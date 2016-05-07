



На прошлой неделе австрийская пресса посвятила немало внимания проблемам России и постсоветского пространства, среди которых концерт Валерия Гергиева в освобожденной Пальмире, разъедающая украинские банки коррупция и умение России бороться со своими врагами с помощью крайне правых и крайне левых.

Кремль гнобит Евросоюз

Колумнист газеты Der Standard Пауль Лендваи призывает внимательно изучить мотивы и методы российской государственной идеологии и пропаганды. Автор венской газеты отмечает, что, несмотря на тяжелый экономический кризис, из-за которого, по его подсчетам, 39% российских семей испытывают серьезные финансовые трудности, и резонансное «панамское дело», в поддержку президента Путина высказались в марте все те же 82% населения. Одновременно с этим последние события на Украине и в Сирии утвердили во мнении многих западных комментаторов в том, что путинская Россия, невзирая на экономическую слабость, «практически по собственному усмотрению доминирует в центральных областях мировой повестки дня, как писала Neue Zuercher Zeitung». В силу мощного информационного и политического лобби, поддерживаемого крайне правыми и крайне левыми, подчеркивает Der Standard, Кремлю удалось еще сильнее дестабилизировать Евросоюз, уже расколотый тремя кризисами (миграционным, финансовым и террористическим). Информационную борьбу, которую ведет огромный пропагандистский аппарат, пугает австрийцев Лендваи, поддерживает целый интернационал из настроенных против Америки сторонников теорий заговора, евроскептиков, национал-популистов и антикапиталистов.

Коломойский: сами самогон мы гоним, сами самогон мы пьем

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Владислав Рашкован настроен реформировать коррумпированный банковский сектор своей страны, сообщает Wirtschaftsblatt. Впрочем, до настоящей «деолигархизация» банков, к которой стремится Рашкован, Украине ещё далеко, отмечает экономическое издание из Вены. Так, доля так называемых инсайдерских кредитов составляет от 70 до 80%, Таким образом, банки стали магазинами самообслуживания для бизнеса олигархов, выдающимся примером чему является «Приватбанк» Игоря Коломойского. По данным НБУ, 45% выданных им кредитов получили предприятия самого олигарха. Изменить ситуацию призван разработанный НБУ трехлетний план, предполагающий установление максимума для «инсайдеров» в 25% от банковского капитала. Издание также отмечает значительное сокращение объема торговли Украины с Австрией. Так, в 2014 году австрийский экспорт сократился на 24,9%, а в первые 9 месяцев 2015 года еще на 43,1%. «Текущее развитие украинского рынка к сожалению не благоприятствует новым инвестициям», — ссылается Wirtschaftsblattна данные Австрийского внешнеэкономического центра.

Хофер умеренный

Норберт Хофер — фаворит намеченного на 22 мая второго тура президентских выборов в Австрии заявил о необходимости поддерживать во внешней политике «равноудаленность от США и России», сообщает Kronen Zeitung. При этом, по мнению кандидата от Австрийской партии свободы, «крайне разумно» было бы отменить санкции в отношении России. На вопрос о признании Крыма российским политик ответил уклончиво, намекнув на то, что «дипломатический паркет скользок». Таким образом, делает вывод газета из Вены, Хофер старается соответствовать имиджу вполне умеренного политика — в том же интервью он открестился от праворадикальных движений, к которым близки многие его коллеги по партии, а также заявил о готовности привести к присяге нового канцлера из числа социал-демократов в случае ухода с должности Вернера Файмана.

Увядает торговля с Россией

После двух лет катастрофического падения экспорта в Россию австрийским предприятиям не стоит ждать изменения тренда в этом году, отмечает Die Presse. Согласно внутренним прогнозам Австрийского внешнеэкономического центра ожидается дальнейший обвал — по словам торгового советника австрийского посольства в Москве Дитмара Фелльнера падение должно составить от 10 до 20%. Тем не менее, это лучше прошлогодних показателей, когда падение составило 38,1% или почти 2 млрд евро. Венская газета отмечает, что процесс сжатия российской экономики уже достиг дна, однако на ощутимый рост рассчитывать не приходится. Это связано с долгосрочными контрактами и фазами планирования в таких отраслях, как машиностроение и производство комплектного оборудования, которые смогут позитивно повлиять на торговую статистику в лучшем случае в 2018 году. Таким образом, даже в случае ослабления санкций в нынешнем июне и отмены российского продовольственного эмбарго, грустно констатирует Die Presse, оживление станет заметным только во втором полугодии 2017 года.

Прокофьев в Пальмире

По мнению Wiener Zeitung, Россия безусловно может праздновать освобождение Пальмиры. Но состоявшийся в четверг 5 мая в освобожденном сирийском городе концерт вызвал у журналистов венской газеты зависть с политическим уклоном. По их мнению, торжество имеет странный привкус — и не только из-за участия виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, «скомпрометированного панамским архивом». Wiener Zeitung отмечает, что даже самая прекрасная музыка мира не может отменить факта, что сирийский конфликт не разрешен, а также того, что Путин в Сирии воюет не только против террористов, но и за опального на Западе президента Башара Асада. Издание также отмечает, что Валерий Гергиев уже не в первый раз прославляет русское правительство на «завоеванной территории», проводя параллели с его концертом в Южной Осетии в 2008 году (когда и как Россия завоевала Пальмиру, венские газетчики умалчивают).