



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Одесса… Май 2014-го, май 2016-го… Кровь, слезы, отчаяние одних. Чувство превосходства, торжество, вседозволенность других. Гнетущее до боли ощущение того, что все из рук вон плохо, все — не так, у тех, кто не утратил способности видеть и понимать, что в действительности происходит вокруг. Бьющая через край, принимающая все более и более уродливые формы эйфория у левусов и шкиряков, упивающися очередной «победой».

Майские события 2016 года со всей очевидностью показали, что в отношениях с юго-востоком Киев не намерен ничего менять, выстраивая их на подавлении и запугивании, не останавливаясь перед применением любых, даже самых грязных и позорных методов. Первомай и годовщина трагедии на Куликовом поле пришли в Одессу в сопровождении фашиствующих молодчиков из так называемого полка «Азов». Это страшно, но это и символично. После «майдана» Европа приходит в Украину непременно в тесной связке с неонацистами всех мастей и пошибов, в обнимку с ними. Та ли это Европа, ради интеграции с которой стоило приносить такие жертвы? Те ли это хваленые ценности, во имя которых стоило жечь сначала бойцов «Беркута» в период «майдана», потом одесситов в ходе событий 2 мая 2014 года, затем — весь Донбасс, чтобы, в конце концов, устроить сеанс циничного глумления над памятью жертв Куликова поля?

Вопреки заполошным воплям «майдана» — нареченного его апологетами «Евромайданом»! — о том, что люди в центре Киева стоят и скачут («кто не скачет, тот москаль!») ради того, чтобы украинцы стали жить, как европейцы, Украина к Европе не приблизилась ни на шаг. Наоборот, отдалилась еще сильнее, чем при В. Януковиче, который, якобы, превратился в единственное препятствие на пути к светлому европейскому будущему. По сути дела, безнадежно отдалилась. Настолько безнадежно, что даже свержение новых «януковичей» делу уже не поможет.

Произошло нечто другое: Европа пришла в Украину. Точнее говоря, под видом Европы в Украину пришло неоколониальное управление, опирающееся на коррумпированную элиту, беззаконие, штыки добровольческих вооруженных формирований. Такая, с позволения сказать, Европа, отбрасывает любые формы диалога с тем, кто думает иначе, чем власть, строит отношения между властью и обществом, между частями общества на запугивании, насилии, подавлении. Она предполагает не дискуссию, а диктат, не свободу, а подчинение одних другим, основанное на психологическом прессинге и угрозе физического уничтожения.

«Если пустите «вату» на Куликово поле, устроим бойню», — с таким предупреждением обратились прибывшие в Одессу банды радикалов, включая полк «Азов», к властям. И с легкостью добились того, чего требовали вопреки всякой логике, здравому рассудку, наконец, Конституции и законам Украины, гарантирующим гражданам свободу слова, мысли, собраний. Полиция не допустила одесситов на главное место событий мая 2014-го, лишив их возможности почтить память жертв трагедии. И права на это. Свобода одних в очередной раз после «майдана» обернулась полнейшей несвободой для других. В роли этих «других» опять выступило большинство, терроризируемое агрессивным меньшинством.

Одним из символов начального периода военных действий в Донбассе волею судеб стала визитка Яроша, найденная на месте едва ли не первой в «донбасской операции» Киева провокации с участием «Правого сектора». Ярош свою миссию выполнил, сегодня в деле другие провокаторы и другие провокации. После майских событий в Одессе два года спустя впору, думается, заняться на месте очередных событий провокационного свойства поисками то ли «директивы Авакова», то ли «визитки Саакашвили». Именно министр внутренних дел и одесский губернатор независимо друг от друга стали главными провокаторами, пускай и закулисными. Именно они, каждый по своей линии, каждый, руководствуясь собственными интересами и преследуя личные цели, всеми силами нагнетали ситуацию накануне годовщины трагедии, требуя «принять меры».

Усилиями А. Авакова, все явственнее утрачивающего остатки способности ориентироваться в пространстве и времени, в потоке откликов мнимых триумфаторов одесской годовщины появились… японские мотивы. Как и все, к чему прикасается рука министра, перекрученные и искаженные до неузнаваемости. Вместо того чтобы подписывать несуразные стишки в стиле японских «хайку», новоявленному любителю поэзии из МВД стоило бы прислушаться к мнению японцев о том, что происходит в Украине. Американский историк японского происхождения Х. Куромия (стоящий, кстати, на четких и последовательных проукраинских позициях) говорит: «Единственный путь преодоления этого кризиса (в Донбассе — Я.Р.) заключается в том, чтобы Киев стал гораздо более привлекателен для Донбасса, чем Москва». Для Одессы после 2 мая уже стал. Работа по повышению степени «привлекательности» со стороны Киева запомнится одесситам на всю жизнь. Как, впрочем, и жителям Донбасса, хлебнувших горя в куда большем объеме, чем их одесские сограждане.

Несколько дней спустя после годовщины одесской трагедии 2014 года в шведском городке Борлэнг темнокожая социальная активистка Т. Асплунд в одиночку встала на пути колонны местных неонацистов из «Северного движения», вскинув в знак протеста против их манифестации вверх правую руку со сжатым кулаком. Некоторое время они так и двигались, как бы, вместе. Они, молча, продолжая движение вперед. Она, тоже молча, отступая спиной вперед перед численно значительно превосходящим противником, но не уступая ему дороги. Затем один из мужчин, шедших в первом ряду, рукой отстранил женщину, не причинив ей вреда, и колонна продолжила марш. Сопровождавшие ее — колонну — полицейские удержали антифашистку от продолжения протеста. В результате стороны остались при своем. Но ведь — именно стороны, не одна из них, как в Одессе, как в Украине в целом, а каждая. При своем, не при том, что им навязывает кто-то, а том, что они сами считают своим. Шведским неонацистам в голову не пришло избивать или убивать оппонентку. Полиция даже не думала содействовать им в этом или прятать в голову в песок. Кто-то скажет: в Швеции это возможно, на нее не нападает Россия. Но ведь и на Украину Россия не нападает! Если бы — не приведи Господи! — напала, ситуация сегодня выглядела бы по-другому. И в Донбассе, и в Одессе, и, смею предположить, в Киеве.

Украина — не Европа, Украина — не Швеция. Новый сеанс террора в Одессе показал, что Киев продолжает движение в направлении, заданном «майданом», все больше и больше отдаляясь и от Европы, и от европейских ценностей, и от демократии по-европейски, и даже от того недо — или полудемократического состояния, в котором Украина пребывала при Л. Кучме и В.Януковиче. После «визиток» Яроша и Саакашвили уже заготовлены новые инструменты провокаций. События 2 мая никого ни в центральной, ни в местной власти ничему не научили. Террор в отношении одесситов решено продолжать и даже усиливать. 9 мая в Одессе решено открыть… «фильтрационные пункты».