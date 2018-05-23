Российское информационное пространство взбудоражила новость о «запрете русских фамилий» в Таджикистане. СМИ сообщили — теперь имена и фамилии в республике будут присваиваться согласно национальным традициям и единому реестру. Из сообщений прессы следовало, что в паспорте условного «Иванова» теперь будет значиться «Иванзода» или «Иванпур» или «Иванйён».

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Известие вызвало негодование россиян, обеспокоенных вытеснением русского мира в бывших союзных республиках. На волне популярности был создан даже онлайн «таджикизатор» имени и фамилии, позволяющий узнать их написание на таджикский манер.

Изменения в законодательство, вводящее «правильное» написание фамилии, имени и отчества в документах, были приняты еще в начале марта, но резонанс нововведение вызвало после сообщения о нем заместителя руководителя управления регистрации актов гражданского состояния таджикского Минюста Джалолиддина Рахимова.

Отклик не заставил себя долго ждать — посыпались заявления об ущемлении прав российских соотечественников. «Таджикистан от нас зависит практически полностью, начиная от обеспечения безопасности, заканчивая всеми финансовыми потоками, которые так называемые трудовые мигранты перечисляют на родину. Я думаю, достаточно звонка даже не кого-то из первых лиц нашего государства просто с прозрачным намёком, что, ребята, мы завтра вам перекроем границы и введём визы, и я думаю, там у них все поголовно Ивановыми и Петровыми станут радостно и вспомнят, как они знали русский язык в советское время», — заявил в тот же день член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Илья Дроздов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Слова сенатора пресса восприняла предсказуемо: СМИ запестрели броскими заголовками об угрозах России ввести визы с Таджикистаном.

Теперь заволновалась уже таджикская общественность. Основания для беспокойства были — большинство таджикистанцев, не имеющих возможности найти работу на родине, ищут средства для пропитания в России. Почти половина ВВП этой среднеазиатской страны зависит от заработков соотечественников-мигрантов, работающих за границей дворниками, строителями, продавцами на рынках. Если визы будут введены, и без того не самое комфортное положение таджиков в России дополнительно усложнится.

Отчасти успокоим возмущенную общественность. Если верить документам, этнических русских новые правила коснуться не должны. Представители нацменьшинств по-прежнему вправе называть детей, давать им фамилию и отчество согласно своим традициям. Нововведения касаются только этнических таджиков.

Пункт 11 статьи 20 закона «О государственной регистрации актов гражданского состояния» гласит: «Право национальных меньшинств на имя в Республике Таджикистан гарантируется согласно их национальным традициям. Представители национальных меньшинств, являющиеся гражданами Республики Таджикистан, по своему желанию могут осуществлять присвоение имен своим детям согласно Реестру таджикских национальных имен или своим национальным традициям. Порядок написания фамилии, имени и отчества граждан-представителей национальных меньшинств осуществляется в соответствии с правилами орфографии соответствующего языка».

Информацию о запрете фамилий и отчеств на «русский лад» опроверг и сам Рахимов. Он отметил, что закон не запрещает русские окончания в фамилиях и носит рекомендательный характер, ребенок получает фамилию отца или матери или фамилию, образованную от имени отца.

«Так что если фамилия родителей ребенка заканчивается, к примеру, на «ов», «ев» — Петров, Каримов, они вправе дать эту фамилию своему ребенку», — пояснил он.

Напомним, что в первой половине марта президент республики, «таджикизировавший» свою фамилию почти десять лет назад, подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым фамилии будут формироваться при помощи таджикских суффиксов «зод», «зода», «ӣ», «иён», «фар». Кроме того, отныне запрещено называть детей именами, «чуждыми таджикской культуре», обозначающими названия птиц и животных, вещей и товаров, а также словами и словосочетаниями, унижающими честь и достоинство человека и разделяющими людей по сословиям.

Отделения ЗАГС уже сейчас предлагают списки, из которых можно выбрать подходящее имя для ребенка. Единый реестр, которого должны будут придерживаться сотрудники ЗАГС, пока не утвержден.

Эксперты считают, что инициативы о смене фамилий преследуют несколько целей: сократить культурное влияние России, а также переключить внимание населения с текущих проблем на тему национальной гордости и «возвращения к истокам». Не исключен и еще один мотив — любая массовая смена документов может быть весьма прибыльным делом.

В сухом остатке ситуация такова: в Таджикистане живет немногочисленная русская диаспора (менее 50 000 человек). От «фамильного закона» она, похоже, не пострадает. В целом же присутствие России в стране и регионе постепенно сокращается. Освобождающееся место занимают Китай и страны арабского мира.