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Чем ближе в Грузии запланированные на октябрь текущего года парламентские выборы, тем более активным и напористым в своих действиях становится «Единое национальное движение», тем интенсивнее подбрасывает обществу все новые и новые темы для возмущения нынешней властью и тем увереннее вещает о своей ожидаемой победе на предстоящих выборах над режимом Иванишвили.

Очередной темой для разжигания страстей и скандала стала продажа с аукциона территории площадью 29 гектаров, которая прилегает к Тбилисскому ботаническому саду и находится у поселка Окрокана на окраине столицы. Незадолго до проведения аукциона лидерам ЕНД удалось узнать, что на приобретение этого участка претендует связанная с бывшим премьером Бидзиной Иванишвили фирма, которая собирается построить на этом месте гостиницу.

Активисты «Единого национального движения», которых при правлении Михаила Саакашвили совершенно не волновали сотни, а может, и тысячи, вырубленных на улицах и в парках Тбилиси деревьев, вдруг озаботились судьбой зеленых насаждений на территории площадью 29 гектаров и забили тревогу: Иванишвили присваивает себе Ботанический сад и превратит его в свою вотчину.

Шумные акции протеста лидеры и активисты ЕНД, а также их сторонники из различных неправительственных организаций устраивали у мэрии Тбилиси, в Тбилисском ботаническом саду, у администрации правительства. Эти акции активно освещали не только ассоциируемая с бывшими властями телекомпания «Рустави-2», но и все грузинские СМИ, в основном представляя позицию и оценки «Единого национального движения». Лишь немногие, и не очень настойчиво, передавали читателям и зрителям мнения и оценки руководства Тбилисского ботанического сада и властей столицы.

Лидеры ЕНД вместе со съемочной группой «Рустави-2» явились к директору ботанического сада Тамазу Дарчидзе и потребовали от него ответа, но в эфире телекомпании ответить на претензии и сделать разъяснения ему так и не дали. Директора обвинили в том, что он беспрекословно выполняет требования Иванишвили и не защищает интересы своего объекта от посягательств олигарха. Безуспешно пытался Тамаз Дарчидзе показать активистам ЕНД ту территорию, которую мэрия Тбилиси вынесла на аукцион, и ту территорию, которую ботанический сад получил взамен. Его никто не слушал.

После этой акции Тамаз Дарчидзе опубликовал объяснения на странице Тбилисского ботанического сада в соцсети Facebook, где сообщил, что по согласованию со столичными властями была произведена корректировка границ ботанического сада. По информации директора, общая площадь ботанического сада осталась неизменной, но вместо неосвоенного каменистого склона на юго-западной окраине, который и был вынесен на аукцион, саду была передана территория, засаженная коллекцией фруктовых деревьев, которая, по оценке администрации ботанического сада, «имеет очень большой потенциал для тематического развития сада».

Директор также сообщил, что общая площадь ботанического сада по-прежнему составляет 97 гектаров. Что касается статуса памятника культурного наследия, этот статус был присвоен территории площадью 81 га еще в 2007 году, и изменения границ этой территории не коснулись.

Директор сада в своем заявлении просил политиков и журналистов не распространять ложную и непроверенную информацию и не использовать ботанический сад для проведения собственных политических интересов. Но на лидеров ЕНД его призывы не подействовали, и они продолжили наступление на главного, по их мнению, виновника всех бед Грузии — Бидзину Иванишвили.

Прилегающая к ботаническому саду территория, несмотря на протесты ЕНД, все же была продана с аукциона, и эти 29 га за 6,3 млн лари купил основанный по инициативе бывшего премьера Иванишвили и ассоциируемый с его именем Фонд соинвестирования.

Согласно информации Агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси, земельный участок был продан с определенными условиями. Новый владелец обязан построить на этой территории гостиничный комплекс как минимум на 80 номеров, автостоянку на 50 автотранспортных средств, а также обеспечить уход за растущими на купленном участке зелеными насаждениями и посадить новые деревья. В обязанности нового владельца входит и устройство на этой территории рекреационного пространства. На выполнение всех этих требований отводится 36−48 месяцев.

Следует отметить, что ни мэрия Тбилиси, ни представители правительства Грузии особенной активностью в этом вопросе не отличались, а лидеры ЕНД уже после продажи территории с аукциона сумели добиться переноса обсуждения данного вопроса в парламент. В ближайшее время вопрос продажи прилегающей к ботаническому саду территории обсудит комитет парламента Грузии по охране окружающей среды и природных ресурсов.

В ответ на требования ЕНД председатель комитета Гия Жоржолиани сообщил, что 6 мая состоится очередное заседание комитета, и депутаты готовы обсудить на нем любой вопрос, который волнует общество. В то же время он подчеркнул, что тему ботанического сада ЕНД успешно использует для своей предвыборной кампании.

«В предвыборной кампании Национального движения мы участвовать не собираемся. Но я обращаюсь к неправительственным организациям и экспертам. Мы готовы обсудить любой вопрос, который актуален для общества», — пояснил Жоржолиани.

ЕНД требует присутствия на заседании комитета министров охраны окружающей среды и культуры, но представители парламентского большинства считают, что эти министры никакого отношения к вопросу вокруг ботанического сада не имеют. По оценке представителей большинства, лидеры ЕНД обеспокоены не столько судьбой природы, сколько организацией политического шоу в преддверии выборов.

Следует отметить, что помимо ассоциируемых с ЕНД неправительственных организаций судьбой Тбилисского ботанического сада обеспокоились и представители «Свободных демократов», а лидер этой партии Ираклий Аласания публично заявил, что Грузия — не чей-то собственный двор, чтобы ее территориями распоряжались по собственному усмотрению. То, что происходит вокруг ботанического сада, он назвал несправедливостью неслыханных масштабов. Аласания пообещал, что его партия активно подключится к рассмотрению этого вопроса и обязательно зафиксирует свой протест.

«Мы активно включимся в процесс, который зафиксирует общественный протест. Эта страна ничьим собственным двором не является. Это наша общая страна, и исходя из этого все, в том числе неформальный правитель Бидзина Иванишвили, должны проявлять уважение к грузинскому народу», — подчеркнул Аласания.

А лидеры ЕНД уже нашли продолжение тбилисской темы и выяснили, что аналогично планируется продажа части территории, прилегающей к Батумскому ботаническому саду в Аджарии. По их информации, участок на Зеленом мысу, рядом с ботаническим садом, намеревается купить Иванишвили, чтобы построить там свою резиденцию. Предвыборные перипетии вокруг природных объектов в Грузии продолжаются… Что станет следующей мишенью для политических ударов «оппозиции» в преддверии выборов?