



Алиев посетил прифронтовой район Тертер

Вслед за министром обороны на этой неделе прифронтовые области посетил и президент Ильхам Алиев. На встрече с военнослужащими в Тертерском районе 2 мая он выразил уверенность в том, что у Азербайджана «абсолютное превосходство на линии соприкосновения в Карабахе», а «боевые позиции укреплены». В случае артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Азербайджана Алиев готов принять «любые меры» для их подавления, передает агентство Azertag.

В тот же день в своем выступлении Алиев отметил, что хотя «нет смысла в переговорах ради создания видимости», все же Баку придерживается достигнутого 5 апреля перемирия. «Мы следуем достигнутому соглашению. Мы и сегодня придерживаемся этого перемирия», — его слова передает Trend.az.

Алиев обвиняет армянскую сторону в обстреле мирных жителей: «Они пытались отбить у нас возвращенные нами территории. Увидев, что вернуть эти территории не удается, что азербайджанский солдат, азербайджанский офицер стоит там крепко и защищает свою Родину, армянская сторона начала провокации против гражданского населения». В случае очередной «провокации», Алиев готовит «необходимый и последовательный ответ». Yeni Musavat расценивает визит Алиева как «месседж» о том, что «азербайджанская армия будет беспощадной, пока последний армянский оккупант не покинет оккупированные территории». «Визит президента в прифронтовую зону и его предупреждения означают, что Азербайджан не только не намерен терпеть оккупацию, но и не приемлет капитулянтский мир, а наша армия готова к последнему и решительному бою», —комментирует оппозиционная газета.

Турецкий генерал в Баку и создание «дрона-камикадзе» в Турции

Пока президент занимается морально-боевой подготовкой армии, Турция приступила к реализации договора об обмене военным и гражданским персоналом. 3 мая в Баку прибыл руководитель общего командования жандармерии Турции, генерал армии Галиб Менди, передает AПA. В течение недели он встретился с руководителями военных ведомств — главой МВД Рамилем Усубовым, командующим внутренними войсками Шахином Мамедовым и министром обороны Закиром Гасановым, а также обсудил военное сотрудничество двух стран.

Одновременно Musavat передавала о создании турецкого ударного беспилотника «Bayraktar TB2» (дрон-камикадзе) и получении Турцией статуса 6-ой страны в мире, производящей БЛА, оснащенные оружием. Musavat видит в технологическом прогрессе Турции выгоду для Азербайджана. «Военно-техническое сотрудничество между братскими странами и военный союз Турции и Азербайджана повысят боевую способность нашей армии. В любом случае, создалась возможность для усиления военного сотрудничества между Баку и Анкарой. Это очередной месседж агрессору», — пишет газета.

Степанакерту и Еревану понадобился «совет самого умного армянина»

Баку внимательно следит за возрастающей в последнее время политической активностью бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна. 3 мая, впервые за 18 лет он посетил Карабах. Minval.az полагает, что Степанакерту и Евревану понадобился совет «самого умного армянского политика», хотя его «сверг карабахский клан». «Этот незаконный визит связан с вопросами, как сепаратистскому режиму выйти из тяжелого положения, как отклонить очередной сокрушительный удар азербайджанской армии и поднять боевой дух армянской армии», — комментирует издание. В Баку обратили внимание на сопряженность визита по времени с обострением карабахского конфликта 2 апреля.

«Если после триумфа азербайджанской армии режим Саргсяна и сепаратистский режим почувствовали необходимость проконсультироваться с ним, значит, агрессор находится в тяжелом положении», — продолжает информагентство. Minval. az надеется, что экс-президент «донесет до Саакяна и Саргсяна смысл месседжей Ильхама Алиева, который побывал в прифронтовой зоне за день до него».

Musavat указывает на перемены в позиции Тер-Петросяна, ссылаясь на его поддержку Саргсяна: «Если прежде, Л. Тер-Петросян… призывал к конструктивной политике компромиссов и взаимного консенсуса, то… после неожиданной встречи с Саргсяном с ним произошла новая метаморфоза, и он открыто подыгрывает властям».

«Признание Карабаха Ереваном — путь к войне»

3 мая правительство Армении объявило о намерении рассмотреть законопроект о признании Карабаха. Хотя пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмят Гаджиев согласился с главой МИД России Сергеем Лавровым в том, что «нет причин для паники», Баку на всякий случай предупредил о последствиях. «Мусаватисты» уверены, что признание обернется открытой войной. «Руководство Армении понимает, что признание «независимости» Карабаха будет означать прекращение переговоров с Азербайджаном. Официальный Баку никогда не будет вести переговоры с Ереваном, признавшим «независимость» Карабаха. А это прямой путь к войне», — пишет Musavat.

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы считает, что такой шаг нарушит международное право, «перечеркнет … многочисленные предложения Минской группы ОБСЕ» и положит конец мирному процессу. А это не оставит Баку «другого выбора», цитирует посла агентство АПА. «Мы готовы к мирному решению вопроса. Но если не будет решаться мирным путем, то будем решать военным путем», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва». При этом, вспоминая неудачный опыт аналогичных инициатив, Бюль-бюль оглы сомневается в том, что официальный Ереван в этот раз признает Карабах.

Позицию правительства разделяют не только оппозиционные СМИ, но и политики. «Признание так называемой Нагорно-Карабахской республики означает смертельный удар в целом по переговорному процессу. И естественно, после таких шагов переговорный процесс потеряет всякий смысл», — утверждает глава партии «Мусават» Иса Гамбар. Как и посол в России, он не воспринимает всерьез реальность признания. «Это очередной промежуточный шаг по признанию, который одобрило правительство Армении. Это просто попытка давления на переговорный процесс, попытка давления на Азербайджан, попытка обострить ситуацию, чтоб добиться каких-то преимуществ для себя», — добавил политик.

Несмотря на критику некоторых СМИ о том, что якобы Москва вводит в переговорный процесс Степанакерт, в вопросе признания Карабаха за позицию Кремля в Баку спокойны. Haqqin.az обращает внимание на недавнее заявление Лаврова.

«Когда я был в Ереване, общался со своим коллегой министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном по телефону, а потом в Москве уже после событий начала апреля мне была четко подтверждена приверженность Еревана мирному урегулированию. Это означает, что статус Карабаха будет определен в контексте общей договоренности, а не в одностороннем порядке», — заявил глава российского МИД. Проправительственное информагентство Азербайджана расценило высказывания Лаврова как «предупредительный» сигнал для Армении.

«Российский дипломат в определенном смысле предостерегает Ереван от необдуманных действий, призывая к ответственности. Ведь ситуация в любой момент может выйти из-под контроля в силу нацеленности Баку разрешить кризис собственными силами. Лавров об этом открыто не говорит, но на это намекает», — пишет Haqqin.az.