



Иван Шилов ИА REGNUM

На Турцию обрушилась лавина критики со стороны Европейского союза и США в связи с регрессом в системе правосудия, нападками на СМИ и насилием в отношении женщин. 14 апреля Европейский парламент принял самый жесткий на сегодняшний день доклад об оценке прогресса по Турции. Правительство Партии справедливости и развития (ПСР), попавшее под его действие, было повергнуто в шок еще одним заявлением, сделанным в это же время в Америке. В докладе, наряду с критикой ударов по свободе прессы и противоправным запретам, были рассмотрены также произвольное применение закона и заключения под арест. Ниже приведены краткие выдержки из основных тем и заголовков доклада:

Отдаление от Копенгагенских критериев: замедление реформ в течение последних лет в свете регресса в области демократии и правового государства в Турции, обеспокоенность в связи с отсутствием независимости судейства, свободы выражения, уважения прав человека и правового государства, а также соблюдение Копенгагенских критериев; необходимость в проведении незамедлительных реформ в области судопроизводства, основных прав, правосудия, свободы и безопасности;

«Необходимо воспрепятствовать нападкам на СМИ»: Турция должна приступить к действиям, направленным против всевозможного подавления журналистов, необходимо провести расследование любых нападений и угроз в адрес журналистов, активно предотвращать нападения на органы СМИ; разрядить напряженную политическую атмосферу, подавляющую свободное общение в прессе и интернете; Европарламент осуждает жестокий и противозаконный захват многочисленных газет;

«Рабочая партия Курдистана (РПК) должна сложить оружие»: недопустимо применение насилия в решении курдского вопроса. Европарламент осуждает возвращение РПК, находящейся в списке террористических организаций, к насилию и считает это противоправным. РПК должна сложить оружие, отказаться от террористических тактик и озвучить свои ожидания в мирном и законном ключе. Европарламент признает наличие законного права Турции по борьбе с терроризмом. Операции по противодействию терроризму должны носить соразмерный характер и не принимать вид коллективного наказания;

«Отсрочивание доклада об оценке прогресса»: мы убеждены в ошибочности решения об отсрочивании доклада об оценке прогресса Комиссией ЕС за 2015 г. до окончания выборов в Турции, а также ввиду того, что правительство Турции никак не отреагировало на вопрос об основных правах ЕС в ответ на сотрудничество по вопросам мигрантов.

Осуждение президента: Европарламент повторно отмечает, что свобода мысли и выражения, а также независимые СМИ являются основными европейскими ценностями, осуждает высказывания президента в адрес Конституционного суда. Европарламент, призывавший немедленно освободить задержанных журналистов, с сожалением воспринимает возрастающие тенденции турецкого лидера к авторитаризму;

Борьба с коррупцией должна стать одним из приоритетов Турции. Правительство должно подавать ясные и последовательные знаки, указывающие на стремление по борьбе с коррупцией на всех уровнях.

Уважение светского образа жизни: Европарламент обращает особое внимание на то, что в соответствии с европейскими ценностями, необходимо уважительно относиться к образу жизни как религиозных, так и светских людей, а также соблюдения принципа отделения государства от религии;

Насилие в отношении женщин: вызывает беспокойство высокий уровень насилия в отношении женщин. Соответствующий закон применяется не в полной мере;

Судебное преследование деятелей науки: огорчение вызвал факт подавления и судебного преследования более чем тысячи деятелей науки по обвинению в подписании ими коммюнике ради установления мира.

Голландка Кэти Пири, подготовившая доклад на заседании Европарламента в Страсбурге, охарактеризовала ситуацию с безвизовым режимом как «пессимистичную». По ее словам, «если проследить динамику последних лет и учесть необходимость принятия закона в ближайшее время, это представляется невозможным».

В докладе о правах человека, подготовленном Госдепартаментом США, снова зазвучала критика в адрес Турции. В аннотации было указано, что выборы 7 июня — «независимые и справедливые», а выборы 1 ноября справедливыми не были. Указывалось, что ноябрьские выборы были проведены «в обстановке принудительной безопасности»; «в некоторых случаях кандидатам создавались затруднения по проведению свободной предвыборной кампании в период проведения предвыборной кампании по причине нападок на СМИ, избиратели были лишены возможности получения информации и мнений более чем об одном кандидате».

Самой важной проблемой правительства в части прав человека за 2015 год значится «борьба со свободой самовыражения»: «В нескольких положениях законов правительству предоставляется возможность ограничения свободы выражения, свободы прессы и свободы интернета. Правительство продолжило давление на СМИ. Начиная с ноября месяца полномочные структуры задержали около 50 журналистов».

Излагаются такие вопросы, как произвольные аресты, содержание под стражей до судебного заседания, отказ в справедливом публичном разбирательстве. Подчеркивается, что в Турции существует «инквизиционная» и «следственная» уголовно-исполнительная система. Уделяется внимание протестам в Гези несмотря на то, что прошло почти 3 года; указывается, что в отношении некоторых граждан продолжаются судебные преследования. Детально рассматривается другой вопрос — сирийские беженцы и многочисленные проблемы, с которыми они сталкиваются в Турции. Борьба с РПК, самоубийства военных и служащих полиции. Отмечается, что правительство использовало высказывания против курдов, армян, алавитов и евреев; «имеются достоверные заявления о совершении правительством и связанных с ним структурами убийств».

Упоминается также о случае на митинге Эрдогана, проведенном 1 июня в провинции Ыгдыр, когда женщины в знак протеста развернулись к нему спиной: «После того, как Эрдоган употребил оскорбительное выражение по половому признаку в адрес женщин, повернувшихся к нему спиной, он добавил: «Если у вас есть хотя бы малая толика вежливости и достоинства, вы должны их проявить в парламенте, а не на улице». Тогда Эрдоган повел себя нахально: «Извините, конечно же, мое воспитание не позволяет это озвучить, они показывают знаки, повернувшись спиной. Понятно, что имеется в виду, но, конечно, воспитание не позволяет». Министр по связям с ЕС в своем заявлении по двум важным докладам, поставившим правительство в затруднительное положение, словно боксер, бросивший полотенце, отметил: «Мы считаем этот доклад нулевым. Наш постоянный представитель вернет его в Европарламент».