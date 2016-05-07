Папа Римский Франциск снова удивил российское общество. На днях отечественные средства массовой информации облетели снимки понтифика в Ватикане, где он принимает и прикрепляет к своей рясе георгиевскую ленточку — крайне важный и волнующий для всех нас символ победы в Великой Отечественной войне, которую мы будем вскоре отмечать 9 мая.

Павел Дорохин У каждого человека есть выбор, на чьей он стороне – воина со злом или коварного дракона

Человеком, подарившим этот сюжет, стал депутат Государственной думы, представитель фракции Коммунистической партии Павел Дорохин. «Вчера (4 мая — ИА REGNUM) у меня была возможность присутствовать на генеральной аудиенции папы Римского Франциска на площади Святого Петра. Меня поставили в ложе для почетных гостей первым. Думаю, не случайно. Я сказал папе, что через пять дней у нас великий праздник — День Победы, вручил ему памятную медаль к 70-летию Победы. Сказал, что наш народ заплатил за нее 26 миллионов душ, просил папу быть вместе с нашим народом и в знак солидарности надеть георгиевскую ленту. Он сам ее надел на рясу, и беседа продолжилась», — рассказал депутат РИА Новости. По словам Павла Дорохина, когда он подошел к Франциску, тот по-русски приветствовал его словами: «Христос Воскресе» и поздравил с Пасхой. «Я сказал, что у нас продолжается послепасхальная Светлая седмица… Я ему также передал журнал с фото патриарха Кирилла и сказал, что мы рады их недавней исторической встрече. Папа через меня передал благословение нашей стране», — добавил депутат. Он также передал понтифику копию знамени Победы и поблагодарил за солидарность с российским народом.

Поразительно, но жест понтифика внес смущение не только в среду эгоцентричного в своей обидчивости украинского общества, которого корежит от георгиевской ленточки как бесноватого от святой воды, но и поляков. Точнее, меч прошел посреди сердец литовских поляков и Варшавы. Представляющий Избирательную акцию поляков Литвы (AWPL) депутат местного Сейма Збигнев Еджиньский так прокомментировал поступок Франциска: «Папа Римский в отличие от некоторых закомплексованных литовских политиков и продажных журналистов понимает смысл георгиевской ленты. Вальдемар Томашевский (глава AWPL, который 9 мая публично носит георгиевскую ленту — ИА REGNUM) доказал, что он на голову выше, чем «ура-патриоты» — бывшие коммуняки, с точки зрения здравого смысла и трезвого взгляда на очевидные вещи. Провидение на нашей стороне. Правда побеждает всегда». Действия папы приветствовал и литовский политолог польского происхождения Богуслав Рогальский. Он отметил, что Франциск еще раз показал, что его не интересует «гниль» мира политической корректности. Понтифик называет вещи своими именами и указывает на ценности, которые должны быть важны для каждого христианина в его борьбе со злом и лицемерием. Папа лично прикрепил георгиевскую ленту к рясе. Таким образом, он дал ясный знак и показал истинное значение этого символа.

«Так давайте вспомним, что представляет собой этот символ, — продолжает доктор Рогальский. — Он является покровителем рыцарства и борьбы со злом, драконом. А сегодня — это главный символ победы над фашизмом. И так должно быть. Святой Георгий есть покровитель борьбы с тотальным злом. Сейчас Европа нуждается в таком покровителе, как никогда. Распространяющийся релятивизм, отход мира от христианских ценностей, радикальная исламизация — большая угроза для нашего времени. В такие времена символика имеет огромное значение. Франциск, кажется, понимает прекрасно это и показывает нам, что на пути вековой битвы между добром и злом нужно расставлять дорожные указатели, чтобы помнить ошибки истории и не повторять их. Папа прикрепил ленту Святого Георгия, чтобы отпраздновать День Победы над преступной системой, построенной нацистской Германией. Это важный жест для всех христиан, поддержка тех, кто, несмотря на распространение чумы политкорректности, может идти против течения и не дать себя запугать».

Конечно, это большой камень, прежде всего, в литовский огород, так как нынешний Вильнюс отвергает символику, связанную с георгиевской ленточкой. Не случайно, как пишет портал BALTNEWS. lt, реакцией литовских иерархов Римско-католической церкви на новость о жесте папы Франциска стала «растерянная тишина». Католическое духовенство Вильнюса категорически отказалось обсуждать эту тему с нашим столичным корреспондентом, сообщило издание. Хранят молчание и специализирующиеся на пропаганде местные СМИ. Единственно, чем косвенно в Литве упрекают понтифика, напоминанием о том, что георгиевская ленточка после Крыма приобрела иное значение, став символом «вооруженных сепаратистов, которых на Украине поддерживает Россия». Раздражен не только Вильнюс. Авторитетная варшавская газета Rzeczpospolita отозвалась о поступке Франциска: «Папа с символом российских националистов. С лентой Святого Георгия в последнее время связаны российские сепаратисты из Украины. С этим же ассоциируют ленту в Восточной Европе. Знает ли папа об этом? Наверное, нет».

Не будем гадать за понтифика, чего он знает и чего он не знает (второго, думается, меньше, чем первого). В любом случае для Франциска георгиевская ленточка — это личная история. Ведь имя Хорхе, которое он получил при крещении, и дано ему было в честь Святого Георгия, поэтому в Ватикане 23 апреля, когда весь католический мир празднует память великого христианского воина (а православный мир — 6 мая), является выходным в честь именин папы. За победу над змеем и за мужество в страдании Святой Георгий называется Победоносцем. Как писал великий английский христианский мыслитель XX века, рыцарь-командор Гилберт Кийт Честертон, «многие считают битву св. Георгия просто волшебной сказкой. По-видимому, они правы… Чем отчетливей видим мы, как похожа жизнь на волшебную сказку, тем ясней, что эта сказка — о битве с драконом, опустошающим сказочное царство».

И у каждого человека есть выбор, с кем он и на чьей стороне в этой сказке — воина со злом или коварного дракона, живущего за счет человеческих жертвоприношений.