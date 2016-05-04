



Смена пришла

Пример первый

Национальная ассоциация студенческого спорта объявила, что она не будет проводить любые мужские баскетбольные соревнования и соревнования очень популярного женского баскетбольного сезона «Финал четырех» в городах, где «дискриминируют … на основе сексуальной ориентации или гендерной идентичности».

В своем официальном заявлении НАСС заявила, что «решение совета следует за последними актами местных законодательных органов в нескольких штатах, которые приняли законы, позволяющие жителям отказаться от предоставления услуг для некоторых людей в зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В то время как сторонники законов утверждают, что они защищают религиозные убеждения, критики высказывали опасения, что они создают атмосферу санкционированной дискриминации». И, разумеется, чиновники НАСС опасливо прислушались именно к анонимным критикам, а не к законно избранным органам представительной власти.

Что имеется в виду?

Соревнования не будут проводиться, например, в городах, где закон «не позволяет мужчинам использовать женские ванные комнаты или защищает права фотографа (христианина, иудея, мусульманина) отказаться от заказа на съемку однополой «свадьбы»…»

Пример второй

Верховный суд штата Колорадо отказался рассматривать дело пекаря Джека Филипса, которого ранее Комиссия по гражданским правам Колорадо обязала «в обязательном порядке принимать заказы на торты для однополых торжеств… заниматься перевоспитанием сотрудников [прививая им терпимость к гомосексуалистам и другим секс-меньшинствам], а также подать ежеквартальные отчеты о соблюдении этих норм в течение двух лет», — прямая цитата из постановления Комиссии по гражданским правам.

Джек Филипс — верующий христианин и как владелец бизнеса предполагал, что имеет право сам выбирать своих заказчиков.

По словам Джереми Тедеско, юриста Джека Филипса, «мы попросили Верховный суд штата Колорадо принять этот случай к рассмотрению, чтобы гарантировать, что власти понимают свою обязанность защищать свободу народа следовать своим убеждениям лично и профессионально, а не заставлять их нарушать эти убеждения, для того чтобы зарабатывать на жизнь… Джек, который с радостью служил людям из всех слоев общества в течение многих лет, просто реализовал давнюю американскую свободу отказаться использовать свои творческие таланты, чтобы продвигать идеи и действия, с которым он не согласен…»

«Свобода не должна быть поставлена под угрозу для кого угодно [а не только для сексуальных меньшинств]», — добавил Джереми Тедеско.

Суд отказался рассматривать дело, а это означает, что Комиссия по гражданским правам государства не только имеет право потребовать от пекаря в обязательном порядке делать торты для однополых торжеств, но и требовать от него как от руководителя своего небольшого бизнеса, чтобы пекарь «перевоспитывал» своих сотрудников и отправлял властям регулярные отчеты, подтверждающие, что он печет эти торты и занимается воспитанием духа толерантности у посудомойки и мукомола.

Пример третий

Доктор Эрик Уолш, высококвалифицированный специалист, недавно нанятый властями Джорджии в качестве руководителя местного департамента общественного здравоохранения, был уволен.

Уволен из-за содержания его проповедей в качестве священника на общественных началах в приходе адвентистов седьмого дня.

При этом юридических претензий ни к содержанию проповедей, ни к деятельности доктора Уолша в качестве духовного лица нет — все полностью легально. Но как-то очень… несовременно — быть врачом и продвигать при этом христианские ценности.

Как заявил Джереми Дайс, адвокат, который принял иск по делу Уолша с защитой его прав с соответствии с Первой поправкой к американской конституции, «никто в этой стране не должен быть уволен с работы за то, что было сказано им в церкви или с амвона во время проповеди».

При этом, как отмечают местные издания, доктор Эрик Уолш не какой-то узколобый сектант.

Он получил общественную известность — а за ней и государственную должность — активно работая на общественных началах в структурах по борьбе со СПИДом, выступая в качестве члена общественного Совета здравоохранения жителей США латиноамериканского происхождения. Доктор Уолш инициировал открытие первой в своем городе в Калифорнии стоматологической клиники для семей с низким уровнем доходов.

«Всего этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть ужас [бюрократов] от христианских взглядов Уолша … Как он посмел — проповедовать то, что говорит Библия, и в то же время пытаться служить своей стране…» — так реагируют на его увольнение местные издания.

Пример четвертый

Министерство образования США постановило, что «религиозные школы, которые получают федеральные деньги и федеральные льготы и [якобы] дискриминируют ЛГБТ-студентов и сотрудников, будут обязаны размещать свои отказы [в приеме учеников, в так называемом «свободном доступе к ванным комнатам противоположного пола», в требованиях соблюдать религиозные нормы в одежде и т.п.] в интернете для публичного просмотра»

Это означает, что любое частное христианское, буддистское, иудейское или мусульманское учреждение, получающее федеральные деньги и в то же время придерживающееся библейской (или, например, буддийской) морали и правил сексуального поведения, будет подвергнуто в каждом его шаге обструкции со стороны сторонников «сексуального равноправия».

Сенатор Рон Уайден из Орегона, один из инициаторов распоряжения американского Министерства образования, заявил: «Мы обеспокоены тем, что эти отказы допускают дискриминацию под видом религиозной свободы».

Напоминаем, что речь идет о частных школах, организованных именно как религиозные учебные заведения.

Пятый пример

Федеральный суд принял сторону трансгендерного школьника, который настоял, что новое прочтение администрацией Обамы федеральных правил так называемого «Раздела 9» — на юридическом сленге этим термином обозначают поправку 1972 года к Закону об образовании о равенстве всех по признаку пола — позволит ей/ему выбрать самому свою ванную комнату — мужскую или женскую — в её/его средней школе Вирджинии».

Другими словами, независимо от того, какого рода трудности или неудобства это доставит остальным школьникам и как это скажется на их собственном сексуальном развитии, без каких-либо доказательств, что ребенок на самом деле транссексуален, «осознанные потребности одного или двух учащихся будут превалировать над интересами нескольких тысяч других детей той же школы», отмечают местные комментаторы. «Администрация Обамы откажет в государственном финансировании, если администрация школы или комитет родителей попробует принять другое решение», — добавляют эксперты.

Все это — лишь пять примеров из сотен, которые можно найти в местной прессе США за апрель

Чиновники и судьи в США не сошли с ума. Но чиновники во всем мире одинаковы — и если на одной чаше весов лежит нормальная, традиционная для Америки нравственность, а на другой — риск подвергнуться собственному увольнению под давлением «толерантного лобби» — как доктор Эрик Уолш, например, — то лишь немногие выбирают стойкость.