



Шах и мат

Большую политику часто сравнивают с игрой в шахматы. Если речь ведется о конфликтной ситуации типа карабахского урегулирования — процессе, затянувшемся на двадцать с лишним лет, — то очевидно, что ситуация на этом направлении оценивается с точки зрения политико-дипломатической как патовая. Очевидно, что при существующем настрое главных игроков — Азербайджана и Армении — у них единственной целью является поставить друг другу мат. Мастера знают, что такого можно достигнуть различными способами, но при этом король противника и одна из фигур нападающего игрока должны находиться в определенных позициях. Понятно, что кроме позиций короля и фигуры, ставившей мат, важно расположение других фигур. Но понимать перспективу партии можно только исходя из целевых расположений фигур на доске. Имея такую оценку, мы затем сможем реконструировать события, которые происходят на «карабахской шахматной доске».

ИА REGNUM уже сообщало о том, что после войны 2—5 апреля в Карабахе Ереван сделал ход: правительство Армении объявило, что рассмотрит проект закона о признании Нагорно-Карабахской Республики. Инициаторами предложения выступили лидер парламентской фракции оппозиционной партии «Наследие» Заруи Постанджян и депутат от Армянского национального конгресса Грант Багратян. Эта акция базируется на исторической аналогии. Как известно, после агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года Москва пошла на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Это был грузинский мат. В нашем случае действия Еревана имеют многоходовый смысл. Во-первых, таким образом Ереван квалифицировал действия Азербайджана как агрессию. Во-вторых, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что закон о признании Нагорного Карабаха будет принят в случае развязывания Азербайджаном новой военной агрессии. В-третьих, Ереван понимает, что предложенный им ход событий может развалить весь переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). Поэтому Ереван в определенной степени предложил Баку провести маневр «жертвы фигуры», поскольку тот до этого сам атаковал и дискредитировал эту группу. В-четвертых, ход Еревана вынуждал Баку заявить о необходимости продолжения переговорного процесса или его срыве.

Как и предполагалось, Баку отреагировал. Заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов абстрактно обвинил Армению в стремлении «нарушить переговорный процесс, сохранить статус-кво», в том, что «армянская сторона еще раз доказывает, что для них международное право, резолюции Совета Безопасности ООН, а также переговорный процесс ничего не значат». Тем не менее Мамедов призвал МГ ОБСЕ «обязательно выразить отношение к этому вопросу». С аналогичными заявлениями выступили официальный представитель МИД Азербайджана и другие бакинские политики. В шахматах ход перемены местами короля с ладьёй (МГ ОБСЕ — С.Т.) называется рокировка. Азербайджан осуществляет маневр перехода на другое поле (МГ ОБСЕ). К тому же рокировка считается ходом короля (президент Азербайджана Ильхам Алиев — С.Т.), а не ладьи (МГ ОБСЕ).Так и есть в действительности.

Далее следует еще один ход. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает со следующим заявлением: «Что касается новостей об обсуждении темы признания Нагорного Карабаха: это ведь не Армения обсуждает. Это предложение двух членов парламента. И правительство Армении по их законам, как они всем объяснили, успокаивая страсти, должно подготовить заключение на этот законопроект. Я не стал бы сейчас бить тревогу и паниковать». Понятно, что паникует не Москва, Париж, Вашингтон и, конечно, не Ереван, а Баку. При этом Лавров определяет переговорную повестку дня: «В настоящее время главной задачей является пресечение любых нарушений перемирия, избежания новых жертв и разработка действенных механизмов по соблюдению перемирия», что «требует повышенного внимания» с участием сопредседателей МГ ОБСЕ и, конечно, конфликтующих сторон. Лавров, говоря о необходимости пресечения любых нарушений перемирия, избежания новых жертв», напомнил, что под этим «подписались президенты Армении и Азербайджана еще где-то пять лет назад, когда их наш президент, в то время Дмитрий Анатольевич Медведев, собирал». «Они высказались в пользу создания такого механизма расследования инцидентов, укрепления доверия. Поручили ОБСЕ этим заниматься, и представители ОБСЕ набросали такой проект с разными вариантами, — уточнил глава МИД России. — Но, к сожалению, на том этапе в 2012 году дело дальше не пошло. Сейчас мы хотим, чтобы стороны к этому вернулись, германское председательство в ОБСЕ хочет проявить активность, и мы поощряем это желание».

Если перевести предложенные тезисы на избранный нами шахматный язык, то после рокировки осуществляется эндшпильный маневр через планомерное усиление позиции. Атака развивается, катализатором атакующего процесса предполагаются размены. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил следующее: «Мы разделяем и одобряем мнение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что не надо паниковать по поводу инициативы армянских парламентариев обсудить признание незаконного режима Нагорного Карабаха». Но при этом он уточнил, что «дорожная карта по решению этого конфликта известна».

Откровенно говоря, ИА REGNUM известны несколько вариантов упоминаемой Гаджиевым «дорожной карты» по карабахскому урегулированию. Если он имеет в виду ту, которая предлагалась в Казани летом 2011 года Баку и Еревану тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, о чем также упоминает сейчас Лавров, то она основана на так называемых «Мадридских принципах», которые подразумевают отказ сторон от применения силы, вывод войск из так называемого «пояса безопасности» (прилегающих к территории НКР), размещение там миротворческих сил и определение статуса Карабаха на референдуме.

Кстати, недавно президент Армении Серж Саргсян в интервью агентству Bloomberg говорил о том, что «в Казани во время переговоров президентов Армении и Азербайджана армянская сторона была согласна вывести войска из 5 районов с дальнейшим вводом в регион миротворцев», «но азербайджанская сторона выдвинула новые условия». Выходит, что сейчас Баку, заявляющий о том, что в войне 2−5 апреля он удержал в Карабахе «сокрушительную победу», возвращается к казанскому сценарию урегулирования конфликта. Тогда за что воевали?

Во-первых, Баку исключает участие Степанакерта в переговорах. Во-вторых, по итогам встречи глав МИД стран Вышеградской группы и Восточного партнерства на пресс-конференции глава МИД Азербайджана заявил, что «урегулирование конфликта должно быть проведено на основе известных четырех резолюций ООН» (чего нет в казанской «дорожной карте» — С.Т.), и что «Азербайджан не пойдет на уступки в вопросе своей территориальной целостности». Это выводит проблему практической реализации «дорожной карты» в отдаленную и туманную перспективу.

В переводе вновь на шахматный язык это означает, что Азербайджан стремится завершить на данном этапе «карабахскую партию» патовым окончанием. Но, как правило, пат возникает на тех этапах шахматной партии, когда на доске остается мало фигур и они заблокированы. Но желать — вовсе не значит достигать поставленной цели. Перед Баку по ходу событий в период председательства Германии в ОБСЕ будут выставляться более сложные проблемы с более глубоким смыслом и замыслом, чтобы он не подменил политические шахматы игрой в нарды, где многое зависит только от случая. Ждать осталось недолго.