместе с тем, комиссия USCIRF поставила вопросы к Европейскому союзу и России. Ксенофобия и преступления на почве ненависти, особенно по отношению к евреям, являются проблемой для Европы, в результате чего растет еврейская эмиграция. А в России «законы используются против Свидетелей Иеговы и мусульман, законодательство не требует никаких доказательств для обвинения в религиозном насилии и поэтому верующие могут быть осуждены просто за «провозглашение истинности или превосходства» своей религии».

Как консервативные католики должны реагировать на то, что Дональд Трамп оказался предположительно республиканским кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, спрашивает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Портал CatholicVote.org обратился к своим сторонникам с вопросом, что в данной ситуации должны делать католики? Есть три варианта: 1) не участвовать в голосовании; 2) голосовать за третьего кандидата; 3) голосовать за «меньшее зло». По мнению CatholicVote.org не участвовать в голосовании полностью аморально. Альтернативного кандидата нет, поэтому остается выбирать «меньшее зло». Трамп до недавнего времени поддерживал «право на аборт», откровенных врагов Церкви, у него нет фундаментальных принципов. Как президент он, по мнению CatholicVote.org, может стать катастрофой для страны. В то же время Хиллари Клинтон относится враждебно ко всему, что важно для католиков — от святости человеческой жизни до неприкосновенности религиозной свободы. Большего врага, чем президент США Хиллари Клинтон, у американской семьи не будет. Поддержка ее полностью противоречит католической совести. Поэтому многое зависит от того, кого Трамп выберет в вице-президенты, кто станет его кандидатами в Верховный суд. CatholicVote.org не исключает того, что Трамп может оказаться «меньшим злом», за которое нужно проголосовать, поскольку сегодня в США свобода вероисповедания остается серьезно нарушенной из-за обязательного медицинского страхования, введенного Бараком Обамой, засильем ЛГБТ-лобби, а также государственным финансированием сети абортивных клиник. Оттого католики обязаны продолжать борьбу за свои права, в том числе — и в политической плоскости.

В США продолжаются дебаты о христианстве Трампа, пишет на страницах Kath.net (Линц, Австрия) теолог Герхард Безье, преподающий в Стэнфордском университете в Калифорнии. Этот вопрос важен потому, что 70% избирателей всех американских избирателей и 90% процентов евангелистов настаивают на том, что президент Соединенных Штатов должен быть религиозным человеком. Но к какой Церкви принадлежит Дональд? Он трижды женат, выступает за контроль над рождаемостью и довольно пренебрежительно высказывается о женщинах, чернокожих и иммигрантах. Его либеральные рыночные идеи противоречат потребностям уязвимых групп населения. Кроме того, сведения о его религиозной принадлежности весьма противоречивы. Первоначально сообщалось, что он член Римско-католической церкви, потом было сказано про голландскую реформатскую Церковь и пресвитерианскую. Со своей нынешней женой Трамп венчался в англиканской (епископальной) Церкви. Сам претендент на президентский пост заверяет, что он набожный христианин, Библия — его настольная книга, он считает Церковь и религию важными, за исключением ислама, который Трамп рассматривает как проблему, потому что ислам распространил столько ненависти в мире. По этой причине он и выступил против мусульманской иммиграции в Америку. Однако многие отдают ему должное за то, что он не профессиональный политик и потому недипломатично говорит то, что многие избиратели думают. Люди устали от игр политического класса и хотят человека, который сделал себя сам, как некогда Рональд Рейган, который был вне политики, прежде чем его избрали президентом. В Трампе они хотят видеть такого человека. Но Рейган назвал себя христианином, чем Трамп похвастаться пока не может. Остается одна возможность для избирателей-христиан примирить свой выбор с собственными убеждениями: самый простой способ — это решить, что Трампа, возможно, просто неправильно поняли, но в конечном счете Дональд является хорошим христианином. Эта операция в уме устранит все противоречия между убеждениями избирателей-христиан и кандидатом от Республиканской партии.

С 19 мая по 25 июля в Ватиканских музеях будет открыта выставка белорусского сакрального искусства, информирует Radio Vaticana. Идея выставки родилась во время встречи государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина с белорусскими властями в марте 2015 года. Посетители смогут увидеть иконы и священные образы различных эпох, наиболее ярко представляющие белорусскую художественную традицию, пояснил директор Ватиканских музеев Антонио Паолуччи. Он выразил надежду, что на открытии будут присутствовать власти Белоруссии. «Культурные связи с народами Восточной Европы, в особенности православными — это верх желаний и планов Святого престола», — заверил Паолуччи. Белоруссия находится на границе между католическим и православным миром, поэтому выставка призвана показать те элементы белорусского сакрального искусства, которые сближают два «легких» Европы. Посетители смогут увидеть, «насколько западное христианство похоже и в то же время отличается от восточного». В Белоруссии значительная часть икон и предметов культа собраны в государственных музеях, хотя храмы, у которых они были конфискованы во время советского режима, снова открыты более двадцати лет. Также директор Ватиканских музеев сообщил, что они «работают над выставкой русского сакрального искусства, которая откроется, возможно, через год».

Католицький Оглядач (Львов, Украина) взял интервью у украинской журналистки, специализирующейся на теме религии, Ланы Самохваловой. Она является прихожанкой Украинской православной церкви Московского патриархата и говорит, что «задача номер один — демонтаж Московской патриархии, ибо это явный враг украинского». Она принадлежит к сообществу сторонников «будущей Украинской поместной православной церкви», создание которой видит двумя путями: «Первый — создать еще одну юрисдикцию Константинопольской патриархии, куда перейдет клир и паства УПЦ МП. Второй — паства и священство обеих юрисдикций, Московского и Киевского патриархатов, просят Константинополь признать каноничность УПЦ КП, на базе которой формируется единая Церковь. Второй вариант показался нам наиболее приемлемым». По ее словам, «при предыдущем предстоятеле (Владимир Сабодан, умер 5 июля 2014 года) УПЦ МП шла на сближение. А теперь продуцирует тезисы: Киевский патриархат — «раскольники», Московский — преследуемые, война на Донбассе — гражданская». Поэтому «нужна работа спецслужб. Начать следует с епископов, которые утопают в роскоши и блуде. Их страх перед Европой — это страх потерять свои «мерседесы». С ними стоит говорить так: «Владыка, вот вам кусок бизнеса. Оставьте украинскую Церковь». Также «должна быть активная работа Киевского патриархата в регионах. Иерархам следует знать имена всех священников УПЦ МП автокефального направления. На праздники, скажем, посылать им Евангелия в кожаных обложках с благословением патриарха Филарета, с предложением встретиться». А как может помочь государство? Ответ журналистки: «Никакая автокефалия не добывалась без него. Нужны все рычаги — дипломатия, информационная кампания, средства. Надо создать неправительственную организацию. Поставить четкие задачи, определить цели и сроки». По мнению Самохваловой, сценарий, который, скорее всего, ожидает УПЦ МП, это «медленное отсоединение от Москвы. Продлится 10−20 лет».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.