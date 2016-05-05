Кто мы такие? Такой вопрос задавала себе украинская региональная пресса на неделе с 28 апреля по 4 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Возможно, из-за политической незрелости, а может благодаря ментальной наивности, но украинцы остаются одной из самых инфантильных наций мира, считает «Zaxid.net» (Львов). Очевидно, именно в этом причина частого появления «мессий», горьких политических разочарований и, наконец, кризисного политико-экономического положения страны. Наши соотечественники голосуют даже не за тех, кто им больше пообещает, а за тех, кто завоюет их сердца. Поэтому такие политики, как Олег Ляшко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, в определенный период имели многомиллионную поддержку. Во времена «оранжевой революции» на Западной Украине редко звучали трезвые голоса, предостерегающие не верить безоговорочно в Ющенко как в национального мессию. Позднейшими, хотя и менее масштабными кумирами украинцев на короткое время становились Дмитрий Булатов, казак Гаврилюк, Владимир Парасюк, Семен Семенченко, Юлий Мамчур, «звезды» которых неожиданно ярко вспыхивали, достигали зенита и быстро угасали, как только общественность больше узнавала о своих «героях». Сегодня такой героиней является Надежда Савченко, но кто знает, как изменится общественное мнение о ней, когда Надежда выйдет из российской тюрьмы и станет политиком и депутатом фракции «Батькивщина»? Становиться на колени перед погибшими воинами из зоны «АТО» — типично украинская традиция. Если отложить розовые очки патриотизма и героизма, с точки зрения военной науки украинская армия не выполнила возложенных на нее боевых задач: Крым потерян без боя, части Луганщины и Донетчины оккупированы «бандами сепаратистов», под Иловайском страшный разгром, донецкий аэропорт после героической обороны потерян, Дебальцево оставлено. А на Украине перед военными становятся на колени, и не только перед погибшими. Но как себя чувствуют люди, которые, несмотря на общую окружающую атмосферу преклонения, не хотят становиться на колени хотя бы потому, что земля грязная? Как смотрят те, кто уже склонился перед защитниками, на тех, кто посмел этого не сделать? До сих пор украинцы становились на колени только в церкви перед Богом, а сегодня склоняются перед такими же людьми, которых наделили ореолом сакральности и героизма. Если украинцы сегодня готовы так легко становиться на колени перед солдатами, которых считают своими мессиями и защитниками, значит, нация болезненно наивна и опасно инфантильна, а почва для тоталитаризма и культа национального вождя уже готова.

В Луганске почтили память мирных жителей, погибших от рук националистов в Одессе, пишет «Жизнь Луганска» (Луганск). 2 мая 2016 года в городе состоялась акция «Свеча памяти», она прошла в столице Луганской народной республики у памятника жителям Луганщины, павшим от рук карателей из ОУН-УПА (решением Верховного суда РФ признана экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).

«К сожалению, в нашей жизни радость и боль всегда идут рядом. Вчера мы праздновали большой праздник, сегодня мы чтим память — память наших людей, которых сожгли в Одессе, — отметил глава ЛНР Игорь Плотницкий. — В этом огне они сожгли не только наших людей, в этом огне сгорела независимая Украина, потому что государство, которое сжигает собственных людей, не может называться народным, не может называться государством, которое защищает интересы народа». В мероприятии приняли участие члены правительства, представители Всемирной федерации профсоюзов, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций, жители города. Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года боевики экстремистской организации «Правый сектор» и футбольные фанаты разгромили палаточный городок на Куликовом Поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации Украины и наделении русского языка статусом государственного. Затем радикалы подожгли областной Дом профсоюзов, в котором укрылись противники евромайдана. По данным МВД Украины, в беспорядках погибли 48 человек, ранения получили около 250 человек.

Почетный командир полка «Днепр-1», народный депутат Юрий Береза прокомментировал порталу «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) ситуацию в Одессе и заявил о том, что бойцы «Днепр-1» готовы к самым решительным мерам в отношении к сепаратистам. «Проще утихомирить десять дебилов, чем восстанавливать страну после вмешательства «русского мира». Хочу через ваш сайт передать всем, что 8−9 мая бойцы полка совместно с СБУ будут жестко пресекать все попытки посягательств на конституционный порядок вплоть до использования оружия», — заявил Береза. С 1 мая бойцы полка «Днепр-1» вместе с другими подразделениями спецназначения в усиленном режиме контролируют охрану общественного порядка в Одессе и Днепропетровске. Им разрешили стрелять по «провокаторам» в Одессе.

Во вторую годовщину трагедии 2 мая «Таймер» (Одесса) вспоминает о тех, кого именно город потерял в тот страшный день. Вадим Папура, студент, 17 лет. Он был не по годам серьезным и рассудительным молодым человеком, с уважением относился к старшим, очень любил читать. Поступил в Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова на отделение политологии. Учился хорошо. Ему нравилось быть студентом, и он с удовольствием учился. Его мама, Фатима Папура вспоминает, что после поступления в вуз Вадим как-то резко повзрослел, стал по-другому относиться к окружающим и в первую очередь к маме. Родные мальчика уверены, что события, потрясшие город 2 мая 2014 года, в том числе и события на Куликовом Поле, были спланированы. «Они хотели запугать Одессу, но получилось не совсем, вернее, совсем не получилось, — уверена его мама, Фатима Папура. — Одесса молчит, но время расставит все точки над «і». И если это действительно страна, которая хочет быть европейской, значит, должно быть объективное и всестороннее расследование и справедливый суд. Не поиск козлов отпущения, а справедливый суд над теми, кто действительно виноват. И вот когда это произойдет, тогда мы сможем говорить о том, что у этой страны есть будущее». Иван Милев, инженер-конструктор, 36 лет. Иван был правдолюбом и не признавал авторитетов. У него обо всем было свое мнение, и он всегда поступал так, как считал нужным. Работал инженером на Одесском авиационном заводе. За довольно непродолжительное время сумел дослужиться до ведущего инженера-конструктора. Иван много работал с молодыми конструкторами, был для многих наставником, делился своим опытом, знаниями. Портрет Милева стоит на заводе до сих пор. Он очень любил Одессу и гордился своим родным городом, как и своим русским именем. Ивана трудно было назвать активистом Куликова Поля в полном смысле этого слова: на акциях движения он появился буквально несколько раз и в основном потому, что его смущала антироссийская риторика «Евромайдана». Несмотря на то, что за два года, прошедшие с того страшного дня, никто из виновных в смерти Ивана Милева не наказан, его родные верят: рано или поздно правда обязательно восторжествует. Геннадий Кушнарев, 38 лет, дизайнер-оформитель. Характерной чертой Гены было то, что если уж он за что-то брался, то можно было не сомневаться — это будет сделано. Надежность, основательность, какая-то капитальность во всем — вот вторая черта Гены. Он работал дизайнером-оформителем помещений: имел собственный бизнес, ряд успешно завершенных проектов, но был скорее не бизнесменом, не дельцом, а упорным, трудолюбивым и талантливым тружеником. В 24 года стал депутатом Черноморского поселкового совета: соседи, знавшие его с детских лет, сочли его достойным представителем своих интересов. Гена был женат (пусть и без штампа в паспорте), в те трагические майские дни его супруга ждала ребенка. До рождения Гена не дожил всего три дня: его дочь появилась на свет 5 мая…

Весомая часть населения на подконтрольных Украине территориях Луганской области поддерживает идеи «сепаратизма», «русской весны» и республиканской независимости, переживает «ОстроВ» (Донбасс). Почему? Есть объективные факты, заставляющие население Луганщины делать выбор в пользу ЛНР. Во-первых, здравоохранение. Отсутствие материально-технической базы, наплыв переселенцев, боевые действия и коррупция — все это в совокупности делает процесс лечения различных заболеваний на украинской территории Луганщины несколько некомфортным. Подливают масла в огонь и постоянные заявления врачей из ЛНР, что они укомплектованы оборудованием, затарены лекарствами и ждут всех, кто изъявит желание лечиться в республике. Во-вторых, утверждение, что «Россия нас не обстреливает». Интересный эксперимент провело местное телевидение в Северодонецке. Жителей города спросили: считают ли они Россию государством-агрессором? Большинство предпочло не разглашать свою позицию, опасаясь реакции обеих конфликтующих сторон. Немалая часть опрошенных ссылались на наличие родственников в России и заявляли, что лично не сталкивались с «агрессией» россиян. Также обратный эффект дали действия в рамках закона о декоммунизации. Снос памятников Ленину вызвал на Луганщине волну недовольства даже у тех, кому ранее персона Владимира Ильича была глубоко «фиолетова». В-третьих, на протяжении более чем тридцати лет Луганск оставался центром моды, культуры, ночной жизни, образования и всех вместе взятых привилегий «большого города» в Луганской области. И это объективно. Конкурентов Луганску в области не было ни в чем. Ситуация изменилась лишь в 2014 году, когда город попал под огонь артиллерии. Дабы сохранить имидж «большого города» и иллюзию «круглосуточных огней», аппарат главы республики Игоря Плотницкого активизировал свои пропагандистские усилия на молодежь. Это дало свои плоды.

Со стороны Херсонской области возродилась торговля местами в очередях на границе с Крымом, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Обыватели едут в обоих направлениях, чтобы навестить знакомых и родственников. Так, на КПВВ Чонгар прохождения контроля ожидают порой до сотни автомобилей. На временных сложностях с пересечением «ленточки» норовят заработать и нелегальные перевозчики. Таксисты доставляют на Чонгар пассажиров из Геническа и Новоалексеевки, а потом «встраиваются» в длинную очередь. Однако не затем, чтобы попасть на территорию полуострова, а для продажи места в этой очереди особо нетерпеливым автолюбителям за 500−800 гривен. Пограничникам до нелегального бизнеса дела нет: ведь их юрисдикция ограничена пределами КПВВ, а местами торгуют за его территорией. Полиция эту «коммерцию» тоже не пресекает: то ли не знает о ней, то ли не считает нарушением закона. Впрочем, она исчезнет сама по себе, едва праздники закончатся, и очереди схлынут.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Киевский и всей Руси — Украины Филарет освятил житомирский Свято-Георгиевский храм на Крошне, информирует «Житомир.info» (Житомир). Церковь эта хоть и грузинская, но посещать ее смогут также украинцы. Настоятель Свято-Георгиевского храма архимандрит Кирион Инасаридзе уверен, что открытие грузинской церкви в Житомире трудно переоценить. Отвечая на вопрос журналистов, какой будет реакции России на открытие грузинского храма на Украине, Филарет сказал, что Москва всегда негативно реагирует на подобные вещи. Появление Свято-Георгиевского храма в Житомире еще больше укрепит грузино-украинские отношения, считает житомирец Роланд Микиани. «Я думаю, что скоро, через несколько дней мы увидим какую-то реакцию Кремля. Любое действие, которое делает Украину самостоятельной, самоосознанной, для них опасно. А тут тем более открывается грузинская церковь, это сделали патриоты Украины, патриоты Грузии», — сообщил Микиани.

Празднование Дня памяти и примирения никоим образом не заменяет и не отменяет празднование Дня Победы, передает «Индустриалка» (Запорожье). Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль провел совещание с местными политическими силами. Брыль поручил уделить особое внимание безопасности в местах проведения массовых мероприятий и исключить использование любой партийной символики и проведение политических акций в День памяти и День Победы, рекомендуя также приглашать на все торжественные мероприятия участников «антитеррористической операции», чтобы подчеркнуть единство разных поколений защитников Украины. День Победы в Запорожской области пройдет без военных парадов и пышных торжеств. Пройдут более 900 возложений цветов, митингов, реквиемов, вечеров памяти. Как и в прошлом году, основным символом всех майских праздников станет цветок красного мака — европейский знак скорби по жертвам войны, а лозунгом — «Помним, побеждаем!». При этом, по словам представителей облгосадминистрации, «мы отказываемся от использования искусственно изготовленных в путинской России так называемого флага Победы и георгиевской ленточки, торжества будут проводиться с использованием флага Украины, флагов воинских частей ВСУ, Нацгвардии и 3-го и 4-го украинских фронтов, которые принимали непосредственное участие в изгнании нацистских оккупантов с территории Запорожской области».

«Панорама» (Сумы) публикует отрывки из дневника горожанина: «СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ. Был у меня один плохо знакомый сепаратист. Ну просто знали друг друга в юные годы, а потом он уехал на Донбасс. Случайно узнал, что этот персонаж записался в народное ополчение и уже успел пасть от рук «укров-бандеровцев». Ну что же, война — дело такое. Но не только такое, еще и другое: у него остался брат, вполне еще не старый папа, мама и вдова с пацанчиком. Сосчитаем, сколько живых врагов приобрели за одного убитого! Надежных врагов, верных, которых не переагитируешь и не задобришь никакими благами. Ну, хорошо, завтра победа, Донбасс наш. Как они встретят украинскую армию и гражданскую администрацию? С цветами?! Даже если завтра война закончится, для наступления полноценного мира должно смениться несколько поколений с обеих сторон. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ. Пишу о погибших в «АТО» ребятах. У нас весь коллектив этим занимается, ну и у меня свое задание. Встречаешься с родными — эмоции. Вспоминаешь и превращаешь черновик в текст — опять, только еще сильнее. Знакомые интересуются деталями — уже хочется послать, честное слово. Еще хочется проснуться от этого кошмара».

Что означает для волынских аграриев нынешний Налоговый кодекс, задаются вопросом «Волинські Новини» (Луцк). Власти Украины в рамках сотрудничества с МВФ обязались с 2016 года перевести сельхозпредприятия на общий режим налогообложения. Однако после протестов аграриев Верховная рада одобрила компромиссное решение. Согласно принятым поправкам, в 2016 году для операций с зерновыми и техническими культурами 85% НДС будет уплачиваться в бюджет, 15% направляться на собственные спецсчета; для операций с продукцией животноводства (крупный рогатый скот и молоко): 20% — уплата в бюджет, 80% — на собственные спецсчета; для операций с другой сельхозпродукцией: 50% — уплата в бюджет, а 50% — на собственные спецсчета. Как объясняет директор ООО «Запад-Трейд» Николай Юнак, «изменения в законодательство значат увеличение нагрузки для производителей, но самое главное — показатели уйдут в тень. Раньше все было прозрачно, а теперь производителям будет невыгодно указывать настоящие показатели урожайности, а значит, и реализации».

Утвержденная с 1 мая цена на газ для населения — 6,879 грн/куб. должна стать очередным шагом по приближению газового рынка к европейским стандартам и привлечению инвестиций в инфраструктуру. Однако, считает «Галичина» (Ивано-Франковск), в реальности это никак не повлияет на развитие инфрастурктуры и не улучшит качество предоставляемых услуг. Львиная доля средств — более 70% — традиционно уйдет государственной компании-монополисту НАК «Нафтогаз Украины» на закупку газа. Стоимость газа в общей структуре цены составит около 72%, а услуги по его транспортировке — 10,5%. На практике это означает, что на замену и капитальный ремонт сетей и оборудования, оснащение аварийно-диспетчерской службы, улучшение качества обслуживания потребителей, установление индивидуальных счетчиков достаточного финансирования не предусмотрено. Тариф на транспортировку газа не соответствует европейским стандартам, где транспортная составляющая в среднем составляет 26% от стоимости газа.

Делегация из Австрии во главе с потомками династии Габсбургов — Гертой Маргаретой Габсбург-Лотринген и ее мужем Шандором — находится в Закарпатье, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Городской голова Ужгорода Богдан Андриив поблагодарил гостей за визит, за то, что те занимаются проблемами ужгородских детей с особыми потребностями и наведываются с благотворительными акциями. Во время разговора были затронули вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, речь шла о школьном проекте. Есть учебное заведение в Австрии, которое участвует в таком образовательном проекте, нужно только определить школу в областном центре Закарпатья, которая бы подписала с австрийской стороной соглашение о сотрудничестве. В рамках проекта предполагается обмен школьниками, дружеские визиты.