Радио «Аззатык» (Киргизия) на своем сайте опубликовало интервью доцента Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Руслана Рахимова под названием: «Мексика и Кыргызстан имеют проблемы с самоидентификацией». Целью поездки ученого в Мексику, как указано в интервью, было «изучить жизнь и быт жителей двух мексиканских деревень в туристической зоне региона Веракрус, а также их отношение к культурному наследию, туристам, природе, земле и т. д. А затем сравнить жизнь мексиканцев с жизнью кыргызстанцев, живущих неподалеку от озера Сон-Куль в Нарынской области».

Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948

Руслан Рахимов, в ходе пребывания в экспедиции, обнаружил неожиданное: что «все страны Центральной и Южной Америки, кроме Бразилии, а это почти 400 миллионов человек, говорят на одном языке — испанском». Куда при этом испарились, к примеру, англоязычная Гайана; Гаити, где используется и креольский, и французский языки осталось загадкой. Есть еще Суринам с его нидерландским языком и острова Британского Содружества. В том же Парагвае два официальных языка: испанский и гуарани и т.д., и т.п.

Еще одним важным научным открытием является то, что Руслан Рахимов услышал в Мексике несколько слов, схожих с киргизскими. То есть командировка даром не прошла. В целом, киргизский эксперт оценил свои впечатления от поездки в далекую страну таким образом: «Это было круто»!

Знакомство с жизнью мексиканских индейцев и их борьба за независимость с колонизаторами вызвали у господина Рахимова ассоциации с киргизским народом: «Кто-то считает советскую власть одной из форм колонизации. Я думаю, что советская эпоха однозначно принесла прогресс и модернизацию кыргызам как этносу. Если и говорить о минусах, то была, скорее, интеллектуальная колонизация, создание «своего» восприятия картины мира. Возьмите любую страну мира — везде можно задать вопросы, кто кого колонизировал, кто кому какой принес ущерб, кто пострадал и т. д.»

Один нюанс, о котором не упоминает киргизский эксперт. Белые колонизаторы истребляли коренное население Мексики. А отнюдь не строили для него институтов, школ, больниц. И весьма прискорбно, что эксперт Американского университета в Центральной Азии в период нахождения в Мексике не заметили этой очевидной вещи. Зато обнаружил то, чего до них никто не обнаружил в Центральной и Южной Америке по причине отсутствия оного.