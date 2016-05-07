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9 мая в Москве, на Красной Площади, пройдет Парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом, юбилейном, году, на Параде было представлено огромное множество новинок российского военно-промышленного комплекса, в этом же году их будет немного. Тем не менее, как и все прошлые годы, на Красной Площади будет на что посмотреть.

Главная новинка Парада — военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Новинками Парада Победы на этот раз станут обновленные и модернизированные образцы уже показанной ранее военной техники. Пожалуй, наиболее интересной из них станет самая новая версия уже ставшего легендарным военно-транспортного самолета Ил-76 — Ил-76МД-90А. Самолет тратит меньше топлива, чем предшественники и более экологичен — все это благодаря установке новых двигателей ПС-90А-76. Грузоподъёмность самолета также увеличилась, а электроника машины была кардинально обновлена. Самолет начинает поступать на вооружение ВКС и МЧС России.

Другой новинкой станет бронеавтомобиль «Тигр-М» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ». Благодаря нему стрелок может вести огонь находясь в бронемашине, в том числе и на ходу, имея возможность использовать тепловизионный прицел. Цели распознаются на расстоянии до 2500 метров, а прицельный огонь из 12,7-мм пулемета можно вести на дистанциях до 2000 метров.

Еще одной небольшой новинкой станут новые российские коллиматорные прицелы для стрелкового оружия, которые продемонстрируют в составе экипировки личного состава «Ратник». Ранее они не демонстрировались, и являются производством валдайского оптико-механического завода «Юпитер».

Как мы выше и говорили — на фоне прошлогодней премьеры бронетехники нового поколения, этот Парад будет заметно скромнее, но кое-что новое ценители все-таки увидят.

Еще одна возможность посмотреть на технику нового поколения

В основном, на Параде Победы этого года будет продемонстрирована та же техника, что и в прошлый раз, за некоторым исключением. Зрители ещё раз увидят предсерийные образцы новейшей бронетехники: танки Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата», боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР) на средней гусеничной платформе «Курганец-25», а также боевые машины пехоты на колесной платформе «Бумеранг». Вся перечисленная техника выполнена по модульной схеме — на имеющихся платформах возможно «собирать» разные типы техники. К примеру, на платформе «Армата» был создан тяжелый БМП Т-15, который был продемонстрирован на Параде в 2015 году. Однако, на этот раз Т-15 продемонстрирован не будет — с чем это связано, пока не ясно. Возможно — это экономия средств, так как техническая готовность изделия была достаточно высока — в 2016 году был сделан первый заказ от Министерства обороны на эти машины.

Танк же Т-14 отличается от своего предшественника Т-90 (который также будет представлен на Параде) принципиально новой компоновкой — экипаж располагается не в башне, а в отдельной бронекапсуле, что повышает его выживаемость при поражении боекомплекта машины. Помимо этого, выживаемость машины повышает система активной защиты «Афганит», сбивающая боеприпасы противника на подлете, и новая динамическая защита.

Кроме того, в очередной раз будут продемонстрированы новейшие 152-мм самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и их предшественники «Мста-С». Из более привычной техники можно будет понаблюдать за модернизированными БТР-82А, новыми боевыми машинами десанта БМД-4М, которые максимально унифицированы с БМП-3 (они также будут) и десантируемыми БТР-МДМ «Ракушка», бронеавтомобилями «Тайфун-У» и «Тайфун-К», а также противотанковыми ракетными комплексами «Корнет-Д» на базе шасси «Тигр».

Набор средств противовоздушной обороны будет таким же, как и в прошлые годы — по Красной Площади проедут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Бук-М2, ЗРК малой дальности «Тор-М2У», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и ЗРК большой дальности С-400 (несмотря на то, что изначально сообщалось о том, что участия в Параде они на этот раз не примут). Таким образом, зрители увидят основные средства ПВО, образующие эшелонированную защиту воздушного пространства России.

Ну и самым любимым зрелищем для многих зрителей станет проход мобильных межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс», которые могут нести до 4 ядерных боеголовок на расстояние до 11 000 километров. Данная система активно поступает на вооружение российской армии, являясь одним из ключевых элементов ядерного щита страны.

Воздушная часть Парада: Су-35С в составе «тактического крыла»

Количество летательных аппаратов, которые пролетят на Параде Победы в этом году, равно 71 — в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мы уже отметили, что новинкой воздушной части Парада станет военно-транспортный Ил-76МД-90А. Также новостью станет пролет наиболее современных серийных многофункциональных истребителей Су-35С в составе фигуры «тактическое крыло». В одной группе с 4 Су-35С пролетят 4 фронтовых бомбардировщика Су-34 и 2 многофункциональных истребителя Су-30СМ.

Помимо этого, зрители увидят целый ряд уже ставших привычными самолетов и вертолетов: стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-95, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-27 и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в фигуре «Кубинский бриллиант», перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» и Ил-76МД, военно-транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8, штурмовые вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М.

Воздушный Парад закроет группа штурмовиков Су-25 «Грач», которая нарисует в небе Флаг России.

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