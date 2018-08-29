Начало мая новосибирские мамочки ежегодно ждут с нетерпением. Именно в это время начинает появляться информация о том, кто же получит долгожданное место в детском саду и в сентябре пойдет в дошкольное учреждение.

Дарья Антонова ИА REGNUM В детском саду

Официально подготовка к ежегодному комплектованию дошкольных учреждений в 2016 году началась 1 мая и закончится перед началом учебного года — 31 августа. Но уже сейчас и родители, и дошкольные учреждения столкнулись с проблемами, некоторые из которых не в силах пока решить даже прокуратура.

От трех до семи

Маме трехлетнего Ярослава Надежде Васильевой в отделе дошкольного образования пока ничего конкретного сказать не могут, на все вопросы ответ один: «Ждите. Звоните». «Ребенку скоро будет 3 года и 2 месяца. Конечно же, надеемся в этом году получить место в детском саду. 10 мая пойду смотреть вывешенные списки», — сказала ИА REGNUM Надежда Васильева.

Однако, уверенности в том, что новосибирские власти выполнят указ президента о ликвидации к 2016 году очередей в детские сады, у молодой мамы нет. «Мне кажется, выполнить указ для новосибирских властей нереально. Это было бы возможно, если бы льготников много вперед не пропускали», — подчеркнула Васильева.

Марина Широких как раз из разряда льготников, но и ее средняя дочь, которой тоже уже исполнилось три года, пока не получила место в саду. Однако Марина уверена, что к сентябрю и средняя дочь пойдет в садик. А вот в ликвидацию очереди она тоже не верит. «Потому что в регионе недостаток детских дошкольных учреждений. Думаю, власти осенью отчитаются, что все в порядке, а по факту же очереди так и останутся. Я на себе убедилась: если нет льготы — путевка не светит. У меня трое детей. На старшую дочь, которой чуть больше четырех лет, путевку дали в октябре, но сад реально открылся в марте. Средней 3 года 2 месяца — путевку пока ждем. А младшему сыну годик и три месяца».

Наличие льгот или привилегий не гарантирует быстрого получения места в детском саду. Любовь Паламарюк — многодетная мама, к тому же еще и сотрудник детского сада. Но ее льготная очередь все отодвигается. По ее словам, это происходит из-за беженцев. «Я думаю, что очередь в дошкольные детские учреждения региона реально ликвидировать, только если руководство детских садов будут меньше принимать детей за иную плату или за материальную помощь саду в виде чего-либо купленного. И если власти не будут принимать беженцев», — считает Любовь Паламарюк.

Как заявили ИА REGNUM в управлении образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, организация предоставления дошкольного образования относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области.

Начальник управления Владимир Щукин говорит, что во исполнение указа президента сейчас в регионе в приоритете предоставление мест в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. «По итогам массового комплектования на 2016 год все дети 3−7 лет будут охвачены услугами дошкольного образования. На территории Новосибирской области реализуется комплекс мер, направленных на повышение уровня доступности дошкольного образования, в том числе и для детей в возрасте от полутора до 3 лет. С 2015 года в Новосибирской области реализуется государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015−2020 годы», в 2016 году в рамках которой планируется создать 700 мест», — подчеркнул Щукин.

По официальным данным, которые ИА REGNUM предоставили в Минобрнауки, в 2016 году в детские сады Новосибирской области будет устроено более 32 тысяч детей. Преимущественно это дети от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Вторят региональным властям и власти муниципальные. Так, в главном управлении образования мэрии Новосибирска ИА REGNUM отметили, что на сегодняшний день количество детей, зарегистрированных в очереди на детский сад в городе Новосибирске, составляет — 56 714 человек с рождения до 7 лет, из них: с 0 до 1 года — 13 786 человек; с 1 до 2 лет — 19 221 человек; с 2 до 3 лет — 17 087 человек; с 3 до 7 лет — 6 620 человек (дети, перешедшие из категории двухлеток с 1 января 2016 года по настоящее время).

«Предполагаемое количество выпускников дошкольных учреждений составит около 16 тысяч, более 12,5 тысячи мест планируется предоставить детям в возрасте от 3 до 7 лет, оставшиеся свободные места предоставить детям в возрасте от 2 до 3 лет. Таким образом, учитывая ежегодный выпуск детей в школу, планируется обеспечить местами в ДОУ всех детей возрастной категории от 3 до 7 лет», — сказали ИА REGNUM в главном управлении образования Новосибирска.

Проверить правдивость заявлений новосибирских властей родители смогут совсем скоро. Например, в мэрии Новосибирска уточнили, что после 15 мая родители могут узнать информацию о предоставлении мест в дошкольном учреждении двумя способами: обратиться в отдел образования по месту постановки на очередь или отдел дошкольного образования главного управления образования мэрии города лично, либо дождаться звонка от специалиста отдела образования администрации района, где ставили ребенка на очередь.

Жители других городов и населенных пунктов Новосибирской области информацию о комплектовании детских садов могут получить в период с 1 июня по 1 сентября в органах управления образованием по месту жительства. Хотя, как указали в областном Минобрнауки, списки на зачисление готовятся в конце апреля текущего года.

Однако, даже если вы и стали счастливым обладателям путевки в детский сад, радость может омрачить значительная удаленность учреждения от места проживания ребенка. На протяжении уже многих лет родители жалуются, что места в детских садах в регионе распределяются совершенно хаотичным способом. И ребенок с одного конца района может получить место в саду, расположенном на другом конце района. Но, согласно данным, которые ИА REGNUM предоставили новосибирские городские и областные власти, этот вопрос остается так и не решенным. «Комплектование детских садов в ЭДС происходит автоматически, исходя из желаемых детских садов, указанных родителями в заявлении. Максимальная удаленность детского сада от места проживания ребенка документально не определена. В случае если места в желаемых детских садах отсутствуют, родителям в индивидуальном порядке предлагаются имеющиеся свободные места в других образовательных организациях», — заявил начальник управления образовательной политики Минобрнауки Новосибирской области Щукин.

Однако, как заявляют сами родители, после долгого ожидания вставать по новой в очередь в желаемый детский сад не всем хочется, и многие соглашаются на любой вариант. Правда, потом некоторые уже самостоятельно пытаются обменять путевки с другими родителями. В сети существует огромное количество сайтов и групп по обмену путевками в детские сады.

От 1,5 до 3 лет

Но, если дети от 3 до 7 лет с большей долей вероятности в этом году попадут в детские сады, то большинство деток от полутора до трех лет так и останутся дома. И все бы ничего, ведь ребенок находится дома, под пристальным наблюдением и заботой родителей. Но вот вопрос, на что содержать дитя, когда пособия по уходу за ребенком до полутора лет уже нет, а места в детском саду — еще нет. При средней заработной плате в регионе 26 904 рубля стоимость пребывания в частных детских садах в Новосибирске варьируется от минимальных 11 тысяч рублей до 20 и даже 25 тысяч рублей в месяц. Такое, естественно, большинству не по карману.

В 2012 году Госдума рассмотрела проект поправок «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании». Планировалось принять поправку о денежной компенсации за детский сад тем родителям, которые не смогли устроить туда своих детей по причине большой очереди. Но поправка так и не была принята. Правда, некоторые регионы все же решили компенсировать нехватку мест в садах. Пособие составляет около 5 тыс. рублей ежемесячно и выплачивается до предоставления места в детсаду. Компенсация выплачивается из регионального бюджета, и регионы сами решают, давать ее или нет. Новосибирская область, увы, решила ее не предоставлять. В отделе пособий и социальных выплат министерства социального развития Новосибирской области отметили, что все средства направлены на строительство детских садов.

Единственное на что могут сегодня рассчитывать родители детей от полутора до 3 лет, так это на ежемесячное пособие в размере 318 рублей, при условии, что доход семьи на одного человека не превышает 11 тысяч рублей. Или уповать на то, что после распределения мест среди детей в возрасте от 3 до 7 лет останутся свободные места.

Нехватка кадров

Сегодня в дошкольных учреждениях Новосибирской области существует нехватка кадров. Об этом говорят как сами родители, так и депутаты с общественниками. Сады в регионе строятся, но работать в них некому. Так же, как и в уже работающих садах. Заведующие детскими садами даже обратились к депутатам горсовета Новосибирска за помощью. Они жалуются на то, что часто мамы, которые хотят определить своих детей в сад без очереди, устраиваются туда работать нянями. Но, получив желаемое место для своего чада, через некоторое время увольняются.

Депутаты проблему обсудили, но как решить ее, пока не знают. Не знает, как повлиять на таких работниц, пока и прокуратура.

Депутат новосибирского горсовета Ренат Сулейманов пояснил, что даже если мама отработала только неделю, а затем уволилась, никто не имеет право отчислять ребенка из детского сада. Его коллега депутат Николай Тямин заявил, что решения этой проблемы в правовой плоскости он не видит, поэтому предлагает обратиться к законодателям, чтобы внести изменения в законодательные акты. А Ренат Сулейманов полагает, что проблему можно решить на уровне заведующих, которые способны разобраться с этими вопросами в рамках своих компетенций.

В Новосибирском отделении Общероссийского народного фронта ИА REGNUM сказали, что в этом году фронтовики информацию по исполнению указа президента относительно ликвидации очередей в детских садах региона еще не отслеживали. При этом в ОНФ отметили, что, может быть, к сентябрю, когда уже начнутся занятия, появится необходимость в уточнении информации.

Отметим, указ о ликвидации очередей в детские сады входит в число так называемых майских указов президента, которые Владимир Путин подписал 7 мая 2012 года. В соответствии с документами, к 2016 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет должны быть обеспечены местами в детсадах.