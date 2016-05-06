



Красноармейская иллюстрированная газета. №17(138), сентябрь 1946 Перед началом марша 4-й Гвардейской Кантемировской танковой дивизии по Красной площади в День танкистов 8 сентября 1946. Слева — Герой Советского Союза младший лейтенант Г.И.Грамаренко. Рядом с ним — гвардии капитан В.Н.Демурин и гвардии старший сержант Г.А.Подраманцев

В одном из посланий апостола Павла есть мысль о том, что завещание полностью осознаётся потомками только после смерти завещателя. Те, у кого родители или учителя уже ушли из этой жизни, сами, думаю, не раз убеждались в её истинности. Это не значит, что, если у тебя есть что сказать, надо обязательно умереть, чтобы тебя услышали. Но после смерти услышат лучше. Именно эта кажущаяся несправедливость каждый год навевает на меня особенную печаль накануне 9 мая.

С ней я думаю об отце, его друзьях, его поколении. Их уже давно нет рядом, но у меня такое впечатление, что от отца, который умер в 2005 году, я за последние годы перенял больше, чем за всю жизнь до его ухода. Это, конечно, не так. С детства передо мной был его пример. Я, можно сказать, вырос в его фуражке и с его полевой сумкой. Он много читал мне вслух. А ещё были наши походы на рыбалку и в лес, совместный труд на земле, которого я тогда не любил, но всё равно старался из уважения к нему, всякий раз испытывая радость от сделанной работы. Было его настойчивое желание, чтобы я знал больше, чем он, и имел более широкие, чем, как он считал, были у него, возможности служить родине…

Но главным всё же всегда было моё благоговейное отношение к тому, что отец прошёл Великую Отечественную и вернулся с неё с боевыми орденами, тяжесть которых мне время от времени в виде поощрения давали ощутить на моей детской ручонке. На всю жизнь я останусь благодарным отцу за то, что он наделил меня и всю нашу семью ощущением прямой, физической связи со своим героическим поколением.

Связаны мы с ним и через семью моей жены, её отца и мать, которые тоже были участниками войны, военными строителями. Другие родственные нити война оборвала: у жены из четырёх ушедших на фронт братьев её матери трое погибли в 1941 и 1942 годах, и один умер от ран сразу после Победы.

Если говорить об отце, то он оказался на фронте в начале декабря 1941 года под Серпуховом в рядах 34-й отдельной стрелковой бригады, которой в составе 49-й армии предстояло наступать в направлении Недельное — Малоярославец. До этого были два года обучения в Ташкентском пехотном училище. Отец окончил его с отличием, но был распределён не в само училище командиром учебного взвода, как планировалось, а в 3-е управление Народного комиссариата обороны, то есть в военную контрразведку.

16 декабря его бригада была введена в бой, а 27 декабря отец получил тяжёлое ранение в голову. За это время его батальон, потеряв большую часть своего состава, освободил несколько деревень. Ему самому выпало командовать ротой, поднимать бойцов в атаку и цепляться за отвоёванное, когда немцы пытались контратаковать. За эти бои он получил орден Красного Знамени.

Рассказывал он мне и о том, о чём редко рассказывают ветераны — как тяжело отступать, приводить в чувство струсивших бойцов, останавливать панику… Ему тогда был всего двадцать один год, а бойцы были немногим младше, а многие и старше, чем он.

Его дивизия, 102-я стрелковая, полностью укомплектованная личным составом и вооружением, приняв первый бой с немцами под Лисичанском 8 июля 1942 года, за двадцать дней вынуждена была отступить до реки Маныч, где её остатки, около ста человек, с трудом пробились из окружения в районе Сальска. В наградном листе среди прочего написано: «Вывел из окружения стрелковый батальон, сохранив людей и вооружение». Судя по всему, это и были те самые остатки 102 СД, но для вышедших это, конечно, было большое, хотя и очень горькое счастье. Какое оно было горькое, я помню по его лицу, когда он смотрел «Они сражались за Родину». Особенно то место, где старшина разворачивает знамя своего полка, малой горстке из остатков которого удалось пробиться к своим.

Ему ещё раз довелось попасть в абсолютное пекло при освобождении Тамани, но он опять выжил. И по долгим военным дорогам дошёл до Праги.

Какую же радость должны были испытывать отец и люди его поколения 9 мая 1945 года! Они отстояли свою страну, своё государство, спасли свой народ от уничтожения. Повергли ниц не просто сильного противника, а исконного врага России, поистине человеконенавистническую силу, квинтэссенцию чуждого общественного строя.

Это ликование вылилось, как известно, в широчайшие народные гулянья в Москве и других городах. Родители жены были в ту ночь на Красной площади. Хорошо, что сегодня хотя бы в непраздничные дни мы можем видеть её такой, какой она встретила наших родителей тогда. Такой, какой она была во время Парада Победы, когда к Мавзолею были брошены фашистские штандарты; какой её видел отец, участник боевого марша 4-й Гвардейской Кантемировской танковой дивизии в первый День танкиста в 1946 году, во время многих послевоенных парадов.

Какое же негодование ветераны его поколения должны были испытывать в 1990-е, когда у них отняли их страну, их уважаемое положение, достойные пенсии; когда начавшаяся за несколько лет до этого вакханалия надругательства над Победой, подвигом, их жизнью приобрела поистине чудовищные формы!

Хорошо, что отец дожил до начала 2000-х и ощутил, что отношение к исторической памяти стало меняться. Тесть не дожил. Многие боевые товарищи отца не дожили.

Сказать, что отца, тестя, их друзей и однополчан мне сегодня не хватает, значит ничего не сказать. Острая боль в сердце постоянно напоминает, что очень многое недодал им всем. Недодал внимания, заботы, а главное — своего интереса к их жизни. Не внешней жизни, её я знал хорошо, а к жизни внутренней, мыслям и переживаниям, связанным с ключевыми для них событиями XX века и, прежде всего, — с Великой Отечественной войной.

Притупляет эту боль лишь мысль о завещании. Мы видим сегодня, что оно живо, и должны сделать всё, чтобы оно оставалось не только с нами, но и с нашими детьми и внуками.

Точно так же с нами должно оставаться завещание тех, кто отдал свою жизнь или просто честно служил Родине после Великой Отечественной войны — в Корее, во Вьетнаме, в ходе ближневосточных и африканских конфликтов, борясь с терроризмом и преступностью в России, защищая её суверенитет и границы. Кто служил ей, осваивая космос, укрепляя её обороноспособность, разрабатывая недра, развивая промышленность и сельское хозяйство, поднимая на ноги и воспитывая новых защитников и строителей.

А когда бывает особенно тяжело или, наоборот, в моменты кружащих голову успехов и побед нам надо всматриваться в их, отцовские и дедовские, лица на фотографиях, и этот взгляд из очень сурового и очень героического прошлого нашего народа будет лучшей защитой от всего наносного, неродного, конъюнктурного. И лучшим напоминанием о том, что Победа 1945 года в полной мере наша только до тех пор, пока мы тоже побеждаем.