



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Персонажи, пытавшиеся в феврале 2016 года устроить очередное сидение на Майдане, были похожи на призраков, заблудившихся во времени и пространстве. Желающие повторить «евромайдан», видимо, так и не поняли, что никаких спонтанных восстаний масс в зависимых от Запада государствах не бывает. Какой бы сложной ни была внутренняя финансово-экономическая ситуация, насколько бы коррумпированным и преступным не был режим, но он будет существовать ровно до тех пор, пока внешняя сила не даст команду на его смещение. Тогда у «революции» появятся спонсоры, внутри «режима» найдутся предатели и он, потрепыхавшись для приличия, безвольно рухнет…

Пока режим Порошенко устраивает Запад. Под чутким контролем старшего брата украинское правительство проводит «еврореформы». Украинцы жалуются на их результат, но ни о какой неадекватности реформаторов не может быть и речи. Украинские патриоты очень даже грамотно готовят страну к финальной распродаже активов, что предполагает доведение их стоимости до минимальных величин. Очевидно, что чем хуже будет положение в экономике, тем дешевле будут стоить выставленные на продажу предприятия. В такой ситуации постоянные просьбы Киева оказать ему финансовую поддержку просто смешны. Зачем украинцам деньги? Чтобы надували щёки и торговались за то, что должно за копейки перейти в собственность западных корпораций?

Пока режим Порошенко устраивает не только Запад, но и существующую оппозицию. Ни «Блоку Тимошенко», ни «радикалам» Олега Ляшко, ни «Оппозиционному блоку», ни другим политическим силам нет смысла бороться за власть, пока украинская экономика окончательно не ляжет на дно, а тарифы на услуги ЖКХ не вырастут до рыночного уровня. Неслучайно во время очередного правительственного кризиса никто из оппозиционных партий даже не пытался выставить своего кандидата на пост премьера. Место доходное, но претендовать на него может только персонаж подобный герою романа «Золотой телёнок» — зиц-председатель Фунт. За «сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок — в тюрьме». Таковым «Фунтом» оказался ближайший соратник украинского президента, человек с дивной для украинского уха фамилией Гройсман. Вот он и будет укладывать экономику «на дно», довершая начатые Яценюком реформы.

Если не произойдёт ничего экстраординарного, то до осени 2016 года Порошенко с Гройсманом могут чувствовать себя спокойно. Можно воспринимать это как шутку, но весна и лето холодный сезон для государственного переворота. Украина — аграрная страна. Пока идут сельскохозяйственные работы, поднять на бунт толпы народа крайне сложно. Зато после сбора урожая — самый раз. Особенно с учётом того, что в настоящий момент правительство Гройсмана объявило об очередном повышении цен на газ для населения, которое больней всего ударит по жителям «газифицированного» украинского села. С 1 июля на Украине вырастут тарифы на центральное отопление на 75−90%. Разумеется, в летний период скачок цен пройдёт незаметно, зато в отопительный сезон он вызовет крайне нездоровые настроения в обществе.

Предвидя подобный расклад, вице-премьер министр Павел Розенко уже предложил крестьянам отказаться от использования газа. «Для жителей сельских территорий перспективно в плане энергосбережения. Да, это радикальный шаг… непопулярный шаг… но необходимо думать над отказом от потребления газа. Исходя из динамики рыночных отношений, рыночной цены на газ и экономической ситуации в Украине, очевидно, что цена на газ уменьшаться не будет. И поэтому нужно искать альтернативу, более дешёвую альтернативу и вообще, Украина должна, это как национальная идея, резко уменьшить потребление газа. Уменьшение потребления газа — это шаг к энергетической независимости», — заявил чиновник в эфире Еспресо.TV.

Очевидно, что в качестве альтернативных источников энергии можно рассматривать солому, навоз и окрестные лесопосадки, которые и без новых тарифов на газ заметно поредели. Однако киевский режим проблемы украинских доходяг не волнуют. Порошенко называет установление Кабинетом министров новой цены на природный газ «мощным антикоррупционным шагом». Об этом Порошенко заявил во время недавней встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса. Напомню, ранее природный газ для населения отпускался по более низкой цене, нежели для промышленных предприятий. По мнению Порошенко, установление единой цены для всех потребителей будет формировать «правильный подход к энергосбережению и диверсификации энергоснабжения, к вопросам энергобезопасности и борьбы с коррупцией в нефте-газовом секторе».

Разумеется, западные товарищи приветствуют столь оригинальную форму борьбы с коррупцией. Однако простые украинцы эту самую борьбу понимают несколько иначе. Для них она предметна и её олицетворением является сама власть. По искреннему убеждению украинцев именно из-за «злочинной влады» несметные богатства пролетают мимо их широко оттопыренных карманов. Впрочем, проблема существующего режима даже не в том, что думают о коррупции украинцы. Их мнением любая киевская власть пренебрегала всегда. О коррупции в полный голос заговорили на Западе. Почти два года её не замечали, а тут такая неприятность вышла… команда олигархов и прославленных жуликов не оправдала надежд. Сигнал уловили «доноры» западных фондов, представители «свободной прессы», которые уже не стесняясь выставляют Петра Порошенко в качестве главного виновника всех провалов.

Случайностью такое изменение отношения Запада к украинской власти назвать нельзя. Нынешний режим превратился для Европейского Союза и США в постоянную головную боль, снять которую не может даже его роль инструмента заточенного на ослабление России. Инструмент оказался тупым во всех смыслах. Ведь если подобная неадекватная политика киевского режима будет продолжаться и дальше, то вместо антироссийского кордона может появиться территория с пророссийскими настроениями. Это не преувеличение. Точно так же, как проевропейские настроения подпитывались обещаниями высокого уровня жизни, точно так же пророссийские настроения могут вернуться на фоне радикального падения уровня жизни. Подобная перемена уже происходила десять лет назад во времена правления Виктора Ющенко.

К тому же, вопреки ожиданиям Запада и надеждам Киева, «российский орешек» оказался крепче, чем предполагалось. Если говорить об антироссийских санкциях, то они ударили по экономике европейских стран точно таким же образом, как по Украине «блокада» Крыма и другие антироссийские выходки. Украина и Запад дружно выстрелили себе в ноги и теперь не могут понять ради чего? Чтобы поддержать российского производителя? В сущности, так оно и есть.

Смешно наблюдать, как любое заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу превращается в шоу, в котором представители Запада выглядят полными идиотами. Защищая своих подопечных, они вынуждены не замечать преступлений украинских националистов, игнорировать тот факт, что именно Киев срывает выполнение минских соглашений. Однако подобный цирк не может продолжаться вечно. Изменения настроений в странах ЕС в пользу России нельзя списывать на «путинскую пропаганду». Поддержка украинских националистов, продолжение санкционной войны ослабляет сами западные режимы, что в конечном итоге может закончится приходом к власти более лояльных Москве политических сил. Значит, Европа должна дистанцироваться от Украины, а существующую власть надо непременно менять.

Друзей и союзников у Порошенко давно нет. Он всех настроил против себя и превратился в жалкое подобие Януковича. Олигархи его ненавидят за то, что «борется с коррупцией» в интересах узкого круга заинтересованных лиц. Боевики националистических батальонов ненавидят Порошенко за «минские соглашения». Армия за провалы в «зоне АТО». Народ ненавидит Порошенко вообще за всё, включая дурную погоду. Его ненавидят русские, украинцы, националисты и антифашисты.

Когда-то в Грузии был президент Саакашвили. В августе 2008 года он пытался силой решить «осетинский» вопрос. Итог известен. Южная Осетия стала признанным независимым государством. В Грузии сменилась власть. Новое грузинское руководство не стало пророссийским, но и больших проблем Москве оно уже не создаёт. Потому вопрос лишь в том, когда Запад даст сигнал убрать Порошенко и каким образом это будет сделано. Тогда у «революции» появятся спонсоры, внутри «режима» появятся предатели и он, потрепыхавшись для приличия, безвольно рухнет. Не важно, кто в итоге придёт к власти в Киеве. Важно то, что проблему физического выживания украинцев без России решить невозможно.