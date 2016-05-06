Не пора ли внести поправки в Конституцию? Какую роль играет горнорудная отрасль в экономике страны? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошлой неделе.

noviceromano Киргизия

«Свободу герою индейского народа!»

На минувшей неделе в киргизских СМИ одной из ведущих тем стало обсуждение недостатков Конституции. В качестве основания для необходимости менять Основной закон околовластная пресса указывала на вредные для страны нормы, позволяющие международным организациям диктовать республике свою волю.

Поводом для подобных выводов стал призыв Комитета ООН по правам человека к властям Киргизии освободить из-под стражи правозащитника Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному лишению свободы по обвинению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Газета «Вечерний Бишкек», комментируя сложившуюся ситуацию, приводила слова читателя одного из местных интернет-сайтов: «Можно закрыть страницу истории Киргизии как государства. Больше этого государства нет, и, возможно, его и не было. Ныне существует пародия на государство, а вы, господа патриоты, можете бросить свои знамена и разойтись по домам. Поиграли и хватит. Смысла нет во всех ваших потугах, вы напоминаете детей в песочнице, которые, построив дома из песка и огородив их, начинают защищать свою собственность. Но потом их забирают родители, возвращая в реальность. Вот в такую реальность попала и Киргизия».

По мнению доктора исторических наук Айнуру Арзыматовой, в большинстве случаев международные организации вполне резонно и взвешенно занимаются защитой прав человека, но в случае с Азижаном Аскаровым — фактически «отошли от реальности».

«Призыв ООН и ОБСЕ по освобождению Аскарова — это попытка оказать вредное влияние на независимость государства. Международным организациям необходимо раскачать стабильность в Киргизии. Больше всего огорчает, что они хотят усилить историю Азимжана Аскарова. Через него вызвать межнациональную нестабильность, поднимают вопрос национального меньшинства. Эта вещь равноценна нанесению ущерба суверенитету независимого государства. Когда НПОшники подняли у нас вопрос о сексуальных меньшинствах, общественность отвергла это, а теперь прицепились к данному вопросу», — цитирует эксперта газета «De-факто».

В несовершенстве Конституции СМИ обвинили местных правозащитников: «Обратим внимание читателя на один важный нюанс, — пишет Focus.kg. — В составе рабочей группы по подготовке Конституции редакции 2010 года были привлечены представители НПО, точнее, готовые продать собственное государство, чтобы отработать западное финансирование, Дмитрий Кабак, Жылдыз Камчыбекова и другие «овечьи катышки в кутыре масла». (Киргизская пословица, русский аналог которой звучит как «Ложка дегтя в бочке меда» — прим. ИА REGNUM). Именно по их рекомендации второй пункт 41 статьи Конституции был оформлен в такой редакции: «Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека Киргизская Республика принимает меры по их восстановлению и/или возмещению вреда». … Бесспорно, этот момент преднамеренно лоббирован НПО».

Еще одним виновником местная пресса назвала «отца» киргизской Конституции — лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Газета «ПолитКлиника» высказала мнение, что «Текебаев мырза начинает избегать ответственности, что можно проследить в последнем заявлении (о том, что существует мораторий на внесение изменений в Основной закон Киргизии до 2020 года — прим. ИА REGNUM)».

«Текебаев начал избегать ответственности. Это правда, потому что приближается день, когда придется отвечать перед народом. Омурбек Чиркешович написал книгу, в которой хвастается, что сослужил великую службу киргизскому народу. Но этого не видели ни мы, ни народ. Политики умеют только разглагольствовать, важно надувая губы. Возможно, сами они благоденствуют, купаясь в богатстве. Неправильно написать некачественную Конституцию и этим хвастаться», — согласился с «ПолитКлиникой» советник начальника Генштаба Киргизии Токтогул Какчекеев.

Обозначив «проблему», провластные СМИ и «говорящие головы» предложили решение: надо как можно скорее внести изменения в Основной закон.

Радио «Азаттык» привело в качестве примера слова советника президента Киргизии Бусурманкула Табалдиева. «Представьте, если тот же комитет ООН по правам человека примет решение, подобное тому, что было опубликовано по Аскарову, якобы в защиту прав человека, но в поддержку каких-либо религиозных террористов, других сил, разжигающих межэтническую рознь? То есть, некие «правозащитники», прикрываясь решением комитета ООН, станут требовать от Киргизии освободить экстремистов и террористов? Что нас ожидает в таком случае? Теракты? Кровь мирных жителей? Поверьте, на этом фоне требования освободить Аскарова покажутся цветочками. В Комитете ООН по правам человека 18 международных экспертов. Решения принимаются 12-ю голосами. И эти 12 человек, которые, возможно, и не знают, где находится Киргизия, будут решать судьбу всей страны?» — аргументировал свою позицию экс-глава спецслужб республики.

Между тем, как сообщило ИА «24.kg», другая часть общественности Киргизии высказалась категорически против внесения поправок в Основной закон, утверждая, что никаких изменений в имеющейся ситуации после этого не наступит, а также, что они недостаточно обоснованы с точки зрения права.

«На самом деле многострадальная Конституция тут вообще ни при чем. Для юриста приведенные доводы — очень смешное обоснование. Да, подобная норма есть, но она привязана к другой норме той же Конституции, в которой говорится, что международные договоры являются составной частью правовой системы нашей страны. … Мы поменяем эту норму (41-ю статью Конституции КР — прим. ИА REGNUM), но остается еще одна — 6-я. Что мы должны делать с ней? Давайте выйдем тогда из системы ООН. Но Всеобщую декларацию прав у нас никто не отменял. Понимаете, нельзя из контекста вырывать текст и на основе этого что-то править, говорить, что Основной закон несовершенен и нуждается в доработке», — подчеркнула экс-глава правозащитной клиники «Адилет», депутат парламента Киргизии, в прошлом известная правозащитница, Чолпон Джакупова.

Правозащитники же, как пишет «BBC. Кыргыз кызматы», считают, что президент, правительство и парламент Киргизии должны незамедлительно освободить «удерживаемого без вины» Азимжана Аскарова, выплатив ему материальную и моральную компенсацию.

«По делу Аскарова до этого времени около десятка международных организаций и правозащитников обращались к власти Киргизии. Но эти обращения не обладали юридической силой. Решение Комитета по правам человека ООН обладает юридической силой, власть обязана его выполнить», — заявила руководитель правозащитного центра «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова в интервью «Киргизской службе Би-Би-Си».

Газета «Фабула» не согласилась с точкой зрения киргизских правозащитников, отметив при этом, что у них, «по всей видимости, нет ни стыда, ни совести»: «Эти правозащитники так упорно защищают животное Аскарова, который убил людей, граждан Киргизии. На их фоне меркнет даже ласточка, защищающая своих птенцов от змея. Разве защищали они настолько рьяно хоть одного простого, бедного киргиза? После отчета Госдепартамента США они обратились к президенту с наглой ложью, это раскрыло их истинные лица».

Газета «Эгемен» на своих страницах процитировала озвученную на анонимном сайте для «слива» компромата «Slivkg» инициативу о том, чтобы на официальном уровне предложить американским властям обменять «разжигателя межнациональной вражды и человекоубийцу» Азимжана Аскарова на «героя освободительного движения индейцев в США» Леонарда Пелтиера: «Хотя Аскаров преступник, пусть себе едет в США. От кары Всевышнего ему не уйти. Выразим солидарность с коренным населением США в их стремлении освободить своего лидера, героя-мученика. Надо обратиться к правительству США, пусть освобождают Леонарда Пелтиера в обмен на Аскарова и отправляют в Киргизию».

Киргизские недра: проблемы и перспективы

Еще одной темой, на которой киргизские средства массовой информации заострили внимание, стала горнорудная сфера Киргизии и проблемы, возникающие в деятельности задействованных в ней предприятий.

Газета «Эркин Тоо» напомнила читателям о том, какое влияние на экономику республики и формирование ее бюджета оказывает разработка местных месторождений: «От конкурсов на получение лицензий на разработку месторождений в республиканский бюджет поступило $121 млн. Например, в 2015 году было проведено пять открытых конкурсов. От победителя конкурса на получение разрешений на разработку золоторудного месторождения «Джеруй» (второе по запасам золота в Киргизии — прим. ИА REGNUM) поступило $100 млн, угольного месторождения «Бел-Алма» — $1 млн 70 тыс., золоторудного месторождения «Тереккан», «Перевальное» и золото-сурьмяного месторождения «Терек» — $20 млн. Кроме того, было проведено 26 аукционов по выдаче разрешений на разработку местных рудников, от которых бюджет в итоге пополнился на $1 млн 603,5 тыс.».

Газета «Вечерний Бишкек» напомнила, что недавно в Киргизии состоялось заседание круглого стола «Инвестиционные перспективы горнодобывающей отрасли в 2016 году», в ходе которого местные эксперты и чиновники пришли к единому мнению: стране необходимо в первую очередь повысить инвестиционную привлекательность.

«В Киргизии насчитывается 20 наименований полезных ископаемых. Если брать около 20 наименований твердых полезных ископаемых и рассчитать, какая может быть инвестиционная привлекательность, то с учетом потерь, расходов и затрат могли бы получить в экономику Киргизии около $80 млрд чистой прибыли», — процитировало издание члена совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Дуйшенбека Камчибекова.

Газета «Асман плюс» привела на своих страницах слова доктора экономических наук Асылбека Аюпова о том, что за 25 лет независимости в Киргизию пришел только один серьезный инвестор, поскольку государство больше ничего не сделало для того, чтобы в страну пришел иностранный капитал.

«Конечно же, речь идет о «Кумторе» (разработчик одноименного крупнейшего в республике золоторудного месторождения — прим. ИА REGNUM). При этом какие бы ошибки ни были допущены, запуск и успешное функционирование этого проекта — единственно достижение на поприще привлечения иностранного капитала в развитие нашей экономики. Спросите у любого серьезного зарубежного бизнесмена, что он знает о нашей стране, какая отрасль для него привлекательна. И ответ будет один — горнорудка», — подчеркнул эксперт.

Мнение о том, что горнодобывающий сектор является одним из самых перспективных для экономики Киргизии, озвучил и информационно-аналитический портал «StanRadar.com», опубликовавший интервью с директором Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбеком Зилалиевым, рассказавшим об имеющихся в этой сфере проблемах и о том, как государство их решает.

«Она [ситуация в горнорудной отрасли] довольно сложная. Отчасти это связано с мировым кризисом. Если же говорить о структурных вещах, регулятивных, то ситуация изменилась. Недавно мы собрали представителей более 30 добывающих компаний. Целью мероприятия было наладить обратную связь и проговорить имеющиеся проблемы. Мы хотели «сверить часы» с бизнесом и понять, в правильном ли направлении мы движемся. По результатам встречи мы скорректируем подходы к работе. Руководители высказали ряд замечаний. Но в целом, я был удовлетворен тем, что они дают положительную оценку последним двум-трем годам работы Госгеологии. На данном этапе вопросы регулирования в горнорудке идут в правильном направлении. Конечно, еще много предстоит сделать, но вектор выбран верно», — подытожил глава Госгеологии.