Великий философ современности Виктор Степанович Черномырдин как-то сказал: «Какую партию мы ни строим — все равно получается КПСС».

Орден Иуды

Если бы Черномырдин, несколько лет работавший послом в Киеве, дожил до времен майдана и майданной власти, он наверняка подарил бы нам множество новых афоризмов. Например, про то, что какой бы памятник майданная власть ни ставила — все равно получается Мазепа.

Герой Мазепа

Это звучит как анекдот, но это не шутка: завтра, 7 мая, в Полтаве президент Украины Петр Порошенко торжественного откроет памятник гетману Мазепе.

Большинству носителей русской культуры гетман известен по поэме «Полтава» Александра Пушкина. Великий писатель, разумеется, творчески переосмыслил образ Мазепы. Но факт остается фактом: гетман изменил союзнику (Петру I) ради того, чтобы получить небольшое удельное владение (Малороссию), причем он вынашивал этот план много лет и заранее соглашался на роль подчиненного. По-русски все это имеет одно название: предательство.

А как это звучит на языке майдана? Примерно так: гетман боролся за независимость страны, цели оправдывают средства, значит, гетман — герой.

Трудно не заметить параллелей с современной историей. Политические мазепы майдана и в наши дни готовы на любые измены, предательства и войны на своей земле, лишь бы заморский (главное — не русский!) начальник назначил их здесь главными.

Мало кто знает, что на Украине существует официальная государственная награда — крест Ивана Мазепы. Ее дают за выдающиеся достижения. По состоянию на сегодня этой медалью награждены 69 человек, включая Филарета, главу самопровозглашенной и не признаваемой остальными православными УПЦ КП. Еще один из многочисленных мазеп майданной власти: изменник подлинному и родному (православию) ради личной власти.

Другая любопытная история, связанная с Мазепой и орденами, произошла несколько раньше, в начале 18-го века. Когда Петр наконец убедился в том, что гетман — предатель, он приказал изготовить в одном экземпляре памятный знак — орден Иуды — специально для Мазепы. Сегодня императору потребовалось бы больше экземпляров.

В разные годы у украинской власти появлялись и планы поставить гетману памятник. Виктору Ющенко пришла в голову идея воздвигнуть монумент прямо на поле Полтавской битвы рядом с памятником Петру.

А символ кто?

Многие наблюдатели продолжают удивляться, почему майданная власть Украины с такой последовательностью выбирает в качестве символов самоидентификации своей страны исключительно мерзость или бессмысленность — то Бандеру, то вышиванки, то Мазепу.

Ответ на этот вопрос довольно прост. У них просто не было альтернативы, потому что по-настоящему великие люди, родившиеся и жившие в этих краях, не скакали. В том смысле, что они являлись и сами считали себя частью русской культуры.

Нельзя же выбрать своим символом уроженца города Киева Михаила Булгакова, написавшего в романе «Белая гвардия» вот такие строки: «Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, — ведь он же сам не говорит на этом языке! А? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется».

Еще того хуже — уроженец Полтавской губернии Николай Гоголь: «Мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России». Правда, в некоторых современных переводах книг писателя на украинский язык издатели меняют слово «русские» и все его производные на слово «украинские» или «казацкие».

Но вот такую цитату изменить сложно: «Нам надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племён. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров».

А вот что пишет уроженец Киевской губернии — всемирно известный философ Николай Бердяев: «Украинское сепаратистское движение есть самый беспокойный и самый возмутительный факт в расхищении и разрывании России, которое сейчас происходит. Украинское национальное самоопределение всегда было по природе своей не в меру раздутым провинциализмом… Украинский народ есть неотрывная часть России. Существует единый русский народ, единая великая Россия, единое русское государство… Украинский сепаратизм есть измена русской идее в мире, измена русской культуре, измена прошлому народа и его великому будущему во имя мелких чувств, порожденных временными условиями».

Против русского

Примеры можно продолжить. Их схожесть говорит об одном: необходимым компонентом великой личности, родившейся на этой земле, была принадлежность русской культуре. Просто потому, что это — естественный порядок вещей. Неестественный порядок вещей не может породить великого мыслителя или художника. Неестественность может породить только зомби. Что мы и наблюдаем.

Что и говорить, если главный символ Украины — Тарас Шевченко — по меркам общеевропейской литературы является даже не второразрядным, а третьеразрядным поэтом. (Эту оценку разделял и Николай Гоголь). Не лучше обстоят дела и с современностью. Кого выбирать символом? Кого-то из знаменитых украинцев? Братьев Кличко? Андрея Шевченко? Активисток движения Femen?

Но братья Кличко — воспитанники советской спортивной школы. Шевченко в 2004-м агитировал за Януковича против Ющенко. Femen, с точки зрения политики, подходит идеально, но не подходят по другим причинам. Сделать своим символом самовлюбленных истеричных дур будет, конечно, искренне и самокритично, но к улучшению имиджа не приведет.

В общем, когда завтра Петр Порошенко будет открывать памятник человеку, который лгал, предавал, был готов присягнуть врагу своего друга ради собственной личной выгоды, который ради оправдания своих собственнических и предательских действий придумывал себе новую самоидентификацию, который потерпел поражение, сбежал и погиб на чужбине, — это будет самый правильный памятник майданной власти.