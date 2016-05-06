



Иван Шилов ИА REGNUM reiting

Трендом месяца становится усиление губернаторов, привлекающих в возглавляемые регионы инвестиции и демонстрирующих значительные успехи в сфере импортозамещения. Также укрепляются главы традиционно аграрных субъектов Федерации.

Апрельский рейтинг демонстрирует стабильность позиций традиционных лидеров. Мэр столицы Сергей Собянин сохраняет первую позицию, второе место — по-прежнему у главы Чечни Рамзана Кадырова, на третьем — президент Татарстана Рустам Минниханов, четвертую строку занимает губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Два пункта прибавляет, поднимаясь с седьмого на пятое место, Владимир Якушев, губернатор Тюменской области. Глава Кемеровской области Аман Тулеев стабилизируется на шестой строке. Седьмую занимает теряющий два пункта губернатор Московской области Андрей Воробьев; причиной, скорее всего, становятся события конца марта: более 1,5 тысячи жителей Подмосковья вышли на митинг за отставку главы региона. Восьмое и девятое места сохраняют за собой губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин.

Прибавив один пункт, первую десятку замыкает глава Башкортостана Рустэм Хамитов; власти республики активно отстаивают республиканский пакет «Башнефти», несмотря на планы правительства РФ продать принадлежащий ему пакет акций предприятия.

Один пункт прибавляет, занимая 12-ю строку, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Глава Воронежской области Алексей Гордеев также прибавляет одну строку, поднимаясь на 15-ю. Глава региона выступил лоббистом интересов местных аграриев на федеральном уровне, написав письмо в Министерство сельского хозяйства с заявлением о недостаточности субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам; в ответе ведомства говорится, что там готовы рассмотреть дополнительные запросы.

Осенью Владимирская область примет международный форум «Россия — спортивная держава»; глава региона Светлана Орлова защитила концепцию мероприятия на федеральном уровне и получила одобрение министра спорта Виталия Мутко, что приносит ей две строки рейтинга и 18-е место. Три пункта прибавляет, поднимаясь в зону «очень сильное влияние» и занимая 19-е место, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров; в Ставрополе прошел инвестиционный форум «Энергия Кавказа», на котором регион-хозяин представил инвестпроекты на 1,2 млрд рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев замыкает топ-20 (плюс один пункт); в регионе под влиянием ОНФ сделали ставку на улучшение каналов связи между сельхозпроизводителями и властью; введена должность полпреда губернатора по взаимодействию с фермерами.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, как мы и прогнозировали, теряет набранные месяцем ранее позиции, опускаясь на 25-е место и покидая зону «очень сильное влияние» (минус семь пунктов). На это повлияли несколько факторов: ручной режим, примененный для выплаты долгов по зарплате значимому для региона предприятию, не принес ожидаемых результатов; скандал с фальсификацией документов на строительство стадиона к чемпионату мира 2018; массовая акция политических конкурентов — ложная рассылка СМС-сообщений самарским абонентам об уходе главы региона из жизни.

Федеральный центр согласовал разрабатывавшийся с конца 2015 года план долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре, зафиксировав финансирование в размере почти 63 млрд руб. до 2025 года; глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт прибавляет сразу 15 пунктов, занимая 26-ю строку.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, подписавший указ об очередной волне оптимизации и сокращении чиновничьего аппарата в целях бюджетной экономии, поднимается на 12 строк и занимает 27-ю позицию. На подобную динамику могло повлиять и то, что руководство Международной федерации студенческого спорта (FISU) высоко оценило подготовку региона к грядущей Универсиаде-2019.

Волгоградские дороги, вновь отмеченные на федеральном уровне: об их неудовлетворительном качестве упомянул в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин; скандал с арестом всего руководства крупнейшего металлургического предприятия «Красный октябрь», выполняющего в том числе гособоронзаказ — все это негативно влияет на позиционирование губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Глава региона теряет 11 пунктов, занимая 35-е место.

Сразу 27 пунктов прибавляет, занимая 41-ю строку, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Сергей Морозов. Несмотря на значительные претензии к Морозову, ставка федеральной власти на выборах определенно сделана на него. И.о. губернатора Забайкальского края Наталья Жданова, проработавшая в этом качестве два месяца и заявившая на конференции Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» о решении баллотироваться в губернаторы, поднимается на 16 строк, занимая 54-е место.

Глава администрации Ненецкого АО Игорь Кошин после ситуативного взлета месяцем ранее возвращается к февральским позициям (58-я строка, минус семь пунктов); возможно, сыграла роль в негативной коррекции и волна сообщений о коррупции. Семь пунктов теряет и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (84-я строка); в нескольких селах республики возникли конфликты по поводу крупных участков спорных земель, и власти пока не удается примирить стороны — местных жителей и крупные коммерческие компании.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в марте Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,36 Кадыров Рамзан Ахматович И.о. главы Чеченской Республики 2 2 7,17 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,89 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 6,75 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 5 7 6,64 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 6 6 6,50 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 5 6,41 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 8 8 6,35 Дюмин Алексей Геннадьевич И.о. губернатора Тульской области 9 9 6,30 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 10 11 6,27 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 11 10 6,13 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 12 13 6,00 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 13 12 5,95 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 14 14 5,89 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 15 16 5,82 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 16 15 5,80 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 17 17 5,78 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 18 20 5,73 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 19 22 5,70 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 20 21 5,67 Сильное влияние Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 21 19 5,64 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 22 25 5,60 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 23 23 5,55 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 24 29 5,47 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 25 18 5,45 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 26 41 5,42 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 27 39 5,40 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 28 26 5,37 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 29 30 5,33 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 30 31 5,29 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 31 32 5,25 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан 32 27 5,20 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 33 36 5,18 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 34 35 5,12 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 35 24 5,00 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 36 28 4,96 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 37 33 4,90 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 38 34 4,87 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 38 4,85 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 40 42 4,82 Морозов Сергей Иванович И.о. губернатора Ульяновской области 41 68 4,80 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 42 43 4,75 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 43 46 4,70 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 44 37 4,67 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 45 52 4,63 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 46 40 4,61 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 47 47 4,58 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 48 49 4,53 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 49 51 4,49 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 50 44 4,46 Среднее влияние Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 51 48 4,42 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 52 53 4,40 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 53 50 4,37 Жданова Наталья Николаевна И.о. губернатора Забайкальского края 54 70 4,35 Руденя Игорь Михайлович И.о. губернатора Тверской области 55 54 4,33 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 56 56 4,30 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 57 61 4,28 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 58 45 4,22 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 59 64 4,20 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 60 57 4,17 Темрезов Рашид Бориспиевич И.о. главы Карачаево-Черкесской Республики 61 67 4,15 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 62 55 4,11 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 63 59 4,05 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 64 66 4,00 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 65 60 3,93 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 66 69 3,85 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 67 63 3,81 Битаров Вячеслав Зелимханович И.о.главы Республики Северная Осетия-Алания 68 80 3,77 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 69 71 3,74 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 70 62 3,70 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 71 58 3,66 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 72 76 3,62 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской Республики 73 65 3,59 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 74 79 3,55 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 75 72 3,53 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 76 75 3,47 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 77 78 3,40 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 78 73 3,35 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 79 83 3,30 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 80 74 3,28 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 81 82 3,21 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 82 84 3,17 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 83 81 3,14 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 84 77 3,00 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 85 85 2,29

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Николенко Кирилл (Агентство политических и экономических коммуникаций, Владимирская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).