«Антитеррористическая операция» превратилась в modus vivendi Киева. «АТО» не надо было начинать, ее давно пора остановить, она, однако же, тянется и тянется, неся деньги и награды одним, слезы и кровь другим, сея рознь, вражду, ненависть между ближайшими соседями и братьями.

Феофан Грек. Христос Вседержитель. Великий Новгород. 1378

В приветствии к Пасхе П. Порошенко в духе всепобеждающей, не знающей границ демагогии, воцарившейся в Киеве после «майдана», изрек: «Теперь Украина будто воскресает…» Большинство жителей страны прекрасно понимает, что эти слова — откровенная, циничная ложь. Если уж привлекать пасхальные ассоциации для характеристики положения дел, то, прежде всего, словесную формулу из «Огласительного слова на Пасху» Иоанна Златоуста, несущую в себе христианское отрицание победы зла над добром: «Ад! Где твоя победа?!» Принесенный «майданом» на Украину моральный и материальный ад кромешный, на победу которого сделали ставку известные силы, победить безоружных людей так и не смог.

С момента ее объявления, с первых дней воплощения на практике так называемая «антитеррористическая операция» против Донбасса была, если называть вещи своими именами, аморальной провокацией, преступлением против человечности в особо крупных размерах. Под видом противостояния терроризму «майданный» Киев принялся решать свои новые, «майданные» задачи, прибирая к рукам страну. Как понятно всем, кто не отравлен «майданной» дурью, терроризма ни в Донецкой, ни в Луганской, ни в какой другой области украинского востока и юга, не было в помине. Не было и, кстати сказать, нет. «Терроризмом» объявили образ мысли, не соответствовавший представлениям победителей «януковичей», отличный от этих представлений, иной, чем они. Вот против этого инакомыслия и решено было бросить тяжелую артиллерию и танки. Бросили бы и боевую авиацию, да ее, к счастью для Донбасса и его жителей, не смогли поднять в воздух.

Действо, названное киевскими «ястребами» «антитеррористической операцией», является прямым продолжением и порождением «майдана». Только место снайперов заняли артиллеристы. На «майдане» стреляли из снайперских винтовок, в «АТО» стреляют из систем залпового огня. Отличие есть, но оно скорее декоративное, чем сущностное. Суть та же: дистанционное убийство исподтишка беззащитных жертв ради провокации.

«АТО» по-киевски — феномен никоим образом не мотивированный, искусственный, не связанный с процессами и событиями реальной жизни. В подписании А. Турчиновым в статусе и.о. президента указа о проведении «антитеррористических» мероприятий в Донбассе было еще меньше логики и здравого смысла, чем в силовом свержении В. Януковича после того, как тот подписал соглашение с оппозицией, взяв на себя обязательство удовлетворить львиную долю требований «майдана». Интерес был, даже не интерес, а интересы — сразу несколько. Логики и здравого смысла, если исключить те, что принято относить к разряду аномальных, болезненных, — не было. В мировой политике существует термин: «чрезмерная реакция». Им принято обозначать ответное действие, превосходящее по своим масштабам то, что послужило поводом для его совершения. «АТО», вне всякого сомнения, было чрезмерной реакцией на то, что происходило в Донбассе. Заведомо чрезмерной. Выходящей за рамки не только допустимого, но и разумного. За удовольствия в жизни приходится платить. «Майдан» в этом смысле не стал исключением: за его победу была назначена цена. И турчиновско-парубиевская свора с радостью и с энтузиазмом выказала готовность ее платить сполна. Здесь и сейчас.

Стрелять из пушек по террористам, как и по воробьям, не принято. Нигде в мире в антитеррористических операциях не применяются методы и средства, присущие исключительно полномасштабным боевым действиям в режиме войны одной армии против другой армии. Нигде в мире ради уничтожения террористов или террористических групп не забрасывают тоннами мин и снарядов жилые дома, детские садики, школы, больницы и прочие гражданские объекты. Увы, подобные действия стали своего рода киевским «ноу-хау» в борьбе против терроризма. Терроризма, которого нет.

Положа руку на сердце, в Донбассе не было даже сепаратизма в традиционном понимании этого термина. Как большинство населения региона, так и практически все политические силы выступали за то, чтобы быть в составе Украины. Правда, не только не отказываясь от сотрудничества с Россией, но ратуя за то, чтобы это сотрудничество приобретало все более и более серьезный, результативный характер. В полном соответствии, кстати, с европейской практикой трансграничного партнерства на уровне не государств, а отдельных регионов. В данном вопросе, как и в ряде других, «пророссийский» Донбасс занимал позицию, в куда большей мере отвечающую тому, «как в Европе», чем «прозападный» Киев. Торить путь в Европу никто в Донбассе мешать Киеву не собирался. Уважать же свои права требовал, подавая сигнал о том, что готов их защищать.

Объявление о начале «АТО» в апреле 2014-го было обусловлено в большей степени причинами собственно киевскими, чем общеукраинскими. Одной из них был животный страх, охвативший «революционеров», рассевшихся в освободившиеся после бегства «донецких» кресла. Новая власть терзалась паническими настроениями, и эти настроения в значительной степени сыграли роль катализатора ужасного шага. Не менее важными факторами оказались, с одной стороны, понимание того, где искать защиту, с другой — безудержное стремление любой ценой отгородиться от России, откуда, кроме всего прочего, могло прийти возмездие за содеянное. Крестьянская смекалка подсказывала зацепить Москву по-крупному, чтобы поддержать интерес к себе со стороны… известно, кого.

Лозунг: «Украина — это Европа!», — вокруг которого удалось собрать украинских политических жаб-ежей-ужей и которым были прикрыты для европейского и мирового общественного мнения все «изъяны» киевской, якобы демократической, смены власти в феврале 2014 года, — на самом деле означал — «Украина — не Россия!». То обстоятельство, что подобная постановка вопроса противоречит украинским национальным интересам, чаяниям большинства украинцев, украинскому законодательству, прописывающему интеграцию с Евросоюзом при непременном сохранении стратегического партнерства с Россией, — кураторов «майдана» не волновало. Потомки казацкого рода, свято уверенные, что ему «нема переводу», на шахматной доске от З. Бжезинского призваны были сыграть роль пешки, отвлекающей кремлевского ферзя от более важных дел.

Весомым аргументом в пользу начала «АТО» стал страх новой власти перед вооруженными, впавшими в эйфорию вседозволенности толпами «революционеров от Европы», заполонивших Киев, засевших в гостиницах «Днепр» и «Украина», в «Украинском доме», в Октябрьском Дворце культуры, в целом ряде других зданий в самом центре столицы и на съемных квартирах по всему городу. За участие в «майданном» балагане и за готовность подставлять свои головы под пули им были обещаны квартиры, машины, зарплаты, другие элементы сладкой жизни победителей. Отправить их по домам, не расплатившись, было задачей невыполнимой: степень «шкурного достоинства» выплескивалась через край. Отстреливать их, как «небесную сотню», было уже невозможно. А вот канализировать дикую, разрушительную энергию на новую цель, пообещав в придачу к квартирам в Киеве еще и дома в Донбассе, казалось вполне реальным. Пообещали…

«АТО» изначально планировалась как кампания диверсионно-провокационная. Именно так она осуществлялась с момента первого нападения диверсионной группы «Правого сектора» на блокпост ополчения на окраине Славянска, с которого, собственно говоря, пошел отсчет боевых действий. Так она продолжается по сей день, только с гораздо большим размахом, с привлечением значительно больших ресурсов. Продолжается, увеличивая количество жертв и разрушений, в еще большей степени усугубляя и без того аховую ситуацию в Донбассе и в стране в целом, но не принося победу тем, кто ее развязал. Победы зла и в этом случае не будет.