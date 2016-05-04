Самый влиятельный польский политик, президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский объявил о запуске полномасштабной государственной реформы. «В следующим году исполняется 20 лет со дня принятия Конституции 1997 года, я думаю, что это хорошее время для начала работы над новой Конституцией», — заявил глава PiS во время своего выступления в Сейме на собрании партии по случаю Дня государственного флага. Как передает Зарубежная служба Польского радио, Качиньский подчеркнул, что новый Основной Закон нужен, чтобы «Польша в полной мере стала страной свободы, справедливости, равенства и безопасности». Он сказал, что рассматривает вариант проведения референдума по вопросу принятия Конституции. И добавил: «Я знаю, что в данном созыве парламента мы не получим конституционного большинства, но это вполне возможно уже во время следующего срока полномочий. У нас есть много сильных сторон, у нас есть, что предложить обществу. Мы действительно можем добиться большой победы. Я думаю, что мы также можем найти союзников».

plus.gazetalubuska.pl От президента партии – к «отцу всех поляков»

«Право и Справедливость» не в первый раз говорит о необходимости конституционной реформы, но в этом контексте утверждалось в основном о необходимости усиления президентского статуса. Как сообщала в сентябре 2003 года Gazeta Wyborcza, в то время Ярослав Качиньский предлагал, с одной стороны, ограничить некоторые полномочия главы государства, но, с другой, по его словам, было «нельзя допускать, чтобы он ничего не делал из-за отсутствия инструментов, мы хотим добавить ему управленческих функций». То есть президент мог бы получить больше возможностей решать вопросы в Сейме, если бы премьер-министр потерял его доверие. Аналитики связывали это с тем, что функционеры PiS делали ставку на мэра Варшавы Леха Качиньского, родного брата и соратника Ярослава. Возможно, ведь в декабре 2005 года Лех переехал в Бельведер, сменив там Александра Квасьневского. Спустя полгода после этого «Право и Справедливость» и Лига Польских Семей (LPR) еще раз призвали к усилению роли президента, в частности, в вопросах внешней политики. LPR тогда предложила продлить срок президентской каденции с нынешних пяти до семи лет, ввести пост вице-президента, установить, что кандидаты на должности министров иностранных дел и обороны, вносимые премьер-министром, должны получить одобрение главы государства. Депутат PiS Павел Коваль дополнял: президент должен иметь большее влияние на освобождение от должности судей. Оппозиционная на тот момент «Гражданская платформа» (РО), напротив, выступила за ликвидацию Совета национальной безопасности (консультативного органа при президенте по вопросам внутренней и внешней безопасности) и предложила укрепить статус премьер-министра.

Однако сегодня, похоже, речь идет о более фундаментальных изменениях. Ярослав Качиньский не стал особо расшифровывать в своем выступлении, какие именно конституционные направления должны подвергнуться перестройке. Его речь носила идеологический характер, чем-то напоминая слова маршала Пилсудского, аргументировавшего необходимость государственного переворота в 1926 году: «Я всю жизнь боролся за то, что называется imponderabilia — то есть честь, достоинство, мужество и вообще внутренние силы человека, а не за выгоды собственные или ближайшего окружения. Не может быть в государстве слишком много несправедливости по отношению к тем, кто трудится для других, не может быть в государстве — если оно не хочет погибнуть — слишком много беззакония». Апелляция к моральным ценностям сквозила и в речи президента PiS: «Добро снова отделяется от зла. Атака «педагогики позора» теряет сторонников во всех поколениях, особенно среди детей. Мы можем говорить о возрождении, созидании великого бело-красного движения. Это то, что очень нужно нам. Элита государства в своих действиях должна руководствоваться высшими ценностями, а не собственными интересами. Есть большой шанс для хороших перемен. Если будем последовательны, то сможем сделать».

Обращение к народу напрямую — это не только попытка Качиньского позиционировать себя как лидера всех поляков по примеру Пилсудского, после 1926 года и до самой смерти занимавшего «скромный» пост министра обороны, но реально контролировавшего президентскую администрацию и кабинет министров. Это и сигнал к началу перестройки политического пространства Польши, что уловили практически все партийные и общественные силы. Глава «Права и Справедливости» обозначил главное направление польской политики на ближайшие годы — обсуждение проекта новой Конституции. Пригласив принять участие в этой работе всех, кому дорога страна, он отсек для оппозиции возможность бойкотировать дискуссию (что сразу переводит любого польского политика в разряд маргиналов) или представить альтернативную повестку, тем более что оппозиция, последние полгода митинговавшая в защиту Конституционного трибунала и законности, сама подставила себя под политтехнологов PiS.

Речь Качиньского заставила варшавский салон начать определяться, кто поддерживает инициативу правящей партии, а кто противник ее. Однозначно «за» выступил парламентский клуб движения Kukiz'15. Его лидер, рок-музыкант Павел Кукиз, еще на выборах в Сейм осенью прошлого года говорил о готовности вступить в альянс с «Правом и Справедливостью» по вопросу внесения изменений в Основной Закон. На следующий день после выступления президента PiS члены движения Kukiz'15 устроили марш в центре города Кельце под лозунгом «Мы хотим новой Конституции». Принявший участие в демонстрации депутат Сейма Петр Лирой-Мачец заявил, что нынешний Основной Закон не выполняет свою главную роль — защиту гражданина, и поэтому должен быть пересмотрен. Несмотря на то, что участники марша выкрикивали речовки и с критикой правящей партии, в большей степени их инициатива бьет по оппозиции, которая в лице Комитета защиты демократии (KOD) с начала года монополизировала, как ей казалось, тему соблюдения законов и Конституции в стране. Однозначно поддержал Качиньского также бывший премьер-министр и экс-президент Союза левых демократических сил (SLD) Лешек Миллер, заодно предложивший главе «Права и Справедливости» снять с себя «добровольно наложенный корсет» и возглавить правительство. Против конституционной реформы ожидаемо выступили «Гражданская платформа», «Современная Польша) (NP) и Польская крестьянская партия (PSL).

Процесс запущен, и теперь он будет определять политическую жизнь в Польше. По факту — это предвыборная повестка PiS на второй срок, под которую будут вынуждены подстраиваться остальные политические силы. Ярослав Качиньский нацелен на то, чтобы получить конституционное большинство. Для этого ему требуется не только выстроить пропагандистскую машину (что сейчас решается через чистки в государственных телеканалах и принятие нового закона о СМИ), но и создать режим единоличного правления внутри своей партии, равно как и подавить внешние силы. В последнее время президент «Права и Справедливости» сделал несколько публичных жестов в отношении однопартийцев, президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Беаты Шидло, которые показали, что он по-прежнему крепко держит вожжи в своих руках. Более того, по замечанию профессора Варшавского университета Ядвиги Станишкис, некоторые нотки в выступлениях Качиньского позволяют предположить наличие у него стремления «к своего рода «культурной революции». Однако вряд ли правящая партия сможет конституционную реформу намазать тонким слоем на следующие три года до очередных выборов в Сейм. Избирателям быстро надоест вникать в нюансы тех или иных конституционных изменений, поэтому для «Права и Справедливости» наступает момент истины: ковать надо — когда горячо.

Совместив предвыборную кампанию с кампанией по принятию Конституции, PiS получит возможность сформировать новую политическую среду, в которой она займет доминирующее положение при сохранении относительной свободы слова, парламентских и судебных институтов. А значит, нельзя исключать того, что Польша по инициативе правящей партии вскоре — возможно, в течение календарного года — может столкнуться со внеочередными выборами в Сейм.