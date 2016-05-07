



Александр Степанович Попов в год окончания университета. 1883

Отчего же мир считает автором изобретения Гульельмо Маркони? Ему лишь год спустя удалось со своего аппарата передать сигнал на полтора километра с крыши лондонского почтамта в другое здание. Позже он провел первую публичную демонстрацию изобретения на равнине Солсбери, добившись передачи радиограмм на расстояние 3 км.

Возможно, всё дело в секретности. Александр Попов работал тогда в Морском военном ведомстве, что ограничивало возможность публикации результатов — они относились к секретной информации. Следуя обещанию о неразглашении, Попов широко не рекламировал свои работы. Такими обязательствами маркиз Маркони связан не был, отчего и успел сообщить в печати о своем аппарате, а также запатентовать его в июле 1897 года.

И всё же заметка о демонстрации Поповым своего опыта «по передаче радиосигналов на расстояние без проводов» появилась в мае 1895 года в «Кронштадском вестнике», но, как говорится, кто его читал? Сам Попов, когда увидел в печати сведения об изобретении радиотелеграфа Маркони, сделал заявление о том, что приоритет в радиотелеграфировании принадлежит ему, а созданный им прибор идентичен прибору Маркони.

Радиоприемник А.С.Попова

Этот прибор возник из установки для учебной демонстрации опытов Герца, построенной российским физиком с учебными целями еще в 1889 году: вибратор Герца служил ученому передатчиком. Позже Попов заинтересовался опытами англичанина Оливера Лоджа, сделавшего радиоприемник на основе модифицированной им «трубки Бранли» — устройства для сцепления металлических опилок под действием электромагнитных волн. Этот прибор российский физик усовершенствовал, введя в схему реле, которое запускало механизм обратной связи. Вот эту работу он и представил коллегам 7 мая 1895 года, выступив с лекцией «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» в Русском физико-химическом обществе в Санкт-Петербурге. Использовав свой аппарат, он передал сигнал с помощью азбуки Морзе из одной аудитории в другую.

Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний в атмосфере (грозоотметчик) А.С.Попова. 1895

Путь в науку Александра Попова был извилист. Сначала выходец из семьи священника с Урала пошел по стопам отца: в 10-летнем возрасте был отдан в духовное училище, а затем поступил в Пермскую духовную семинарию. Однако священником не стал, и после окончания общеобразовательных классов семинарии успешно сдал вступительные экзамены на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Подрабатывая электромонтером в конторе «Электротехник», Попов увлекся проблемами новейшей физики и электротехники. Защитил по этой теме диссертацию, но в университете не остался. Поступил на работу в Морское училище Кронштадта в качестве инструктора по уходу за электрооборудованием военных кораблей. Стал преподавателем в Минном офицерском классе: ученого влекли исследования, а там имелся хорошо оборудованный физический кабинет. В свободное от преподавания время Попов ставил опыты, связанные с изучением электромагнитных колебаний.

Телефонный приемник системы Попова-Дюкрете 1900 г

Как завершились эти опыты, известно: человечество получило радио. Но мир изобретений имеет свои законы. Кто первым получил патент — «того и тапки». Если бы Попов успел запатентовать свой аппарат, то шедший параллельным курсом Маркони, пришел бы к финишу вторым, а значит, остался бы с носом. Кстати, насчет самостоятельности открытия Маркони есть сомнения. Еще живя в Италии он занимался у известного физика, профессора Болонского университета Аугусто Риги, который был в переписке с Поповым и знал об изобретении россиянина. Не исключено, что именно Риги воспрепятствовал получению патента Маркони в Италии, для чего тот переехал в Лондон и уже там зарегистрировал свой аппарат.

Маркони оказался отличным коммерсантом — он сумел заинтересовать перспективами радио всех и найти деньги, суля немыслимые прибыли. Бессребреник Попов не имел средств на то, чтобы, запатентовав, как положено свое изобретение, наладить выпуск устройства (иначе зачем получать патент). С опозданием он предпринял попытку доказать свое первенство. Сразу после публикации об опыте итальянца Попову в сотрудничестве с российскими военно-морскими силами удалось передать сигнал на 10 километров, а через год — на 50. Однако Маркони успел юридически оформить свое изобретение. Более того, он создал крупное акционерное общество («Маркони К°»). Для работы в своей фирме пригласил многих видных ученых и инженеров. Построил первую стационарную радиостанцию на острове Уайт, обеспечившую связь острова с материком на расстоянии 23 км. А в 1898 году открыл в Челмсфорде первый «завод беспроволочного телеграфа» со штатом в 50 человек. За изобретение радиосвязи предприимчивый итальянец даже получил в 1909 году Нобелевскую премию. Александра Степановича Попова к тому времени уже не было в живых: он умер 13 января 1906 года, скоропостижно, от инсульта.

Памятник А.С. Попову в Одессе возле института связи его имени

Что до русского изобретателя, то об его открытии мир долго вообще не знал. Да и Россия не спешила с поздравлениями. Лишь в советское время о Попове как изобретателе радио заговорили на государственном уровне. В честь 50-летия его изобретения постановлением Правительства СССР 7 мая было объявлено Днем радио. Произошло это 2 мая 1945 года. Полвека — для признания!