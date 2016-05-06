



hi-news.ru Бумага белая, законотворческая

В современной России, по крайней мере, в банковской среде, размеры бизнеса градируют по суммам годового оборота. Считается, что крупный бизнес начинается с оборотов от миллиарда в год, средний бизнес от 400 миллионов до миллиарда. Меньше четырехсот миллионов — малый бизнес. Дальше идет мелкий и микробизнес.

По моему мнению, цифры эта достаточно завышены и неоднозначны, хотя бы потому, что оптовики, оперирующие суммами в районе миллиарда и строящие бизнес на быстром обороте денежных средств, имеют чистую прибыль в 10−20 миллионов, а то и меньше. Дальше по нисходящей. Но раз умные головы решили, значит решили…

Хочу поделиться размышлениями о проблемах предпринимателей, попадающих в категорию малых, мелких, микро… и т.д.

Предпринимательская деятельность в нашей стране контролируется. Контролируется всеобъемлюще и достаточно жестко. Количество контролирующих организаций превышают все разумные пределы. И особенности нашего законодательства, и даже не столько законодательства, а его трактовки исполнителями, в том, что от заботы «контролеров» не защищен никто. Любая коммерческая организация не застрахована от такого «форс-мажора». В понимании наших контролирующих органов все предприниматели не только «нарушители», но зачастую и «преступники».

И коррупция в нашей стране имеет место быть. Ну, по крайней мере, ее отдельные проявления, как утверждает пресса.

Да, с ней борются, но она есть. И наши мелкие, да и средние бизнесмены этой коррупции неинтересны. Взяточники стали осторожнее, соответственно, суммы взяток выросли. Не могут бизнесмены позволить себе такие взятки, чтобы от них отстали. Но какой бы «контролер» не был, «коррупционер» или нет, у него есть должностные обязанности, и соответственно результаты его работы, которые необходимо показывать. И здесь появляются наши мелкие бизнесмены, с которых денег не возьмешь, но на них можно делать показатели, пресловутые «палки».

Возьмем простой пример. Оптовая торговая фирма, попадающая под определение малого или среднего бизнеса. Преимущества таких организаций, в отличии от простых посредников, наличие собственных складских площадей. То есть, фирма имеет возможность закупать по привлекательным ценам товары, «передерживать» на складах, создавая товарные запасы, дожидаясь выгодных для себя отпускных цен. И вот, приходит ее величество, налоговая проверка. И она найдет нарушения. И насчитает недоимки, пени и штрафы. Например, на НДС. Просто не получив сведений от контрагента о подтверждении сделки. Фирма-поставщик могла сменить адрес, закрыться, быть перепроданной несколько раз. Да может быть элементарной «помойкой». Но наша-то организация товар действительно купила, честно оплатила, хранила его у себя и продала дальше. Но не тут-то было. Налоговые органы возложили проверку контрагентов на плечи самих коммерсантов. Поэтому будут и недоимки и пени, и штрафы. С которыми придется уже разбираться в суде, тратя время, нервы и деньги. Причем деньги немаленькие.

Да, судебная практика по таким делам достаточно положительная, но зачем доводить до судов? Все просто. У ФНС есть план. Пресловутая «палка» в отчетности по сравнению с АППГ (аналогичным периодом прошлого года). И попробуй-ка выяви меньше АППГ…

У правоохранительных органов тоже есть свои «палки». Что бы ни говорили с трибун высокие чины в погонах, «палки» были и будут. Ну, может, назовут иначе. Просто не умеет и не хочет система по-другому оценивать эффективность деятельности своих сотрудников. И выявление экономических преступлений требуется. С нарастающим итогом. И в положительной динамике по сравнению с АППГ. Вот сотрудникам и приходится выдумывать «палки». А на ком их сделаешь? Правильно, на малом бизнесе. У которого нет денег на «коррупционное прикрытие», нет высоких связей, нет высококвалифицированных юристов и адвокатов.

Неисполнение договорных отношений, банкротства, мошенничества, присвоения, «обналичка», вольно «гуляют» из сферы уголовного законодательства в сферу гражданских взаимоотношений и обратно, в зависимости от желания правоохранителей, иногда и «корыстной» заинтересованности, или указаний «власти предержащих».

Доходит до того, что на полном серьезе обсуждается в кулуарах возможность «выкружить» уголовные дела на отсутствие детских кресел у таксистов (вдруг авария), перегруз автобусов, несоответствие ГОСТам топлива на заправках (вдруг машина взорвется) и т.д. Не говоря о просроченных на пару часов продуктов. Да, это нарушения, да, заслуживают наказания, но не уголовного же. Есть Кодекс об административных правонарушениях, там все это подробно расписано.

Но «административка» правоохранителям неинтересна. Надо оправдать свое существование. Показать свою эффективность. Даже такими методами. Зачем заниматься раскрытием настоящих преступлений, когда можно по легкому и так «срубить палку». Страшно еще и то, что даже по таким материалам правоохранители всеми силами стремятся «утяжелить» состав «преступления». Руководство-то требует от них раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Вот и появляются организованные группы и преступные сообщества. Статистика растет, все счастливы. Естественно, кроме бизнесменов, попавших под каток системы.

Самое смешное, что любая коммерческая или некоммерческая организация подпадает под формальные признаки организованной группы. Есть лидер, прошу прощения, директор, который осуществляет общее руководство, ставит задачи и распределяет доходы, есть исполнители (в фирме — работники), которые исполняют свои роли в соответствии с разработанным преступным планом, извините, просто исполняют свои должностные обязанности, причем согласно трудовому договору и штатному расписанию.

И если еще лет десять назад не то что суды, но и даже следствие, весьма скептически смотрело на такие «ОПГ», то сейчас все наоборот.

Собрали материал, притянули за уши факты, возбудили дело, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Неоправданно жесткая мера для таких составов, тем не менее, отказы судов от арестов единичны, практика такая сложилась, несмотря на требования руководства страны адекватно подходить к мерам пресечения по экономическим составам.

А зачем следователю подозреваемый, сидящий в СИЗО? А так удобнее. «Злодей» сговорчивей. Он подписывает все, чтобы вырваться из этого кошмара. И мера пресечения в итоге становится мерой устрашения. А если еще и запугать как следует, то подозреваемого можно убедить избрать так называемый «особый» порядок судопроизводства. То есть наш бедный коммерсант все признает, суд доказательства не изучает, выносит приговор на основании обвинительного заключения следователя. Особенно этим отличалась расформированная ныне ФСКН, гордо заявлявшая, что 80% выявленных в стране организованных групп и преступных сообществ — это ее заслуга. Но правда, и «дать» суд может не более 2/3 от срока наказания.

А ведь изначально квалифицирующие признаки организованных групп законодатель вводил в Уголовный Кодекс для того, чтобы сбить волну действительно организованной преступности, захлестнувшую страну в 90-е годы прошлого века. Тогда же была и введено понятие «Преступное сообщество» (ст.210 УК РФ), с целью привлечения к уголовной ответственности настоящих лидеров организованной преступности, не совершавших конкретные преступления своими руками. Специфика организованной преступности тех лет была, прежде всего, в первоначальном капитале, полученном в результате преступных посягательств на личность и имущество (убить, украсть, отнять), который затем уже вкладывался в реальную экономику.

Но какое преступное сообщество может быть в предпринимательстве? Не может понятие «преступное сообщество», как особо опасное явление, распространяться на преступления в сфере экономики. Не настолько опасны они для общества в целом и конкретного гражданина в частности. Понятие преступного сообщества должно применяться только в сфере преступлений против личности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Все остальные сферы применения — это не просто накручивание статистики, но и огромные сроки наказания за незначительные преступления, ломание жизней и судеб граждан своей страны, способных своим умом, талантом, руками, создавать что-либо реальное в экономике.

А будет ли что-то создавать в дальнейшем, предприниматель, загремевший по «придуманному» уголовному делу в составе ОПГ в тюрьму за деяние, реально заслуживающего в лучшем случае, административного штрафа? Конечно же, нет.

Не забываем, что свои «палки» есть и у Роспотребнадзора и у Роскомнадзора, и у Ростехнадзора, Трудовой инспекции и т.д. и т. п… и так до бесконечности.

Наш предприниматель, только-только робко выглянувший из тени, обратно в эту же тень и прячется. И стремиться взять как можно больше прибыли сразу. Он не уверен, что его бизнес имеет перспективу развития, что в любой момент его не «закроют».

В итоге мы можем прийти к тому, что армия «контролеров» в погонах и без, ради собственного благополучия и безбедного существования в своей системе, способна «выбить» наиболее социально активную и созидающую прослойку нашего общества. Что вряд ли положительно отразится на стране в целом.

Надо убирать «палки» как понятие. Убирать насовсем. И окажется, что и преступлений в стране меньше станет. Настоящих преступлений, не дутых. И доверие к представителям власти на местах появится. Да и чиновники, нормальные, честные, умные государственные служащие будут все-таки работать на благо общества, а не выдумывать оправдания своего существования.