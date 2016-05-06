В последнюю неделю в российско-таджикских отношениях возникло некоторое напряжение. Болевых точек найдено было две — запланированный снос здания русского драмтеатра в Душанбе и якобы запрет фамилий и отчеств на русский манер.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Назад в архаику?

Что в имени тебе моем?

Несмотря на то, что поднятые в прессе вопросы возникли некоторое время назад, «курок» был спущен именно на прошедшей неделе:

1) артисты душанбинского Театра имени Владимира Маяковского после одного из своих спектаклей обратились к зрителям с просьбой помочь — спасти здание театра, представляющее историческую ценность, и предать огласке их беспокойство;

2) замруководителя управления регистрации актов гражданского состояния Минюста Таджикистана Джалолиддин Рахимов заявил, что отныне имена и фамилии в республике будут присваиваться согласно национальным традициям и единому реестру, который, кстати, еще даже не разработан.

При этом чиновник забыл упомянуть о том, что нововведение коснется только этнических таджиков, а радио «Озоди» (таджикская редакция финансируемого Конгрессом США радио «Свобода»), опубликовавшее скандальные слова Рахимова, не посчитало необходимым напомнить, что представителям нацменьшинств новая редакция соответствующего закона гарантирует право присвоения фамилии, имени и отчества в соответствии с собственной культурой.

В ответ на распространенную информацию из России последовала реакция: член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Илья Дроздов заявил об ущемлении прав русских в Таджикистане и предположил, что предупреждения о возможном закрытии границ и введении виз заставят таджикистанцев «поголовно Ивановыми и Петровыми стать» и «вспомнить, как они знали русский язык в советское время».

Слова российского сенатора вызвали беспокойство в Душанбе — в тот же день упомянутый выше Джалолиддин Рахимов опроверг информацию о запрете русских суффиксов в фамилиях таджикистанцев.

Член парламентского комитета по международному сотрудничеству Таджикистана Саидджафар Исмонов после поднявшейся шумихи заявил, что личное мнение депутата Госдумы не должно влиять на «прочные и стабильные» отношения Москвы и Душанбе.

«Имя и фамилия — это одно из основных положений национального самосознания. И то, что таджики хотят вернуть себе национальное написание фамилий, не имеет никакого отношения к России», — цитирует его «Озоди».

«Почему язык и культура и даже имя в отдельно взятой нации должно контролироваться и согласовываться с другим государством? В данной ситуации наблюдается нарушение общепризнанных принципов и норм международного права, в частности — принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств», — пишет «Азия-Плюс», напоминая о том, что Таджикистан — независимое государство, и «вопросы касательно имён граждан входят во внутренние дела государства, и никто не вправе извне вмешиваться в них».

По этой теме корреспондент ИА REGNUM провел блиц-опрос таджикских журналистов и экспертов, которые считают, что административное регулирование семейных дел — «проявления жесткого авторитаризма и самодурства», но «нынешний ажиотаж в российских СМИ возник на пустом месте из-за неточной информации».

Информационное агентство «Фергана» так называемый запрет на русифицированные фамилии назвала «очередным пинком апологетам концепции «русского мира» рахмоновской командой».

Весь мир — театр

Упомянутое выше издание «Фергана» в том же материале пишет о том, что российский МИД никак не отреагировал на ситуацию с намеченным сносом здания русского драмтеатра в таджикской столице, «хотя, наверное, если бы такое решение приняли чиновники не в Душанбе, а в Киеве, то представители власти и официальных СМИ в Москве уже бы зашлись в пропагандистском угаре на тему «руки прочь от русского мира и советского наследия», считает автор.

Кстати, материал успел выйти за одиннадцать минут до того, как российское внешнеполитическое ведомство все-таки опубликовало комментарий Департамента информации и печати, в котором говорится о том, что решение о сносе здания и переезде труппы театра связано с необходимостью реконструкции центра таджикской столицы, и МИД РФ «надеется, что власти города примут необходимые меры для продолжения плодотворной работы труппы единственного на сегодня русского театра в Душанбе и сохранения памяти об исторических событиях, связанных с его зданием».

Напомним, труппа театра заявила о том, что все актеры подали заявления об уходе в знак протеста против переезда театра в здание кинотеатра «Таджикистан», который находится на окраине столицы.

Это не первая попытка спасти историческое здание. В октябре 2015 года жители столицы начали собирать подписи под онлайн-петицией в адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона и мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллаева. Организаторы рассчитывали на две тысячи голосов, однако под петицией до сих пор подписались только 1182 человека.

После обращения актеров театра возобновилось активное обсуждение вопроса в прессе и соцсетях.

Теперь к президенту обратился и лидер Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов, который считает недопустимым перенос театра в здание кинотеатра и возмутительным «заявление властей о том, что старые исторические здания по улице Рудаки не вписываются в новые бетонно-стеклянные высотные здания. Наоборот, эти высотные здания не только не вписываются в исторический облик улицы Рудаки, но и уродуют его».

«В советские времена Иосиф Сталин посылал сюда из Ленинграда лучших архитекторов, которые создавали лицо молодой столицы, совмещая ее национальную культуру с элементами петербуржского исторического зодчества. Душанбе (т.е. Сталинабад) — один из немногих городов, в котором многие исторические объекты были построены по подобию зданий в Петербурге», — говорит лидер коммунистов в своем письме президенту.

«Прочь из центра… Теперь Театр Маяковского хотят вывести за пределы города. Да, кинотеатр «Таджикистан» — это окраина города… Кто туда поедет? Почему нельзя просто сделать реконструкцию и капитальную реновацию, как это делают во всех театрах мира, и оставить именно это количество посадочных мест? Нас, русскоговорящих, осталось в столице именно на это количество! Почему центр столицы должен быть только центром магазинов и офисов? Ну есть у нас меценаты или как? Просто, понимаю, надо «рентабельно» использовать эти куски земли в городе. Может, кто-то может купить этот кусок земли у столицы и отдать Театру? Ну нет такой акустики у кинотеатра «Таджикистан» и не переселится душа Театра туда!» — пишут душанбинцы в соцсетях.