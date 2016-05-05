В рядах соратников экс-президента Михаила Саакашвили в Грузии произошел очередной раскол. На этот раз ряды «Единого национального движения» покинул один из его наименее одиозных лидеров, не имеющий за плечами «темного прошлого», но заслуживший одобрение населения проведенной в свое время реформой в системе гражданского реестра Георгий Вашадзе.

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На специальной пресс-конференции в парламенте Вашадзе сообщил, что выходит из состава ЕНД и намерен создать свою политическую силу. Причиной ухода назвал нежелание основных лидеров осуществить обновление рядов партии и превращение ЕНД в «закрытую кабинетную систему».

«У этого кабинетного правления есть конкретные имена и фамилии: Гига Бокерия, Миша Мачавариани, Хатуна Гогоришвили, Гока Габашвили и превращенный в их фасад Давид Бакрадзе», — пояснил Вашадзе ситуацию в ЕНД.

Он дал оценку нынешнему состоянию Грузии и подчеркнул, что в условиях неформального правления Бидзины Иванишвили население страны утратило веру в завтрашний день и надежду на лучшее будущее.

«Наша цель — пробудить у граждан перспективу и надежду на реальное развитие возможностей, трудоустройство и лучшую жизнь. Для этого необходимо покончить с неформальным правлением Иванишвили. Это может сделать только энергичная, целеустремленная и свободная сила нового поколения», — заявил Вашадзе и напомнил созданную при его руководстве Агентством гражданского реестра систему Домов юстиции и другие нововведения, которые облегчили отношения граждан с государством.

Он подчеркнул, что отказывается от гарантированного места в будущем парламенте в рядах ЕНД и начинает создание нового движения, главным принципом которого будут новые люди в политике, с новой политической культурой, новыми идеями и новыми механизмами принятия решений.

На заявление Вашадзе уже откликнулись его бывшие соратники. Так, депутат Ирма Надирашвили сообщила, что Вашадзе ушел потому, что в партийные списки перед предстоящими выборами его просто не внесли.

«Никакого гарантированного места у Вашадзе в парламентских списках не было. Он боролся за место, поэтому и ушел», — написала Надирашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Она же распространила заявление лидера партии Михаила Саакашвили, который расценил уход Вашадзе как часть предвыборных игр олигарха Иванишвили.

«Считаю, что периодический шумный уход отдельных членов «Единого национального движения» — от начала и до конца игра олигарха Иванишвили. Это не что иное, как маневры для переноса внимания и внесения замешательства в многочисленные ряды наших сторонников», — пояснил Саакашвили.

Он выразил уверенность, что, несмотря на такие трюки, его партия в оставшееся до выборов время еще больше усилится и обязательно одержит победу над Иванишвили и его сателлитами.

В ответ на это заявление сам Вашадзе еще раз повторил, что считает Бидзину Иванишвили главной проблемой страны и, соответственно, по его указке не действует. Он также заверил журналистов, что, несмотря на резкие оценки со стороны Михаила Саакашвили, продолжает считать себя его другом и не собирается умалять его роль в развитии страны.

Ожидаемым оказался уход Георгия Вашадзе для представителей парламентского большинства. Так, вице-спикер Манана Кобахидзе заявила журналистам, что в рядах ЕНД уже давно назрел раскол, и напомнила, как ранее эту же партию покинули генсек Зураб Джапаридзе и его единомышленники, ныне являющиеся лидерами новой партии «Гирчи».

«Председатель этой партии — гражданин иностранного государства. Он покинул и родину, и партию, и все. Хорошо, что он покинул страну. Меня мало интересует, какие беспорядки творятся внутри партии, но ясно одно — перед выборами там, как видно, идет спор за места в списках», — отметила Кобахидзе.

Не удивил уход Вашадзе и одного из лидеров Республиканской партии Левана Бердзенишвили, который высказал предположение, что в ближайший период ряды ЕНД могут покинуть и другие его члены.

Бердзенишвили подчеркнул, что Георгий Вашадзе был одним из тех немногих членов ЕНД, а может быть, и единственным представителем этой партии, который сделал для страны доброе дело, живое и поныне.

«Господин Вашадзе был одним из немногих, если не единственным из того круга, который сделал дело, и это дело живет и сегодня, поэтому мы внимательно будем следить за тем, куда он пойдет и что будет делать», — пояснил Леван Бердзенишвили.

Он не исключил, что Вашадзе действует по «одесской линии», и предположил, что за ним ряды партии покинут Чиора Тактакишвили, Георгий Канделаки и Акакий Минашвили.

Судя по отзывам и оценкам как бывших соратников Вашадзе, так и оппонентов ЕНД, нельзя исключить и того, что данный шаг был сделан депутатом по согласованию с руководством партии и преследует целью создание на политической арене Грузии новой по названию, но неизменной по политической ориентации и основным задачам политической силы. Распыление бывшего состава ЕНД в преддверии выборов вполне может сослужить партии хорошую службу, если наименее одиозные фигуры из рядов этой партии проявят некую самостоятельность и начнут действовать в режиме оппонирования нынешним властям, перетягивая их сторонников на свою сторону. Первый шаг в этом направлении сделали бывший генсек партии Зураб Джапаридзе и еще несколько депутатов от ЕНД. Следующим стал Георгий Вашадзе. В оставшееся до выборов время аналогичное «решение» может принять еще ряд членов партии. В итоге вместо одного «Единого национального движения» реальную конкуренцию ныне правящей силе составят сразу несколько политических субъектов. А уже после выборов ничто не помешает бывшим соратникам Михаила Саакашвили вновь объединиться под одним знаменем… Но это лишь предположение, и вполне возможно, что шаг Георгия Вашадзе был не очередным партийным поручением, а вынужденной мерой, вызванной разногласиями с костяком ЕНД.